Petrecere cu manele în vestiarul Universității Craiova! Laurențiu Popescu, primit ca un erou de galerie: „Mi s-a spus unde vor trage adversarii” Video

Duelul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din semifinalele Cupei României Betano, a avut o desfășurare a evenimentelor deosebită. La finalul celor 90 de minute tabela de scor arăta 0-0, astfel că s-a ajuns în prelungiri. „Câinii” au punctat în minutul 105+1 prin Boateng, ca mai apoi oltenii să ducă meciul la lovituri de departajare, după golul lui Adrian Rus din minutul 118.

Laurențiu Popescu, eroul Universității Craiova din semifinala Cupei României Betano

Cum meciul a ajuns la lovituri de departajare, orice echipă putea ieși învingătoare, iar doar inspirația portarilor putea face diferența. Deși a avut galeria în spate, Epassy nu a reușit să pareze niciun șut al adversarilor. De cealaltă parte, Laurențiu Popescu a fost salvatorul oltenilor și a reușit să apere nu mai puțin de două lovituri de la 11 metri, astfel că oltenii au ajuns în finală.

La scurt timp după fluierul final al întâlnirii, jucătorii „Științei” s-au dus să salute suporterii prezenți pe Arena Națională. În acel moment, Laurențiu Popescu a fost împins de către colegii săi către fani, semn că portarul este văzut drept eroul partidei din semifinală. Ultrașii l-au primit pe brațele deschise pe Popescu, al cărui nume l-au scandat preț de secunde bune.

În urma victoriei cu Dinamo, . Oltenii vor da peste rivala la titlu, Universitatea Cluj, iar actul final este programat miercuri, 13 mai, pe Stadionul Municipal din Sibiu. Faptul că cele două formații au ajuns în ultima fază a competiției .

Laurențiu Popescu, primit ca un erou de suporteri

Ce a declarat Laurențiu Popescu după victoria cu Dinamo

La scurt timp după fluierul final din Dinamo – Universitatea Craiova, Laurențiu Popescu a transmis că a fost extrem de motivat, iar, după părerea sa, coechipierii săi au jucat mai bine. Cât despre loviturile de pedeapsă apărate, Popescu a mărturisit că o parte din merit se duce către antrenorul de portari, în contextul în care i-a prezentat colțurile în care execută adversarii.

„A fost o mare motivație pentru mine. Cred că am fost echipa mai bună. S-a ținut o scurtă ședință înainte de loviturile de departajare. Este și meritul antrenorilor de portari. Mi s-a spus unde vor trage adversarii. Dorința este mare, iar bucuria este incredibilă. A fost un derby și am egalat pe final. Abia aștept să ajung în vestiar. Avem un grup foarte bun, suntem prieteni, iar asta contează foarte mult. Cred că avem puterea să câștigăm atât campionatul, cât și Cupa. Astăzi nici nu cred că vom dormi foarte mult”, a declarat Laurențiu Popescu.

Jucătorii olteni au sărbătorit pe manele calificarea în finala Cupei

Jucătorii Universității Craiova au radiat de fericire după ce au reușit să se apropie de împlinirea unui nou obiectiv. Angrenați atât în SuperLiga, cât și în Cupă, oltenii au început să petreacă pe manele în vestiar, semn că rezultatul obținut pe Arena Națională a fost unul deosebit, mai ales în contextul egalării pe final.

Pentru Universitatea Craiova urmează un nou meci în deplasare, luni, 27 aprilie, contra FC Argeș. Ulterior, oltenii se vor duela acasă cu Dinamo, în deplasare cu CFR Cluj, ca mai apoi să dispute finala Cupei României Betano în fața celor de la U Cluj, pe 13 mai. Elevii lui Filipe Coelho vor da din nou peste ardeleni la doar câteva zile distanță, iar sezonul se va încheia cu un meci împotriva Rapidului.

Alex Cicâldău a dezvăluit cine este sufletul petrecerii în vestiarul Craiovei

După ce fotbaliștii olteni au sărbătorit calificarea în finală, Alex Cicâldău a venit în fața camerelor și a dezvăluit că sufletul petrecerii din vestiar este Vasile Mogoș, care se ocupă de atmosfera bună din sânul echipei. Mijlocașul Craiovei a vorbit și despre finalul tensionat de sezon, dar și despre noul selecționer, Gică Hagi:

„Știam că dacă vom veni cu centrări o să marcăm. Trebuie să ne bucurăm în această seară, dar apoi să uităm acest meci. (n.r. – e muzică în vestiar) Vasile Mogoș se ocupă mereu de asta. Eu cred că au fost două reprize diferite astăzi, dar am avut și ocazii mari. Nu am fost în fața porții să băgăm mingea în poartă.

A venit și domnul Mihai Rotaru în vestiar și ne-a felicitat. În campionat mai sunt cinci etape și orice se poate întâmpla. Cred că noi și U Cluj suntem două echipe care am arătat fotbal și merităm atât finala, cât și locurile din clasament. Eu dau tot ce pot la meciuri și sper ca într-o zi să reprezint din nou echipa națională. Cred că venirea lui Gică Hagi este o veste bună pentru România în primul rând”, a declarat Alex Cicâldău, după Dinamo – U Craiova.