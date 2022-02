Clinica la care s-a tratat Petrică Mîțu Stoian a dat în judecată Ministerul Sănătății! Reprezentant Nera: ”E o cerere la care nu am primit răspuns”

Clinica Nera, cea la care Petrică Mîțu Stoian a urmat un tratament la camera hiperbară, a deschis un nou proces. După ce, la sfârșitul anului trecut, instituția a contestat în instanță amenda primită de la Direcția de Sănătate Publică, în urmă cu câteva zile aceasta a înregistrat și o acțiune împotriva Ministerului Sănătății.

Procesul a intrat pe rolul Curții de Apel Timișoara și are ca obiect ”obligația de a face”.

”Nu am foarte multe informații, pentru că nu m-am ocupat eu personal. Din câte știu, este vorba despre o cerere pe care am făcut-o la Ministerul Sănătății și la care nu am primit răspuns. Cererea este făcută undeva prin luna iunie, dacă nu mă înșel. Nu are legătură cu cazul domnului Mîțu Stoian și nici cu camera hiperbară. Nici eu nu știu mai multe în acest moment”, a explicat Cristian Popescu, manager de proiect la clinica Nera, pentru FANATIK.

Decizia în procesul cu DSP va fi luată în zilele următoare

Joi dimineața, la Judecătoria Oravița a avut loc și primul termen din procesul pe care a județului Caraș-Severin.

Prin această acțiune, clinica a cerut anularea unor amenzi totalizând 80.000 de lei, pe care DSP le-a aplicat instituției medicale în urma unui control venit la scurtă vreme după moartea lui Petrică Mîțu Stoian.

”Decizia a rămas în pronunțare, din ce am înțeles eu. S-ar putea să se anunțe în curând hotărârea în legătură cu această cerere a noastră. Acum nu mai depinde de noi. Noi am cerut anularea celor trei amenzi primite de la DSP. Argumentele cu privire la această situație le-am anunțat într-un comunicat emis la câteva zile după controlul DSP. Sunt mai multe probleme acolo. De exemplu, cei de la minister spun că noi nu aveam personal. Cum să nu avem personal, când ei ne-au dat autorizația și au avizat structura?”, a declarat Cristian Popescu pentru FANATIK.

Clinica Nera a fost amendată cu 80.000 de lei, după un control al Direcției de Sănătate Publică

DSP Caraș-Severin a sancționat Clinica Nera, în toamna anului trecut pentru nerespectarea de către personalul unității a protocoalelor medicale (30.000 de lei), nerespectarea obiectului de activitate înscris în autorizația sanitară de funcționare (40.000 de lei) și nepăstrarea probelor de alimente (10.000 de lei). În cadrul controlului s-au mai acordat și câteva avertismente pentru unele deficiențe pe care clinica Nera urma să le remedieze în perioada următoare.

Conducerea clinicii Nera a respins acuzațiile prin intermediul unui comunicat postat pe pagina de socializare a clinicii

”Raportul menționează că la ora și data controlului medicii nu erau prezenți în unitate, deși aceștia trebuiau să se afle acolo, conform programului afișat, între orele 13-18. În legătură cu acest aspect, facem următoarea precizare: Întotdeauna pacienții clinicii sunt preluați de medici.

Medicii nu erau prezenți în unitate la data și ora controlului neanunțat de acum 7 zile, deoarece clinica NU avea programări în acea zi. Clinica noastră funcționează exclusiv pe bază de programări”, spuneau reprezentanții clinicii Nera.

Clinica Nera: ”Mîțu Stoian a prezentat toate investigațiile necesare”

”Raportul menționează că nu s-a putut identifica dacă şi ce documente medicale au fost solicitate, în afara unui buletin tomografic realizat în 22.10.2021 și că dosarul nu ar fi fost complet. Precizam că dosarul medical al pacientului era complet și a fost verificat de dr. Bogdan Matei. Toți pacienții intră la consultație numai având o serie completă de investigații medicale.

În cazul dlui. Mîțu Stoian, acesta se prezentase de la început cu toate investigațiile necesare, incluzând analize de sânge complete și diagnosticele recente cerute (6 pagini), dar și de imagistică a plămânilor tip CT, conform protocolului clinicii, nemaifiind necesară solicitarea altor investigatii. În arhiva clinicii s-au păstrat doar acele documente considerate importante pentru etapa monitorizării, și anume CT-ul, ceea ce au putut constata și reprezentanții DSP”, se mai arată în comunicatul clinicii Nera.

Reprezentanții instituției au mai arătat că structura centrului de medicină hiperbară a fost stabilită chiar prin autorizațiile DSP, tocmai de aceea mențiunea că acest centru nu deține personalul adecvat, nu poate avea un fundament real.

Reprezentant clinică: ”Moartea domnului Mîțu Stoian nu a fost ca urmare a unei barotraume”

Petrică Mîțu Stoian a murit pe 6 noiembrie 2021, la o zi după ce a vizitat Clinica Nera, acolo unde se prezentase pentru a urma un tratament cu oxigen hiperbar. Artistul, care suferise de COVID-19, a făcut aici o ședință ”de probă” care s-a încheiat cu bine. Câteva ore mai târziu, el a început să se simtă rău și a fost transportat la spitalul din Oravița. A doua zi, el a fost trimis la Spitalul de Urgență Reșița, acolo unde și-a găsit sfârșitul.

Reprezentanții clinicii Nera susțin că moartea lui Petrică Mîțu Stoian nu are legătură cu tratamentul la camera hiperbară. ”O barotraumă nu apare la câteva ore după ce ieși din cameră. Domnul Mîțu Stoian nu a murit de la barotraumă. Ați văzut dumneavoastră pe certificatul de deces al dânsului că apare așa ceva? Din păcate, s-au vehiculat multe lucruri neadevărate prin presă, care pe noi ne-au afectat foarte mult”, a mai spus Cristian Popescu, în exclusivitate, pentru FANATIK.