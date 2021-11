Cum a reușit Petrică Mîțu Stoian să se retragă la doar 61 de ani! Câți bani primea de la stat și cât a costat terapia cu oxigen

Petrică Mîțu Stoian a reușit, în vara acestui an, să se pensioneze în ciuda faptului că avea doar 61 de ani. Dar, ceea ce nu știa lumea este că Petrică Mîțu Stoian a lucrat, ani buni, înainte de a deveni celebru în lumea muzicii populare românești, în condiții grele, asigurându-și, astfel, un stagiu de cotizare în prima grupă de muncă.

Petrică Mîțu Stoian a lucrat în mină

Conform informațiilor obținute de FANATIK, Petrică Mîțu Stoian a lucrat, în tinerețe, într-unul dintre cele mai grele domenii cu putință: a fost miner. Mai exact, Petrică Mîțu Stoian a fost, ani buni, vagonetar în mina Roșiuța din Gorj.

Cariera Roșiuța este o mină de cărbune aflată în apropierea orașului Motru, acolo unde Petrică Mîțu Stoian a lucrat, în condiții extrem de grele, spetindu-se cu încărcarea și transportul vagoneților plini cu cărbune. Iar munca de acolo l-a făcut pe cel care avea să devină unul dintre cei mai iubiți artiști de muzică populară din zona Olteniei să câștige, conform legii, ani buni pentru pensie, fiecare 12 luni lucrate în mină aducându-i șase luni reducere pentru obținerea vârstei de pensionare.

De altfel, acesta a și fost motivul pentru care Petrică Mîțu Stoian a reușit să se ”retragă” la doar 61 de ani, cu patru ani mai devreme decât un angajat obișnuit, anii munciți în condițiile din mină având o pondere semnificativă în reducerea vârstei de pensionare.

Petrică Mîțu Stoian avea pensie mică

Chiar dacă a lucrat ani buni în mină și a fost unul dintre cei mai importanți soliști ai Ansamblului Maria Tănase din Craiova, Petrică Mîțu Stoian avea o pensie mică după o viață de muncă. Mai exact, artistul a ajuns să aibă o pensie de 2.000 de lei după ce, în ultimii ani, salariul pe care îl încasa de la Ansamblul Maria Tănase a fost redus cu aproximativ 25%, iar la începutul anului i se propusese să intre în șomaj tehnic.

De altfel, acela a și fost momentul în care a decis să se pensioneze, Petrică Mîțu Stoian reclamând că autoritățile și cei responsabili de promovarea culturii în România îi supun la umilințe pe artiști.

”Nu mai suport, sincer… Asta e o umilință. Până la urmă, eu nu sunt oricine, nu sunt de pe drum. Am făcut și eu carte, o școală, am făcut pregătire, am făcut culegeri, am umblat ani de zile peste tot să fiu un nume și să strâng lucrurile frumoase ale românilor, tradiția. Totul până la umilință. Eu îi înțeleg și pe oamenii ăștia care ne conduc dar, fraților, aveți grijă și de noi”, spunea Petrică Mîțu Stoian într-un interviu pe care i l-a acordat Adrianei Bahmuțeanu.

De ce s-a pensionat Petrică Mîțu Stoian?

”Nu s-a pensionat devreme, s-a pensionat pentru că avea vârsta de pensionare și pentru că atunci când eu i-am spus că nu e un om care să își întrerupă activitatea, că trebuie să continue, mi-a spus că nu mai vrea, că își dorește să facă ce vrea el, când vrea el, cum vrea el și cât vrea el. Petre a plecat pentru că și-a dorit să plece și și-a dorit din tot sufletul să trăiască pentru el (…).

”Eu nu m-am certat cu Petre niciodată în viața mea. Vocile care spun asta, își asumă ceea ce spun, eu îmi asum ce zic eu. Niciodată în viața mea nu m-am certat cu el, noi am avut discuții pe un subiect sau altul, constructive, dar niciodată nu ne-am certat. El a plecat pentru că și-a dorit să plece de la ansamblu, el a avut anii de pensie, nu mai voia să fie la program.

În momentul în care a primit decizia de pensionare, i-am făcut o surpriză: i-am pregătit un aranjament floral și ne-am luat la revedere, în fața publicului, noi tot ansamblul. Așa că plecarea lui Petre din Ansamblul Folcloric Maria Tănase a fost mai mult decât onorantă, cu un La revedere într-un spectacol în fața publicului”, explica, zilele trecute, Niculina Stoican pentru Oltenia Tv.

Petrică Mîțu Stoian voia să se trateze cu terapie hiperbară

în ceea ce privește recuperarea medicală prin proceduri care implică oxigenoterapie și cameră hiperbară, clinică situată, la propriu, în vârf de munte, lângă Reșița, în zona Valea Nerei din comuna Sasca Montană.

Mai mult, Petrică Mîțu Stoian și-ar fi rezervat 15 zile în care să facă ședințele de terapie în camera hiperbară, el plătind câte 500 de lei pentru fiecare zi petrecută la clinică.

Din păcate însă, conform reprezentanților clinicii, Petrică Mîțu Stoian nu a apucat să beneficieze de terapia cu oxigen hiperbar, el ajungând, de urgență, la spitalul din Reșița, starea lui înrăutățindu-se rapid și murind în ziua de 6 noiembrie 2021.

”A urmat procedura de testare la presiune şi oxigen şi s-a stabilit o cură de 15 şedinţe de terapie cu începere de-a doua zi. Seara a mers la masă, s-a plimbat puţin prin complex şi apoi a mers să se odihnească în camera unde era cazat; starea dumnealui a fost bună pe toată perioada aceasta. (…)

Spre dimineaţă medicul a fost chemat pentru hemoptizie; domnul Petre Mîţu-Stoian a fost transportat cu salvarea la CG spitalul Oraviţa; acolo a primit tratament cu O2 şi substanţe perfuzabile specifice care au oprit tusea şi hemoptizia; pacientul s-a simţit bine în tot acest timp, a dorit să se întoarcă la clinica, dar din prudenţă a acceptat să rămână pentru investigaţii suplimentare. Ulterior a fost trimis la Reşiţa pentru evaluare imagistică”, se arată într-un comunicat de presă emis de clinica din Reșița la care ajunsese

Petrică Mîțu Stoian a murit la Reșița

”Noi, în spital, când era, la Reșița, eu am ajuns repede, într-o fugă, din Arad, am apucat să mai vorbim, l-am găsit normal, chiar glumea, nici nu mă gândeam că se va întâmpla asta. Chiar îi spuneam să nu facă vreo prostie. Îi ziceam: `Petrică, fii tare, tu ești tare, să reziști, să nu faci prostii, gândește-te că ești tânăr!`. El mi-a zis atunci: `Nu mai pot`! Îi era tare rău. Astea au fost ultimele vorbe. A făcut, cred, atunci, și un atac de panică, atunci l-au și dus la Terapie Intensivă… ”, ne-a spus,

Din păcate, corpul lui Petrică Mîțiu Stoian nu a mai avut puterea să lupte, în ciuda eforturilor medicilor, iar artistul a încetat din viață,