Petrolul a adus înlocuitor de la Slavia Praga pentru Sălceanu care pleacă la Rapid. Exclusiv

Mutare spectaculoasă făcută de Petrolul înainte de restartul SuperLigii. „Lupii galbeni” au găsit înlocuitor pentru Robert Sălceanu. Fundașul stânga pleacă în această iarnă la Rapid
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
13.01.2026 | 13:46
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Petrolul Ploiești a dat lovitura după încheierea cantonamentului din Antalya. Conducerea i-a adus lui Eugen Neagoe înlocuitor pentru Robert Sălceanu (21 de ani). Fundașul stânga va pleca în această iarnă la Rapid.

Petrolul l-a împrumutat de la Slavia Praga pe Andres Dumitrescu

FANATIK a aflat în exclusivitate că Andres Dumitrescu (24 de ani) este noul transfer al celor de la Petrolul Ploiești. Fundașul stânga, care aparține de Slavia Praga, va fi împrumutat pe „Ilie Oană” până la finalul sezonului.

Fostul jucător de la Sepsi se întoarce astfel în România după ce, în ultimele 6 luni, a jucat tot sub formă de împrumut la Sigma Olomuc. Acolo a bifat doar 5 prezențe și a reușit 1 assist.

Cea mai bună perioadă a lui Andres Dumitrescu a fost de departe prima perioadă de la Sepsi (2020-2023). Atunci, fundașul stânga a ajuns inclusiv în lotul naționalei de seniori, dar nu a apucat să debuteze sub tricolor. În septembrie 2023, fundașul stânga a fost vândut la Slavia Praga în schimbul sumei de 1 milion de euro.

Robert Sălceanu ajunge la Rapid

Din informațiile FANATIK, Andres Dumitrescu a fost adus de Petrolul pentru a suplini plecarea lui Robert Sălceanu. Fundașul stânga în vârstă de 21 de ani va merge la Rapid, informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

„Ar trebui astăzi sau mâine să știm. Sunt negocieri între cluburi. Vom vedea dacă se va ajunge la un consens. Eu sunt, de obicei, optimist. De ce nu aș fi și acum? Pe Rareș Pop l-am da să joace mai multe meciuri. Este important să prindă cât mai multe partide.

Eu cred că vrea să vină. Am văzut un interviu în care a spus că este o onoare pentru el să fie în radarul unui club foarte mare. Dacă ne înțelegem între cluburi, nu cred că va fi o problemă să îl luăm”, a declarat Victor Angelescu la FANATIK SUPERLIGA.

În plus, în această iarnă, de la Ploiești a plecat și celălalt fundaș stânga, Valentin Țicu. Mutarea fostului căpitan al „lupilor galbeni” a fost anunțată în premieră de site-ul nostru.

  • 300 de mii de euro e cota de piață a lui Andres Dumitrescu
  • 5 meciuri a jucat în acest sezon noul fundaș stânga de la Sepsi
