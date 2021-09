Petrecere cu țuică, vin și bere, chiar în biroul șefului Poliției Locale Bârlad: „S-a lăsat cu dansuri, cu chiuială”. Video

din Bârlad s-au bucurat de chiar în biroul șefului lor. Aceștia au fost invitați să bea țuică, vin și bere, fiind anunțati că apa nu este o opțiune.

a obținut o filmare din care se poate observa că oamenii legii au fost întâmpinați chiar de directorul Poliției Locale Bârlad cu băuturi alcoolice. Aceștia au dansat și au chiuit împreună.

Potrivit sursei citate mai sus, unii oamenii au petrecut chiar în timpul programului. Alții au fost chemați de acasă pentru a li se alătura colegilor.

În momentul în care ajuns la petrecere, au fost întrebați ce băutură preferă, fiind avertizați din start că apa nu este o opțiune: „Apă nu avem.”

Mai mult, la momentul în care s-a terminat cheful, unii polițiști au rămas la muncă, după mult alcool consumat.

Din imagini se poate observa că oamenii legii erau îmbrăcați în uniformă, dar acest lucru nu le-a tăiat cheful de petrecere.

Ulterior, o discuție între doi polițiști cu privire la cele petrecute la locul de muncă nu lasă loc de interpretări.

Discuția dintre doi polițiști locali despre petrecerea de la muncă

„Polițist 1: Care a fost la bairam?

Polițist 2: Au fost toți, mascații cu domnul director!

Polițist 1: Da’ ei nu erau de servici, mascații?

Polițist 2: Ba da, erau, dar care să facă servici când e mai bine la petrecere?

Polițist 1: A, i-a chemat de acasă, „haideți la șprițuri”!

Polițist 2: Da, da!

Polițist 1: Și au făcut și grătar?

Polițist 2: Da, grătar, dar s-a lăsat cu dansuri, cu chiuială. Eu am stat sus, că am fost de serviciu cu Dumitriu. El cică, băi, mă duc și eu. Îi zic treaba ta, eu stau sus. Niciun echipaj nu mai era acolo, mă. Eu cu Luș eram, atât.

Polițist 1: Deci a lăsat toată poliția și au stat la băut!

Polițist 2: Da, da, da! Băi, dar s-au îmbătat și se auzea chiuială, hei, hei, hei. La zece fără un sfert eu am plecat și ei nu.

Polițist 1: Am înțeles că șefu’ a plecat pe la 1 și ceilalți pe la 3 dimineața!

Polițist 2: Vai, mamă, înseamnă că s-au făcut muci, erau de atunci muci!

Polițist 1: Lasă că fiecare pasăre pe limba ei piere, stai cuminte!

Polițist 2: – Da, da ,da. Răducanu, la un moment dat, cică „du-mă și pe mine acasă, că am vorbit cu șefu’!” Băi să fie, dar ce, sunt taxi?

Polițist 1: -Și l-ai dus?

Polițist 2: Nu l-am dus, cum să-l duc? I-am zis să mă sune șefu’ pe mine. Dacă mă sună șefu’, atunci te duc. Nu l-am dus!

Polițist 1: A, dar a fost și Răducanu, că n-ai zis de el.

Polițist 2: Da, au fost mai mulți, nu-mi vin toți în minte. S-a lăsat cu dansuri, cu chiuială.

Polițist 1: Mâine vine și ne arde pe noi, că de ce nu facem treabă la Rutieră.

Polițist 2: Da, îți dai seama.

Polițist 1: Am să-i zic, domnule director, ce să facem, să ne apucăm și noi de băut ca să trăim bine?

Polițist 2: Păi asta-i, da, da, da!

Polițist 1: Hai să ne apucăm de băut și să facem toți numai dansuri și beții la instituția asta și nu o să mai facem niciunul treabă, dom’le!

Polițist 2: Păi cică acum câteva zile a fost iar!

Polițist 1: Sâmbătă a băut în birou la el, de pe la 12 până pe la vreo 5.

Polițist 2: Mi-a zis și nea Nicoară: „în 12 ani cu Rădoi eu n-am văzut atâtea petreceri câte am văzut cu ăsta”!

Polițist 1: Și băutură multă, nu așa!

Polițist 2: Pe bune! La ora 10 erau țapeni. Dacă au stat până la 1,2,3, îți dai sema!

Polițist 1: Și ei erau de servici! Bravo lor!

Polițist 2: Nu era niciunul în ținută, dar cred că figurau de serviciu! Își iau bani ca să bea! Eu n-am ieșit, la ce să ies pe teren dacă nu avea rost?

Polițist 1: Păi da, nu? Adică voi la băut și eu la muncă?

Polițist 2: Am fost, mi-a dat o fișă de verificat. Am fost și am verificat persoanele , 15 persoane am avut. Apoi m-am întors liniștit și ascultam petrecerea lor. Se auzea tot cartierul ăla.

Polițist 1: Au avut boxă mare, nu?

Polițist 2: Da, dar hărmălaia lor și dansurile lor cum se auzeau, băi băiatule…

Polițist 1: Poate s-ar sesiza cineva să spune de ce se auzea aseară muzica la Poliția Locală. Poate or face vreo anchetă ăștia de la Primărie. Nu?”