Sport

Petrolul a adus un fotbalist crescut de Benfica, trecut și pe la Borussia Monchengladbach. S-a remarcat imediat în amical

Petrolul are un început excelent de sezon, fiind pe locul 4, după zece etape, și a adus un fotbalist din Portugalia, care ar putea întări echipa lui Ricardo Sousa
Catalin Oprea
02.10.2026 | 16:45
Petrolul a adus un fotbalist crescut de Benfica trecut si pe la Borussia Monchengladbach Sa remarcat imediat in amical
EXCLUSIV FANATIK
Fanama Quizera a debutat la Petrolul FOTO fanatik
ADVERTISEMENT

Petrolul și-a schimbat din temelii lotul în această vară, o remaniere care a avut rezultate neașteptat de bune. După ce a transferat 17 fotbaliști noi, ploieștenii sunt pe cale să mai aducă unul. Momentan este în probe, dar există șanse mari ca el să fie legitimat.

Fanama Quizera este internațional din Guineea Bissau

Fanama Quizera are 24 de ani și este născut în Guineea Bissau, țară pentru care a și evoluat un meci la prima reprezentativă. El și-a făcut junioratul la Benfica, după care, la 18 ani, a ajuns la Borussia Monchengladbach, unde nu a jucat însă decât la echipa secundă. S-a întors în Portugalia și a evoluat pentru Academico Viseu și Leiria.

ADVERTISEMENT

Fanama jucat în amicalul disputat de ploieșteni, în această dimineață, cu CS Afumați, și a marcat ultimul gol, însă va mai fi în probe câteva zile. Achiziția sa ar acoperi locul lăsat liber de accidentarea lui Robert Jerdea, care a fost operat la gleznă. Fanama joacă mijlocaș ofensiv, în spatele vârfurilor și e cotat la 125.000 de euro. Întrucât e liber de contract și are și pașaport portughez, el poate fi legitimat oricând.

Fotbalistul de 24 de ani a marcat la prima apariției

Partida amicală s-a terminat cu victoria ploieștenilor, scor 3-2, prin golurile marcate de Nlundulu (penalty), Dumitrescu și Fanama. Ricardo Sousa a început în formula Radulescu – Țuțu, Papp, Argeșanu, Ludewig – Hanca, Ioniță – Teixeira, Bran, Manolache – Leescu. După pauză, Petrolul a arătat astfel: Georgescu – Căpușă, Zaian, Malula, Dumitrescu – Hanca, Vega – Paraschiv, Fanama, Rodrigo – Nlundulu. Fanama va fi testat și mâine, când Petrolul va juca un alt amical, în deplasare, la Chindia Târgoviște, de la ora 11.00.

ADVERTISEMENT
„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter...
Digi24.ro
„Toate se înclină în fața Majestății Sale, idiotul”. Rușii și-au doborât propriul elicopter în timpul unui atac asupra ucrainenilor

Ricardo Sousa e și el uimit de progresul Petrolului

Ricardo Sousa a dezvăluitcă nici măcar el nu se aștepta ca echipa să se sudeze atât de repede și de mine. „De la începutul sezonului ştiam că va fi foarte dificil pentru noi, mai ales când schimbi mult. Am schimbat paroape toată echipa şi începutul acestei călătorii urma să fie dificil. În primul rând, jucătorii trebuie să aibă încredere în proces şi în ceea ce fac pe teren. Încercăm să dăm o identitate echipei, iar genul acesta de muncă necesită timp.

ADVERTISEMENT
Polonezii au aflat totul despre trecutul Elenei Hagi și n-au stat pe gânduri:...
Digisport.ro
Polonezii au aflat totul despre trecutul Elenei Hagi și n-au stat pe gânduri: cum au descris-o

Este şi pentru mine o surpriză cum a mers echipa până acum, fiindcă au înţeles foarte repede ceea ce ne dorim şi cel mai important este că luptăm pentru acest club împreună. Iar când se întămplă aşa lucrurile, este dificil să ne învingi, aşa că sunt foarte mândru”, a explicat antrenorul portughez pentru PrimaSport.

ADVERTISEMENT
Cazul Manchester City a dinamitat politica britanică! Prim-ministrul e îngrijorat de viitorul echipei
Fanatik
Cazul Manchester City a dinamitat politica britanică! Prim-ministrul e îngrijorat de viitorul echipei
Andrei Nicolescu a anunțat decizia în privința noii sigle a lui Dinamo: ”A...
Fanatik
Andrei Nicolescu a anunțat decizia în privința noii sigle a lui Dinamo: ”A fost o alegere bună din partea clubului”
Fierbe Hagi! Emanuel Roșu dezvăluie din Polonia trăirile selecționerului României înainte de duelul...
Fanatik
Fierbe Hagi! Emanuel Roșu dezvăluie din Polonia trăirile selecționerului României înainte de duelul cu Lewandowski
Tags:
Parteneri
Refuzat pentru 100.000 de euro în SuperLiga, transferat cu 28 de milioane de...
iamsport.ro
Refuzat pentru 100.000 de euro în SuperLiga, transferat cu 28 de milioane de euro în Premier League
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!