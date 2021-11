Ce pensie avea Petrică Mîțu Stoian. Artistul primea o sumă mică de bani după o viață pe scenă

Regretatul cântăreț de muzică populară a făcut parte din Ansamblul Folcloric „Maria Tănase” din Craiova și era un artist complet, care avea foarte multe spectacole și filmări.

Solistul a ieșit la pensie în vara acestui an, fiind extrem de nemulțumit de suma pe care o primea de la statul român, care nu era una foarte mare.

2.000 de lei este pe care o încasa Petrică Mîțu-Stoian, veniturile sale fiind completate cu cele de la ansamblul din care făcea parte, în Craiova.

Petrică Mîțu-Stoian, pensie mică de la statul român. Câți bani primea

Concret, salariul pe care-l primea regretatul solist Petrică Mîțu-Stoian se ridica la suma de 6.800 de lei brut, la care se adaugau sporuri în valoare de 700 de lei.

De asemenea, primea, ca orice angajat de la stat, și vouchere de vacanță, care se ridicau la suma de 1.450 de lei pe an.

După o viață petrecută pe scena muzicală, regretatul artist spunea că este supărat legat de banii acordați de statul român. Petrică Mîțu-Stoian se simțea umilit.

Vedeta a evidențiat acest lucru în cadrul unui interviu pe care i l-a acordat Adrianei Bahmuțeanu, fosta soție a lui Silviu Prigoană, cu care era bun prieten.

„Nu mai suport, sincer… Asta e o umilință. Până la urmă, eu nu sunt oricine, nu sunt de pe drum.

Am făcut și eu carte, o școală, am făcut pregătire, am făcut culegeri, am umblat ani de zile peste tot să fiu un nume și să strâng lucrurile frumoase ale românilor, tradiția. Totul până la umilință.

Eu îi înțeleg și pe oamenii ăștia care ne conduc dar, fraților, aveți grijă și de noi. Nici nu știu dacă mai există ministru al culturii, n-a ieșit să zică ceva… Ce facem cu ăia care lălăie?”, declara cântărețul în urmă cu ceva vreme, potrivit .

Regretatul artist a decedat la vârsta 61 de ani , fiind condus pe ultimul drum miercuri, 10 noiembrie 2021, în orașul în care locuia de ani buni. Petrică Mîțu-Stoian a fost înmormântat în Cimitirul Ungureni din Craiova.