Copilul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian, dezvăluiri despre moștenirea primită de la artist: ”Asta voi ține minte toată viața”

Alin Gabriel Matei, puștiul de 18 ani care impresionează lumea muzicii populare și care, ani la rândul, a fost pupilul lui Petrică Mîțu Stoian, a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre relația pe care o avea cu regretatul artist.

Cu durere în suflet și în glas, la aproape două luni de la moartea artistului, el ne-a povestit cum s-a legat prietenia cu simbolul muzicii populare oltenești, dar și ultimele cuvinte pe care Petrică Mîțu Stoian i le-ar fi spus.

Copilul lui Petrică Mîțu Stoian, dezvăluiri exclusive la șase săptămâni de la moartea cântărețului

Alin Gabriel Matei a fost, ani la rândul, copilul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian. Alături de artist, a intrat în lumea muzicii populare și, așa cum recunoaște chiar el, a învățat enorm de multe lucruri de la cântărețul care a murit acum două luni.

”Ultima amintire a fost în momentul în care am filmat alături de el pentru Sărbătorile de Iarnă. Adică chiar în joia de dinaintea decesului lui. Vineri, pe la prânz, chiar am vorbit cu dumnealui la telefon.

Ajunsese la clinică, se simțea bine și era nerăbdător să facă procedurile. Apoi, mi-a dat și un mesaj, seara, vineri, cu o zi înainte de nefericitul eveniment. Mi-a zis: `Să fii tare, peste ei! Te pupă, Nenea!`. Atât. A fost ultimul mesaj de la el. Cred că am fost printre ultimele persoane cu care a vorbit, la care s-a gândit”, ne-a spus, în exclusivitate, Alin Gabriel Matei.

De altfel, chiar dacă mesajul primit pare să fie unul în care Petrică Mîțu Stoian părea să fi simțit că se va întâmpla ceva grav cu el, Alin ne-a dezvăluit că artistul nu se gândea la moarte, că era chiar optimist cu privire la viitor.

”Nu se aștepta nimeni, nici el, să aibă asemenea probleme. Din ce am vorbit cu dumnealui, nici nu se gândea la moarte, un om care se gândește la moarte nu își face planuri de viitor. Era o persoană veselă, optimistă, cu planuri de viitor. Voia să definitiveze albumul pe care îl pregătea alături de orchestra Nicolae Botgros, avea mai multe proiecte”, a mai spus, pentru FANATIK, Alin.

Alin Gabriel Matei: ”Eram ca o familie”

Relația dintre Alin, puștiul care are acum 18 ani, și Petrică Mîțu Stoian s-a dezvoltat de-a lungul anilor. Iar copilul de suflet al artistului recunoaște că tot ce are acum, ca artist, i se datorează .

”El a fost singura persoană care m-a ajutat. M-a ajutat enorm, m-a învățat cum se cântă, cum se iese în scenă, tehnică vocală, respirație, cum să vorbesc, ce și când să vorbești. Tot ce am învățat și am reușit să acumulez ca informație am de la el”, spune Alin Gabriel Matei.

El a povestit, pentru FANATIK, și cum s-a legat o relație atât de strânsă între ei. ”Eu am fost concurent la un concurs național care se numea Zestrea Neamului, iar dumnealui a rămas plăcut impresionat de prestația mea de pe scenă. De acolo, am continuat să vorbim, să ținem legătura, ne-am apropiat foarte mult.

Domnul Petrică Mîțu Stoian s-a apropiat foarte mult și de părinții mei. Eram ca o familie. Noi, de fiecare dată când mergeam pe undeva, la repetiții, la spectacole, mergeam împreună, eram foarte apropiați. Trebuia să merg și la Isverna, în această vară. Oricum, după ce voi da Bacalaureatul voi merge pe acolo, să văd locul unde a copilărit dumnealui”, a mai precizat tânărul.

Ce a moștenit de la Petrică Mîțu Stoian

Alin, copilul de suflet al regretatului cântăreț, are totuși și o alinare. După moartea lui Petrică Mîțu Stoian din 6 noiembrie 2021, pe lângă amintirile pe care le are cu acesta, el a mai primit un lucru pe care, spune el, îl va păstra cu sfințenie.

”Mi-a lăsat moștenire ceva. Am primit o iie pe care mi-o promisese acum ceva vreme. O voi purta cu cel mai mare drag de fiecare dată când voi merge la spectacole, la filmări, la evenimente. Am primit-o după moartea lui, mi-a dat-o domnul profesor Doru Gusman, chiar vreau să îi mulțumesc pe această cale lui și surorilor domnului Petrică Mîțu Stoian”, spune tânărul.

Mai mult, ne-a dezvăluit Alin, Petrică Mîțu Stoian avea grijă să îl răsfețe de fiecare dată când putea, motiv pentru care îi oferea nenumărate cadouri, mai ales îmbrăcăminte. Iar ultimul dar primit de la Petrică Mîțu Stoian a fost o vestă.

”Dumnealui mi-a luat o vestă. Mereu când mergea în magazine și își cumpăra pentru el îmi spunea: `Hai, nene, îți iau și ție, că așa au artiștii mari`. Și îmi aducea cadouri”, povestește Alin Gabriel Matei.

Învățăturile lui Petrică Mîțu Stoian pentru copilul său de suflet

”Aș fi vrut să îl mai văd, să mai învăț de la dumnealui. Ar fi avut încă multe să îmi spună și să mă învețe. Acum, mi-e greu acum fără el”, spune Alin. Ba chiar, ne-a dezvăluit el, sunt învățături pe care le va ține minte toată viața.

”I-am făcut cadou, de ziua lui, anul trecut, o pereche de pantofi, i-au plăcut foarte mult. El nu aștepta niciodată cadouri, el voia să fim doar alături de dumnealui, să stăm, să râdem și să ne distrăm împreună. El chiar mă certa când îi aduceam cadouri, .

Dumnealui mi-a și spus, pe când eram la o masă cu el, în Turcia, că lucrurile de valoare nu sunt cele materiale. Lucrurile de valoare sunt momentele petrecute alături de persoanele pe care le simți aproape de sufletul tău, de prietenii adevărați și de oamenii care îți vor binele, care vor să te ajute să evoluezi. Asta voi ține minte toată viața”, ne-a mai spus, surprinzător de matur, copilul de suflet al lui Petrică Mîțu Stoian.

Iar printre amintirile care îi servesc drept lecție lui Alin se numără chiar și momente în care era certat de Petrică Mîțu Stoian. ”Am foarte multe amintiri dragi cu dumnealui. Mereu învățam lucruri noi, frumoase, de la dumnealui. El, și când mă certa, avea un stil de a-mi explica ce am greșit în așa fel încât să nu mă simt prost.

Îmi spunea așa: `Ai făcut bine ce ai făcut, dar eu aș fi făcut cu totul și cu totul altfel`. Și îmi explica ce ar fi trebuit să fac”, a mai dezvăluit Alin, pentru FANATIK.

Ce vrea să facă, în memoria lui Petrică Stoian, copilul de suflet al artistului

Alin Gabriel Matei a recunoscut că vrea să facă tot ce îi stă în putință pentru ca eforturile lui Petrică Mîțu Stoian de a-l învăța cum să cânte să nu fie zadarnice. ”Acum, ceea ce sper eu, pentru acest an, este să reușesc să definitivez albumul alături de Orchestra Nicole Botgros, cel la care am lucrat alături de domnul Petrică Mîțu Stoian. Și să iau notă mare la bacalaureat, mai ales că mă pregătesc intens”, spune el.

De altfel, a mai explicat Alin, decesul lui Petrică Mîțu Stoian l-a ambiționat să dovedească ceea ce poate. ”Am crescut destul de mult, în carieră, după acest eveniment nefericit, a crescut interesul pentru mine. Dar nu mi-aș fi dorit vreodată să cresc în carieră în acest fel, aș fi preferat să rămână în viață chiar dacă eu aș fi rămas, astfel, anonim. Să îl știu bine mi-ar fi fost de ajuns. Dar voi face tot ce pot să dovedesc că am meritat lecțiile lui”, a mai spus, în exclusivitate pentru FANATIK, Alin Gabriel Matei.