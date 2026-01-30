Anunț important imediat după Dinamo – Petrolul 1-1: „Vine un transfer surpriză!”

ADVERTISEMENT

Etapa cu numărul 24 din SuperLiga a venit cu derby-ul Dinamo – Petrolul. Cum au reacționat prahovenii după ce au plecat cu un punct la capătul unui meci încheiat cu scorul final de 1-1.

Eugen Neagoe nu a fost impresionat de Dinamo

Petrolul Ploiești are o situație delicată în acest sezon, fiind în zona „fierbinte” a clasamentului și luptând pentru a evita retrogradarea. Echipa din provincie a reușit o adevărată surpriză pe „Arcul de Triumf”.

Eugen Neagoe, , a avut un cu totul alt discurs de această dată. „Geană” nu a fost impresionat de Dinamo în acest meci și chiar a semnalat că echipa lui a fost privată de un penalty în repriza secundă. De asemenea, antrenorul a anunțat întăriri importante, printre care chiar un transfer surpriză. Conform , Nana Boateng, fostul campion al României cu CFR Cluj, vine la Petrolul.

„Dinamo are cea mai bună posesie din campionat, își domină adversarii. Știam asta, de aceea am jucat cu 3 fundași. Au fost periculoși, dar n-au avut ocazii. La 1-0 le-am spus colegilor de pe bancă că nu vom pierde acest joc, nu puteau să mai ducă ritmul în repriza a doua.

Cred că au avut un șut sau două, cu golul, pe poartă. Cred că am făcut un joc tactic foarte bun. E greu să joci la Dinamo și să nu își creeze ocazii de gol. Au avut o posesie peste noi, și eu am avut așa, dar am plecat cu mâna goală. Cred că este un punct meritat. Cred că am avut un penalty în repriza a doua la Grozav, agățat din spate, spre poartă, chiar dacă nu avea mingea la picior. La Dongmo nu a fost cartonaș galben, primul a protestat, l-am și certat.

La gol au participat 3 jucători care au intrat pe parcurs. În această seară am fost mai inspirat, dar asta a fost strategia, cu Grozav să intre în repriza a doua. Când discutăm ceva, despre un plan înaintea unui joc, el respectă și este de lăudat.

Gicu Grozav este tot atacant și el. Sigur că vreau mai multe soluții. Vor veni, probabil mâine la antrenament vom avea un jucător nou, o surpriză pentru toți. În următoarele zile va veni un atacant, are ceva probleme cu actele, dar sigur va veni. Nu pot anunța surpriza, clubul mă va certa. Când o să anunțe clubul veți afla. Mâine va ajunge la Ploiești.

Papp nu a făcut ieri antrenamentul. Hanca se pare că are o problemă, sper să nu fie de durată. Și Marco Dulca a ieșit cu probleme, a simțit ceva în prima repriză. Mi-aș dori să am jucătorii apți acum când jucăm din 3 în 3 zile. În seara asta am făcut doar un cadou, cu Craiova am făcut 3 mari și încă unul mai mic. Craiova are un lot mai puternic în acest moment. Nu vreau să iau din meritele lui Dinamo, care cred că se va bate cu Craiova și Rapid la câștigarea campionatului”, a spus Eugen Neagoe.

Gicu Grozav nu a uitat perioadele petrecute la Dinamo

Gicu Grozav a intrat în repriza secundă și a stabilit scorul final, Veteranul „lupilor” a avut un discurs umil după meci și a vorbit chiar cu admirație despre perioadele în care a îmbrăcat tricoul lui Dinamo (februarie – iunie 2015, respectiv octombrie – noiembrie 2018).

„Nu cred că sunt eu omul meciului. Toți avem un merit. Un punct muncit după niște meciuri mai proaste, veneam clar cu șansa a doua. Dinamo, într-o formă foarte bună, care se va bate la campionat. Am venit montați și am reușit să luăm un punct.

Am venit cu gândul că vom fi dominați, știam că Dinamo are o posesie foarte bună și jucători de calitate. Terenul cred că le-a dat de furcă. Noi știam că ne putem crea ocazii și putem marca. Avem și noi jucători cu calitate, suntem o echipă muncitoare. Chiar dacă am luat gol, am arătat că putem reveni.

(n.r. despre ședința de la finalul meciului cu Farul) Nu e despre ceartă, este despre încurajare, motivare. Se pare că a funcționat. Sunt fericit că nu am cedat, chiar dacă am fost dominați. Mă bucur că am luptat până la capăt.

(n.r. despre perioada la Dinamo) Nu e prima dată când joc împotriva lui Dinamo. M-am simțit foarte bine la ei, chiar dacă am fost în două perioade mai puțin plăcute pentru club. M-am descătușat la gol, s-a văzut că și suporterii trăiesc altfel derby-urile! (n.r. – dacă a fost deranjat că a început ca rezervă) A fost, este și va fi decizia lui Mister, noi trebuie să respectăm. Din fericire pentru noi, ne-a ieșit pe jumătate”, a spus Gicu Grozav.

Valentin Gheorghe a spus cum poate Petrolul să evite retrogradarea. „Așa luăm puncte!”

Valentin Gheorghe a vorbit și el după meciul de pe „Arcul de Triumf”. Fostul jucător de la Astra sau FCSB a spus ce trebuie să facă Petrolul pentru a acumula punctele de care are nevoie de acum înainte.

„Cumva ne-am asumat să venim aici și să ne apărăm bine. Dinamo pasează foarte bine, are mobilitate la centru, se mișcă foarte bine. Au avut o posesie bună, dar cam sterilă. A doua repriză a trebuit să jucăm, am avut ocazii și noi. Suntem mulțumiți cu acest punct.

La meciul cu Farul nu am vrut să fim foarte defensivi. În primele 10-15 minute noi am fost foarte ofensivi. Azi, cum am spus, ne-am asumat să jucăm mai mult contraatacul și cumva ne-a reușit.

Nu ne ajută foarte mult punctul, e mai mult de moral. Dar sunt încrezător la cum arată echipa. Dacă suntem muncitori și marcăm din ocaziile create așa luăm puncte.

(n.r. – despre lupta la retrogradare) O luptă crâncenă, grea. Echipele care nu vor ceda și vor avea caractere puternice vor rezista și vor rămâne până la sfârșit”, a spus și Valentin Gheorghe.