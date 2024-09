Petrecere cu manele la Ferma dacilor, la doar 9 luni după incendiul în care au murit 8 oameni. Ce anunț a făcut Cornel Dinicu

Cornel Dinicu, patronul Fermei dacilor, s-a aflat în arest preventiv și în arest la domiciliu după incendiul devastator din 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane, printre care s-a numărat și unul din fii săi. De la finalul lunii martie, Dinicu se află plasat în arest la domiciliu, el fiind inculpat pentru distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru.

La Ferma dacilor va fi un eveniment de tipul “All you can eat”

Din această vară, Dinicu s-a ocupat de reorganizarea Fermei dacilor, astfel că a redeschis locația. Prima oară ce a fost organizată pe terenul aflat în localitatea Gura Vadului, de lângă Mizil. Apoi, din iulie-august, la locație s-au instalat grătare mobile pentru ca restaurantul să funcționeze.

De asemenea, Dinicu a adus containere și rulote mobile unde se prepară mâncarea. Acum se pregătește cel mai mare eveniment de la redeschiderea Fermei dacilor, o petrecere cu grătare, manele și muzică lăutărească, care va avea loc pe 28 și 29 septembrie exact în locația unde a avut loc incendiul.

Pe paginile de socializare, consultate de FANATIK, se anunță că „Cel mai mare BBQ BRUNCH din România sosește la domeniul Ferma Dacilor”. Este vorba despre un eveniment care se numește CARNEXPO Grill, care reprezintă o “incursiune în lumea specialiștilor pasionați de GRILL & BBQ”, după cum anunță organizatorii.

Participanților li se promite că vor asista la un adevărat spectacol gastronomic în care publicul larg poate interacționa și învăța despre cele mai noi tehnici în arta gătitului cu foc și fum. Va fi un eveniment gastronomic de tipul “All you can eat”, adică fiecare va mânca atât cât va putea, așa cum se întâmplă la hotelurile ce oferă servicii all-inclusive.

Manelistul Adrian Minune va cânta la Ferma dacilor

Pe afișul evenimentului este anunțat Chef Orlando Zaharia, iar acesta și alții vor pregăti preparate la șapte standuri de grill&barbeque: ANGUS beef steak, friptură de porc iberic, burger de vită și curcan, cârnați Mangalița cu cașcaval, obrăjori de porc, cârnați ceddar și jalapeño, kebab, cotlete de berbecuț, pastramă de berbecuț, gulaș de bizon, friptură de curcan și rață.

Pe lângă grătare, vor fi și concerte care să întrețină atmosfera, iar primul nume de pe afiș este cel al manelistului Adrian Minune. Vor mai cânta F. Charm, Axinte, Julia, Aurel Moga și Taraf Univers 2000, o formație de muzică lăutărească și de petrecere din Mizil. De asemenea, vor mai fi și alte activități în program.

Astfel, sunt anunțate un show măcelăresc, susținut de cei mai buni măcelari din România, o degustare de vinuri premium Budureasca, sesiuni de echitație și plimbări cu trăsura. Va fi amenajat și un loc de joacă pentru copii. Un pachet “BBQ BRUNCH – All you can eat” va costa 230 lei de persoană pe zi, între orele 12:00 și 17:00.

Ferma dacilor angajează gestionar, ospătar și picolo

S-a mai menționat că copiii cu vârsta până la 14 ani însoțiți de adulți beneficiază de acces gratuit și că accesul la concerte, care vor avea loc după orele 17:00, este de 50 lei / persoană / zi. Cornel Dinicu dorește să își mărească echipa de la Ferma Dacilor, semn că la domeniul de lângă Mizil activitatea va fi din ce în ce mai susținută.

Astfel, acum câteva zile, Ferma Dacilor și Cornel Dinicu au postat următorul anunț pe paginile de socializare: “Hai în echipa noastră! Ferma Dacilor angajează gestionar, ospătar și picolo. Hai să facem cunoștință!”. Cei interesați sunt îndemnați să își trimită CV-ul pe adresa de e-mail a fermei sau să sune la un număr de telefon.

În anunț se mai specifică faptul că “oferim salariu motivant, bonusuri, atmosferă faină și mediu de lucru plăcut.” Cu toate acestea, viitorul este nesigur la Ferma dacilor, deoarece firma care administrează pensiunea , la Tribunalul Prahova, pe 31 mai 2024, după cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Datoriile totale ale firmei erau, la finalul lui 2023, de 1,6 milioane de lei.