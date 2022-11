Petrică și Ela Nemeș, totul despre Mireasa și noua lor viață: „Vrem să facem un băiat și o fată”

Petrică Nemeș și Ela sunt împreună de un an și o lună, iar povestea lor de iubire a fost posibilă datorită reality-show-ului Mireasa, prezentat de Simona Gherghe la Antena 1.

Petrică și Ela, câștigătorii Mireasa 4, de la oameni simpli la vedete! Cei doi vor doi copii

Câștigătorul celui de-al patrulea sezon al concursului matrimonial a vorbit despre , dar și despre cât de mult i s-a schimbat viața după ce a devenit celebru peste noapte. Cei doi au planuri mari de viitor împreună și își doresc și copii, doi la număr, un băiat și o fată.

Până la copii, aceștia se gândesc cu emoție la următorul pas important din viața lor, cununia religioasă care va avea loc la anul, atunci când va fi și nunta cea mare, organizată în Maramureș, acasă la mire.

Petrică a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a dezvăluit și părțile mai puțin plăcute ale , unele peste care cei doi au învățat să treacă repede, căci iubirea e medicamentul pentru orice necaz cu care s-ar confrunta!

”Viețile noastre s-au schimbat radical”

-Salut, Petrică! Tu și Ela formați unul din cele mai iubite cupluri din istoria show-ului Mireasa. Cum vă merge după ce s-a încheiat concursul?

Suntem foarte bine, mulțumim! Da, avem o relație foarte frumoasă, pentru că amândoi am știut de la bun început ce ne-am dorit.

-Ați devenit cunoscuți peste noapte. De la niște oameni simpli, v-ați transformat în mici vedete la nivel național. Cum a fost trecerea asta?

Trebuie să recunosc că viețile noastre s-au schimbat radical. Nu ne gândeam vreodată că ne va opri lumea pe stradă, că o să facă oamenii poze cu noi. Noi ne uitam la televizor și ne gândeam, oare cum ar fi să ajungem acolo? A fost greu să ne obișnuim cu notorietatea asta, dar e frumos să vezi cum oamenii se bucură de bucuria ta.

Părinții lui Petrică au strâmbat din nas când s-a înscris în concurs: „Tu nu vezi ce fete sunt acolo?”

-Îți mai amintești cum ai ajuns la Mireasa? Părinții tăi au fost de acord să participi în show-ul ăsta?

Nu, nici mama, nici tatăl meu nu erau prea încântați. Noi mai urmăream emisiunea. Păi… am zis să îmi încerc norocul, să găsesc o fată calumea. Când am plecat de acasă, mi-au zis: Crezi tu că îți găsești acolo pe cineva? Tu nu vezi ce fete sunt acolo? Și am zis că dacă mă duc eu, așa om simplu, de ce nu ar mai merge o fată la fel ca mine, care să aibă intenții serioase?

-Care e prima amintire care îți vine în minte din participarea la Mireasa sau cea mai frumoasă, ca să zic așa?

Cea mai frumoasă amintire a fost când i-am dat inelul de logodnă, când am cerut-o. Apoi când am rămas doar noi doi, fără camere (n.r.: cei doi au câștigat un joc în urma căruia au putut petrece împreună, dincolo de ochii curioșilor). Știu că atunci când am fost doar noi doi am avut ocazia să ne cunoaștem cu adevărat. Am putut să povestim despre orice, ne-am zis, practic, în seara aia toată viața noastră.

-Și apoi, după câteva luni, a urmat finala în care ați câștigat

Nu m-aș fi gândit niciodată că noi vom câștiga. Nici nu am mers pentru bani sau pentru altceva acolo. Dacă vă amintiți, aproape tot sezonul preferați au fost Ana și Alexandru. Când ne-am auzit numele, am zis că nu e adevărat!

Ela s-a adaptat greu în Baia Mare: „Încetul cu încetul se obișnuiește”

-Puține cupluri au rezistat după încheierea show-ului și voi vă numărați printre ele. Ce vă ține aproape unul de celălalt? De ce crezi că alte perechi s-au destrămat? De exemplu Maria și Liviu Olteanu din sezonul trei au divorțat la foarte scurtă vreme

Cred că noi, spre deosebire de alții, am fost oameni serioși de la început. Noi am zis mereu că ne dorim o familie și cred că toată țara a empatizat mai degrabă cu noi. Apoi, noi suntem și mai credincioși, mai apropiați de Biserică. Cred că ăsta a fost secretul nostru și explicația pentru trăinicia noastră. Pur și simplu, am mers pe încrederea reciprocă. Probabil că alții au mers din alte motive în emisiune, pentru bani sau faimă. Nu știu cât de mult s-au prefăcut, unii poate au și jucat. Noi nu am știut nici măcar să ne prefacem. Am fost așa cum suntem și acum.

-Toți banii câștigați (n.r.: 40.000 de euro) i-ați investit în apartamentul din Baia Mare?

Da, dar nu au fost suficienți. Am mai pus și eu de la mine, să avem căsuța noastră.

-Cum a fost pentru Ela mutarea la Baia Mare, ea fiind din Călărași, obișnuită cu un alt stil de viață. S-a acomodat greu?

Sincer, i-a fost foarte greu. E o diferență de mentalitate, de cultură, să zic așa. Când vii din București la țară, unde aici la noi avem încă atâtea tradiții care se respectă. I-a fost greu în primul rând să înțeleagă cum se vorbește aici, sunt multe cuvinte pe care nu le înțelegea la început, dar încetul cu încetul se obișnuiește. Și-a dat seama că aici se vorbește așa, mai popular, peste tot, că nu doar eu și familia mea avem dialectul ăsta (n.r.: râde).

Din ce trăiesc acum cei doi: Petrică are spectacole la nunți și botezuri prin Maramureș

-Știm că mama ta nu a privit-o cu ochi buni pe Ela. Cum de a acceptat-o până la urmă? Cum se înțeleg ele acum?

Într-adevăr, mama nu a fost de acord cu relația asta. Avea prejudecăți, cum sunt multe prejudecăți despre fetele care vin din zona din care provine Mihaela. Când a văzut-o cum e în viața de zi cu zi și-a dat seama că aparențele înșală. A crezut tot ce se zvonea despre ea, toate lucrurile care se ziceau în emisiune, ce mai spuneau și alți concurenți sau telespectatorii. A catalogat greșit omul, dar ele se înțeleg foarte bine acum.

-Acum sunteți așezați la casa voastră, deja de un an și o lună, parcă, nu? Cu ce vă ocupați, din ce trăiți?

Da, suntem exact de un an și o lună. Păi, eu cânt cu vioara la spectacole, la evenimente, merg la nunți și botezuri, iar ea lucrează ca asistentă socială. Și-a găsit aici în domeniul ăsta și ne merge bine, nu pot să mă plâng. Mai merg și la biserică unde sunt în cor, dar nu apuc mereu din cauza evenimentelor. Profit cât pot de ofertele pe care le am până nu începe Postul Crăciunului.

-Ai fost mereu pasionat de muzică? Povestește-ne puțin despre asta

Da, de la 16 ani cânt la vioară. Am cântat mult la biserică. Abordez tot felul de stiluri și genuri, de la muzică etno sau de petrecere, cum se zice acum, până la muzică populară specifică zonei noastre. Am formația mea cu care merg la evenimente, pot să zic că sunt realizat pe partea asta.

Petrică și Ela vor să aibă doi copii, cel puțin: „O să le oferim tot ce nu am avut noi”

-Copii vă doriți?

Da, cu ajutorul lui Dumnezeu, chiar i-am zis și Elei, vrem să facem un băiat și o fată, dacă se va putea.

-Ce fel de educație o să le dai copiilor tăi? Cum crezi că vei fi ca tată?

În primul rând o să le oferim totul, pentru că noi provenim din familii destul de modeste. O să le dăm acea educație de care vor avea nevoie. O să le oferim tot ce nu am avut noi. Cred că am putea fi un exemplu pentru copiii noștri căci amândoi am reușit să ne depășim condiția, să o luăm de jos.

-Cu foștii concurenți de la Mireasa țineți legătura?

Nu cu toți. Am mai vorbit cu Ion Șaulescu și Raluca, cu ei ne-am și văzut când am fost la București. Cu Marian, care e de la mine din zonă. Cu Ana și Alex nu mai vorbim, de exemplu, pentru că ei au luat decizia să nu țină legătura cu absolut nimeni.

-Ce părere ai despre sezonul acesta Mireasa? Cum ți se pare concurenții, ce e diferit față de ediția în care ați fost voi?

Sincer, observ că parcă se ceartă mai mult, parcă nu își ating scopul. Cred că ar trebui să privească spre relația lor, nu doar către marele premiu. Noi nu am ținut cont cum să ne purtăm ca să avem o imagine bună, de exemplu.