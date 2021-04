Petrică Mîțu Stoian, experiențe neașteptate trăite la nunțile la care a cântat. Ce a pățit artistul pe un șantier

Petrică Mîțu Stoian a povestit câteva experiențe amuzante pe care le-a trăit la nunțile la care a fost invitat să cânte de-a lungul anilor, iar unele dintre istorisirile cântărețului de muzică populară sunt de-a dreptul suprarealiste.

Invitat în emisiunea Adrianei Bahmuțeanu de pe Youtube, folcloristul și-a amintit câteva dintre cele mai insolite nunți la care a cântat.

Una dintre ele a avut loc pe un șantier în județul Gorj, eveniment pe care cântărețul l-a ținut minte căci niciodată nu i s-a întâmplat să aducă voie bună în acele condiții.

Petrică Mîțu Stoian, peripeții la nunți

Acesta a spus că nuntașii s-au luat la bătaie la un moment dat: „Era o femeie solidă, mare, grăsună, cum dădea cum îi trântea pe jos. S-au certat, în fine, a venit un domn, până la urmă am rămas singuri cu lăutarii, sub cort, a venit și o ploaie.

El era socrul și zicea că l-au lăsat să păzească. Am luat de acolo ce am apucat, am plecat acasă. Nu a mai avut cine să ne mai plătească. Poate era o tehnică din asta, că n-a dat nimeni dar la masă. A fost un scandal, Doamne, am ținut-o minte”.

La o nuntă a cântat până a rămas mireasa gravidă

O altă nuntă, de data asta fără scandal, la care artistul a cântat a durat nu mai puțin de patru zile. Muzicianul a spus că a cântat până a rămas mireasa gravidă, stârnind hohote de râs.

„Patru zile am cântat: sâmbătă, duminică, luni și marți. Cântai la horă. I-am dat viteză cântecului și lumea juca. Nu repetam, mă. Nu era doar repertoriul meu. Acum dacă mă duc la o nuntă pot să țin cinci ore cu repertoriul meu”, a mai povestit Petrică Mîțu Stoian pe Youtube.

La o altă nuntă, la Padeș, interpretul de muzică populară le-a cântat mirilor nu doar în seara petrecerii, ci și dimineață, imediat după ce s-a consumat noaptea nunții, moment de care își amintește cu emoție pentru că cei doi însurăței au fost extrem de impresionați de faptul că au fost treziți cu muzică.

