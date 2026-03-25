Sport

Petrecere în cantonamentul Turciei înainte de meciul cu România! Ce au sărbătorit jucătorii lui Vincenzo Montella

Petrecere în cantonamentul Turciei înainte de duelul decisiv cu România din barajul pentru Cupa Mondială. Președintele Federației nu a lipsit de la eveniment!
Alex Bodnariu
25.03.2026 | 22:00
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

A fost petrecere în cantonamentul Turciei, cu o zi înainte de duelul decisiv cu naționala României din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială. Jucătorii i-au făcut o surpriză colegului lor, Ozan Kabak, care a împlinit 26 de ani. La evenimentul ținut în hotelul în care delegația este cazată a fost prezent și președintele Federației Turce de Fotbal.

Turcia, favorită în duelul cu România din barajul pentru Mondial

România pleacă cu șansa a doua la calificarea în finala barajului pentru Campionatul Mondial. Turcii au un lot mult mai valoros, plin cu fotbaliști care evoluează în campionate puternice din Europa, însă „tricolorii” mizează pe experiența uriașă pe care o are selecționerul Mircea Lucescu. Antrenorul a fost prezent la conferința de presă și a prefațat întâlnirea de pe Besiktas Park.

ADVERTISEMENT

Atmosfera se anunță una apăsătoare pentru „tricolori”. Stadionul pe care se va juca Turcia – România va fi arhiplin. Doar puțin peste 2000 de bilete au fost alocate suporterilor din țara noastră, care deja au pornit spre Istanbul. Rămâne de văzut cum vor face cele două echipe față presiunii venite din tribunele stadionului Besiktas.

În seara dinaintea meciului cu România, jucătorii echipei naționale a Turciei au sărbătorit ziua de naștere a lui Ozan Kabak. Fundașul de la Hoffenheim, cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, a împlinit 26 de ani chiar în cantonament. Acesta a avut parte de o surpriză specială: colegii săi i-au oferit un tort și i-au cântat „La mulți ani”.

ADVERTISEMENT
„În cantonamentul echipei naționale a Turciei, reunit pentru meciurile de baraj ale Cupei Mondiale din 2026, s-a sărbătorit ziua de naștere a lui Ozan Kabak, care a împlinit 26 de ani. Fundașul turc a avut parte de un moment special, fiind surprins de colegi cu un tort aniversar, în prezența președintelui Federației Turce de Fotbal, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu.

ADVERTISEMENT
Cu această ocazie, Ozan Kabak le-a adresat câteva cuvinte coechipierilor săi Fotbalistul a declarat că este extrem de fericit că a revenit la echipa națională după perioada în care a fost indisponibil din cauza unei accidentări și a subliniat că își dorește enorm ca Turcia să câștige meciul cu România de mâine, pentru a se apropia și mai mult de calificarea la turneul final al Cupei Mondiale”, se arată în mesajul transmis de Federația Turcă de Fotbal pe social media.

ADVERTISEMENT

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!