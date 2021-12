Ce s-a întâmplat cu lucrurile lui Petrică Mîțu Stoian. Sora regretatului artist nu a intrat în posesia lor

Sora lui Petrică Mîțu Stoian a făcut noi declarații și a explicat ce s-a întâmplat cu lucrurile regretatului cântăreț. Până în acest moment, Maria Tărchilă nu a intrat în posesia lucrurilor fratelui ei.

Interpretul de muzică populară a locuit mult timp la Craiova, iar lucrurile sale se află acolo. Sora artistului vrea să ia legătura cu Doru Gusman, impresarul acestuia, pentru a putea lua lucrurile care au valoare sentimentală pentru ea.

Maria Tărchilă are de gând să pună aceste lucruri în muzeul din casa părintească a lui Petrică Mîțu Stoian.

Ce s-a întâmplat cu lucrurile lui Petrică Mîțu Stoian

a declarat, la Acces Direct, că lucrurile interpretului de muzică populară se află la Craiova.

Maria Tărchilă are de gând să deschidă un muzeu în memoria artistului după ce va intra în posesia lucrurilor care i-au aparținut acestuia.

Pentru a putea face acest lucru, sora regretatului solist trebuie să ia legătura cu Doru Gusman, impresarul lui Mîțu Stoian. Maria Tărchilă are nevoie doar de lucrurile de valoare ale artistului și nu de averea sa.

„Obiectele lui personale sunt la Craiova, o să discut cu Doru și o să vedem ce este. Eu vreau doar lucrurile lui pe care pot să le pun la muzeu, diplomele lui, trofeele lui, mie nu-mi trebuie averea lui nimeni, nu-mi trebuie nimic”, a declarat sora lui Petrică Mîțu Stoian la Acces Direct. â

Maria Tărchilă, despre muzeul dedicat lu Petrică Mîțu Stoian

Inițial, sora lui Petrică Mîțu Stoian a crezut că locuința părintească de la Isverna este pe numele firmei și nu al artistului. a recunoscut, ulterior, că această casă era pe numele fratelui ei.

Casa părintească de la Isverna va fi muzeul dedicat regretatului solist de muzică populară.

Maria Tărchilă și-a dorit foarte mult ca această locuință să fie muzeul cu lucrurile fratelui ei și i-ar fi părut rău să fie pe numele firmei.

„Am aflat, din vorbă, că e pe firmă casa, am verificat și am văzut că nu e pe firmă. Am aflat și m-am supărat și pentru casa aia, voiam să-i fac acolo muzeu, să-i expun toate lucrurile acolo.

Asta m-a durut cel mai rău, că m-am gândit că nu mai pot să fac nimic”, a mai spus sora lui Petrică Mîțu Stoian.