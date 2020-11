Petrescu a avut puterea să zâmbească după AS Roma – CFR Cluj 5-0! Ce s-a întâmplat la conferință. Video

CFR Cluj a suferit cea mai dură înfrângere din istorie în cupele europene, dar Dan Petrescu a avut putere să zâmbească la conferința de presă de după partida de pe “Olimpico”. Translatorul oficial a început să traducă din română în română, moment în care Dan Petrescu a zâmbit ștrengăresc.

Pentru Dan Petrescu a fost o înfrângere greu de digerat, fiind cea mai drastică din cariera de antrenor a “Bursucului”, care s-a resemnat în privința șanselor de calificare din grupa de Europa League, din care mai fac parte TSKA Sofia și Young Boys Berna.

Young Boys Berna a câștigat cu TSKA Sofia și are patru puncte în clasament, la fel ca CFR Cluj, iar meciul direct din Elveția poate decide soarta calificării pentru singura reprezentantă a fotbalului românesc într-o competiție europeană.

Momentul hilar care l-a făcut pe Dan Petrescu să zâmbească, în ciuda înfrângerii categorice

Deși Dan Petrescu era foarte supărat după meci, a avut puterea să zâmbească, VEZI VIDEO AICI, în care translatorul oficial al conferinței de presă a început să traducă din română în… română! Un astfel de moment e o raritate pentru Dan Petrescu, care a obișnuit cu declarațiile sale pesimiste, după cum a spus-o și Ioan Becali:“Şi la Foggia, când l-am dus prima dată (n.r. pe Dan Petrescu), plângea toată ziua. Că Zeman nu ştiu ce făcea, apoi plângea şi la Genoa că-l doare spatele. Mai târziu, la Sheffield, la fel, la Chelsea la fel. Probabil ca să aibă scuze. Da, de când îl ştiu eu se plânge”, a declarat Giovanni Becali pentru PRO X.

Însă zâmbetul lui Petrescu se pare că ascunde altceva. FANATIK a aflat în exclusivitate că antrenorul lui CFR Cluj e foarte aproape să semneze cu Al-Nasr, care îi va plăti lui Neluțu Varga, patronul clujenilor, clauza de reziliere de 500.000 de euro.

Din sursele FANATIK, negocierile sunt aproape finalizate și e posibil ca șeicii din Arabia Saudită să vină în România sau invers, Dan Petrescu să meargă acolo și să semneze în zilele următoare. Antrenorul a dat primele semnale de despărțire la finalul eșecului cu Gaz Metan Mediaș, la cald, anunțând că va demisiona după meciul cu AS Roma.

Eșecul de la Roma a fost picătura care a umplut paharul pentru Dan Petrescu

“Bursucul” dă vina pe conducerea clubului pentru situația actuală, care nu i-a oferit un lot echilibrat, cu soluții pe mai multe posturi, ignorând cererile disperate ale antrenorului, chiar și după calificarea echipei în grupele Europa League: “Ar fi un miracol să mai facem puncte. Pe cine vrem să luăm sunt jucători care nu au mai evoluat de trei luni. Plătim pentru greșelile din trecut, eu am spus de fiecare dată că e nevoie de jucători”, a mai spus Petrescu.

Dan Petrescu ar putea câștiga la vicecampioana Arabiei Saudite, Al-Nasr, o sumă fabuloasă: 2,5 milioane de dolari, cu mult mai mult decât câștigă la CFR, adică 360.000 de euro. De altfel, FANATIK a dezvăluit imediat după CFR Cluj – Gaz Metan Mediaș 1-2 o discuție aprinsă între Varga și Dan Petrescu în loja patronului. Sătul de reproșurile permanente ale antrenorului, Neluțu Varga nu a mai rezistat și i-a spus direct în față:“Dacă vrei să pleci, ok, dar dă banii înapoi!”, i-a transmis patronul lui CFR.

Ba mai mult, Dan Petrescu e de părere că va fi un miracol dacă echipa sa va mai obține vreun punct în grupa din care mai fac parte Young Boys Berna și TSKA Sofia:“Toată lumea e supărată, pe mine scorul mă deranjează. Nu am avut nicio pretenție cu șapte jucători accidentați. Nu am ce să le zic băieților, dar e greu să nu ai jucători. Eu am tras un semnal de alarmă, dar nu se mai poate face nimic”, l-a atacat indirect Petrescu pe patronul echipei, Neluțu Varga.

