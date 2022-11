Petrecere în vestiarul CFR-ului, cu Dan Petrescu solist. Jucătorii campioanei vor un adversar tare la baraj

CFR Cluj a câștigat și a devenit astfel prima echipă din România care ajunge în barajul pentru accederea în optimile de finală ale Conference League. S-a cântat în vestiar, spun jucătorii campioanei, gândul s-a îndreptat și spre , programată luni, dar și către viitorul meci de campionat, care se va disputa în aceeași zi.

”Mister a cântat cu noi în vestiar”, a dezvăluit autorul golului, Boateng

Nana Boateng a marcat, în minutul 17, unicul gol al întâlnirii cu Ballkani. Pentru că Deac a ratat de la punctul cu var. Încă în două ocazii, pentru că a beneficiat de o repetare a loviturii.

ADVERTISEMENT

Firesc, jucătorul care reprezintă unul dintre pariurile câștigate de Dan Petrescu, era extrem de fericit la finalul jocului. ”Mă simt important. E foarte important pentru noi că ne-am calificat. Am marcat singurul gol, deci sunt fericit.

Mai avem multe de îndeplinit, dar până acum este cea mai importantă victorie din acest sezon. Am știut să ne apărăm și să suferim în anumite momente.

ADVERTISEMENT

Atmosfera din vestiar este incredibilă, toată lumea e fericită, Mister a cântat cu noi”, a declarat Boateng pentru PRO TV.

Modul în care a fost celebrat succesul a fost dezvăluit și de Yuri. Care privește însă deja și către viitor. ”Pentru noi e ceva minunat, ce am făcut noi e minunat pentru România!

ADVERTISEMENT

Nu a fost simplu. Trebuie să ne bucurăm pentru ce am reușit. Am fost foarte bucuroși toți, am băgat muzică în vestiar. Manele, samba!

Noi, la fiecare meci, încercăm să câștigăm. Azi trebuie să ne bucurăm, mâine începe pregătirea pentru meciul următor. Noi ne batem pentru fiecare punct și în campionat”, a spus fundașul.

ADVERTISEMENT

Mario Camora: ”Noi facem istorie. Aș vrea o echipă cu nume mare, puternică”

Indisponibil, după ce cu numai câteva zile în urmă a fost operat de apendicită, Mario Camora, căpitanul echipei, nu a putut contribui la acest succes. L-a sărbătorit însă alături de colegi. Și spune că și-ar dori o formație cu nume în 16-imi.

ADVERTISEMENT

”E o victorie importantă. Noi facem istorie, așa cum am făcut în ultimii ani. E foarte important ce am realizat.

Azi îmi doream să joc, dar cel mai important e că ne-am calificat. Sper să revin repede, deși operația nu a fost simplă. De obicei durează 20 de minute, la mine a durat două ore.

Aș vrea o echipă cu nume mare, puternică. Noi vrem să trecem mai departe, acum ne putem bate cu oricine vine. De noi nu s-a vorbit așa de mult pe cât trebuia.

Nu am fost așa de apreciați. Noi facem performanțe. Toată lumea zice că avem echipă bătrână, de 3 ani se tot zice, dar uite că noi mergem mai departe”, a spus căpitanul clujenilor.

”Nu avem voie să batem mai mult de 1-0, e scorul nostru preferat, de asta a bătut Cipri penalty-urile”, a spus, pus pe șotii, Burcă

Și Andrei Burcă era, normal, euforic. Pus pe șotii, a și glumit pe seama apetenței trupei clujene pentru victoriile cu 1-0. ”Merităm să fim în primăvara europeană, o arată și clasamentul.

Am început puțin greoi grupa, dar ne-am revenit pe parcurs și ne-am atins obiectivul. Mulțumim publicului, a fost senzațional. Când îi avem în spate putem face performanțe împreună.

În mai am avut o finală cu Craiova foarte dificilă ca să luăm campionatul, a fost și meciul cu Maribor cu presiune, ca să ne calificăm, iar acum, cea mai importantă partidă din finalul anului.

Noi nu avem voie să batem mai mult de 1-0, e scorul nostru preferat, de asta a bătut Cipri penalty-urile. Am avut și eu o ocazie mare, important că am câștigat, că suntem în primăvara europeană.

Ne pare rău că anul trecut nu am făcut o figură frumoasă. Acum ne-am propus să facem puncte pentru noi, pentru țară, pentru coeficient”, a spus internaționalul român.