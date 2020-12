Petrișor Ruge are COVID! Dansatorul Andreei Bălan se află internat în spital

Petrișor Ruge, dansatorul Andreei Bălan, a fost depistat cu noul coronavirus, iar după ce a primit cruntul diagnostic a fost transferat la Matei Balș.

Artistul a aflat că este infectat cu noul coronavirus după ce a fost nevoit să se testeze pentru a lua parte la filmările de revelion ale lui Dan Negru, la Antena 1. În urma rezultatelor, Petrișor Ruge a fost depistat cu noul coronavirus și transferat la spital, scrie cancan.ro.

Cum se simte Petrișor Ruge

Dansatorul este într-o stare stabilă, fără probleme grave de sănătate, însă sub atenția medicilor.

La Antena 1 și în trustul Intact Media s-a luat decizia în urmă cu ceva timp ca toate persoanele care interacționează între ele să fie testate de COVID-19. După ce Petrișor Ruge a fost depistat cu nemilosul virus, FANATIK a aflat că și Andreea Bălan a fost testată din nou, însă acest proces are loc la fiecare filmare la care artista ia parte.

Andreea Bălan este sănătoasă și nu are probleme în această direcție, se protejează și are grijă să fie aptă pentru filmări, dar și pentru familia ei, fiind singurul sprijin al mamei sale. Cântăreața locuiește cu cele două fetițe ale sale, însă în ajutor îi sar și două bone, plus mama vedetei.

Andreea Bălan, în divorț cu George Burcea

Artista și fostul partener de viață sunt în plin proces de divorț, după ce s-au despărțit la începutul anului 2020, după doar câteva luni de mariaj. Cei doi au fost împreună 5 ani și au două fetițe, Ella și Clara. Lupta dintre Andreea Bălan și George Burcea se dă pe custodia celor două fetițe, pe care cântăreața o dorește exclusivă.