Petrecere în cantonamentul Turciei înainte de meciul cu România! Ce au sărbătorit jucătorii lui Vincenzo Montella

A fost petrecere în cantonamentul Turciei, cu o zi înainte de duelul decisiv cu naționala României din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială. Jucătorii i-au făcut o surpriză colegului lor, Ozan Kabak, care a împlinit 26 de ani. La evenimentul ținut în hotelul în care delegația este cazată a fost prezent și președintele Federației Turce de Fotbal.

Turcia, favorită în duelul cu România din barajul pentru Mondial

România pleacă cu șansa a doua la calificarea în finala barajului pentru Campionatul Mondial. Turcii au un lot mult mai valoros, plin cu fotbaliști care evoluează în campionate puternice din Europa, însă „tricolorii” mizează pe . Antrenorul a fost prezent la conferința de presă și a prefațat întâlnirea de pe Besiktas Park.

Atmosfera se anunță una apăsătoare pentru „tricolori”. Stadionul pe care se va juca Turcia – România va fi arhiplin. Doar puțin peste 2000 de bilete au fost alocate suporterilor din țara noastră, care deja au pornit spre Istanbul. Rămâne de văzut cum vor face cele două echipe față presiunii venite din tribunele stadionului Besiktas.

Turcia petrece înainte de meciul cu România! Moment special în cantonament

În seara dinaintea meciului cu România, jucătorii echipei naționale a Turciei au sărbătorit ziua de naștere a lui Ozan Kabak. , cotat la 10 milioane de euro de site-urile de specialitate, a împlinit 26 de ani chiar în cantonament. Acesta a avut parte de o surpriză specială: colegii săi i-au oferit un tort și i-au cântat „La mulți ani”.

„În cantonamentul echipei naționale a Turciei, reunit pentru meciurile de baraj ale Cupei Mondiale din 2026, s-a sărbătorit ziua de naștere a lui Ozan Kabak, care a împlinit 26 de ani. Fundașul turc a avut parte de un moment special, fiind surprins de colegi cu un tort aniversar, în prezența președintelui Federației Turce de Fotbal, İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu.

Cu această ocazie, Ozan Kabak le-a adresat câteva cuvinte coechipierilor săi Fotbalistul a declarat că este extrem de fericit că a revenit la echipa națională după perioada în care a fost indisponibil din cauza unei accidentări și a subliniat că își dorește enorm ca Turcia să câștige meciul cu România de mâine, pentru a se apropia și mai mult de calificarea la turneul final al Cupei Mondiale”, se arată în mesajul transmis de Federația Turcă de Fotbal pe social media.