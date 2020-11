Petrescu, dezamăgit după eșecul cu UTA: „Nu meritam să pierdem așa. Jucam 3 zile și mingea nu intra în poartă”

De ce i-a fost frică, nu a scăpat. Dan Petrescu s-a temut de meciul cu UTA, iar CFR Cluj a pierdut cu scorul de 0-1 în etapa a 11-a. Antrenorul campioanei României a fost extrem de dezamăgit de modul în care nou-promovata a plecat cu toate punctele din Gruia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În urma acestui rezultat, CFR Cluj a rămas pe locul 3 în Liga 1, cu 21 de puncte, patru mai puține decât U Craiova și trei mai puține decât FCSB. Roș-albaștrii mai au însă de jucat meciul cu Gaz Metan Mediaș.

De cealaltă parte, UTA are un parcurs neașteaptat de bun la revenirea în Liga 1. Echipa lui Laszlo Balint este pe locul 5 în clasament, cu 17 puncte.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dan Petrescu avertiza înainte de meciul cu UTA: „Ar fi un miracol dacă îi batem”

În acest sezon, arădenii au reușit performanța să nu piardă până acum niciun meci pe teren străin.

„Eu zic că echipa a jucat bine, mai ales în prima repriză. A avut ocazii, a jucat pe poartă. Am avut și o bară. Am avut și o fază dubioasă în careu, dar UTA știe să se apere bine, nu pierde de un an de zile în deplasare. Noi cred că am pierdut din cauza ghinionului. Nu meritam să pierdem așa. Dacă jucam 3 zile, mingea nu intra în poartă. Jucătorii lor din apărare au făcut un meci excelent. Portarul(n.r. – Florin Iacob) a fost cel mai bun. Era peste tot, pe tot terenul”, a declarat Dan Petrescu după CFR Cluj – UTA, scor 0-1.

ADVERTISEMENT

„Eu am prevenit totul”

CFR Cluj este campioana ultimelor trei sezoane în Liga 1.

„Știam că va fi o perioadă grea, după 3 ani în care totul a fost perfect. Urmează o perioadă și mai grea, foarte grea. Eu am prevenit tot de când am zis că sunt probleme de lot. Probleme mari. Și cu toate acestea, chiar dacă am prevenit, nu am putut să opresc. Nu am avut capacitatea să împiedic alunecarea noastră. Să pierzi 2 meciuri acasă? Nu mi s-a întâmplat niciodată oriunde am antrenat. Asta mă îngrijorează.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Băieții și-au dorit, au dat maximum, dar unii vin după COVID-19, alții după accidentări, alții de la națională. Nu a fost meciul nostru cel mai bun, dar scorul nu cred că e cel de pe teren.

E păcat, la singura ocazie a lor să iei gol, dar am văzut și Manchester City cu Tottenham. City a avut 20 de șuturi, Tottenham vreo 3 și scorul a fost 0-2. Și eu am câștigat multe meciuri fără ocazii și mai trebuie să și pierzi. Nu s-a terminat campionatul, dar probleme sunt. Asta arată și tabela după meci. Dacă nu erau probleme, azi câștigam meciul”, a adăugat tehnicianul ardelenilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Nu vă faceți iluzii în Europa”

Pe CFR Cluj o așteaptă acum meciul din etapa a patra a UEFA Europa League. Campioana României primește vizita Romei, echipă care în ultima etapă de Serie A a învins-o la scor de neprezentare pe Parma.

„În Europa nu vă faceți iluzii, nici voi și nici noi. Prioritar e campionatul. Nu știu ce șanse avem. Roma e într-o formă extraordinară. E poate cea mai bună echipă din Italia. Nu prea avem așteptări de la următorul meci. Azi trebuia noi să câștigăm, nu joi. Dar și joi, jucătorii care vor intra pe teren vor da tot, iar cei care vor fi apți le zic să joace meciul vieții pentru că în fotbal mereu ai o șansă.

ADVERTISEMENT

Avem 10% șanse. E greu cu 8 meciuri într-o lună, dar poate se întoarce norocul și pe strada noastră. Cu Mediaș am avut probleme de arbitraj, azi am avut probleme în fața porții. Am băgat 4 atacanți, dar degeaba. Dar nu atacanții câștigă meciurile, contează să știi să marchezi. Nu mai suntem pragmatici cum eram noi. Acum joacă echipele anti-joc cu noi, dar cei de la UTA merită felicitați”, a încheiat Petrescu.