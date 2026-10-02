Petrolul a adus un fotbalist crescut de Benfica, trecut și pe la Borussia Monchengladbach. S-a remarcat imediat în amical

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Petrolul și-a schimbat din temelii lotul în această vară, o remaniere care a avut rezultate neașteptat de bune. Momentan este în probe, dar există șanse mari ca el să fie legitimat.

Fanama Quizera este internațional din Guineea Bissau

Fanama Quizera are 24 de ani și este născut în Guineea Bissau, țară pentru care a și evoluat un meci la prima reprezentativă. El și-a făcut junioratul la Benfica, după care, la 18 ani, a ajuns la Borussia Monchengladbach, unde nu a jucat însă decât la echipa secundă. S-a întors în Portugalia și a evoluat pentru Academico Viseu și Leiria.

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Fanama jucat în amicalul disputat de ploieșteni, în această dimineață, cu CS Afumați, și a marcat ultimul gol, însă va mai fi în probe câteva zile. Achiziția sa ar acoperi locul lăsat liber de accidentarea lui Robert Jerdea, care a fost operat la gleznă. Fanama joacă mijlocaș ofensiv, în spatele vârfurilor și e cotat la 125.000 de euro. Întrucât e liber de contract și are și pașaport portughez, el poate fi legitimat oricând.

Fotbalistul de 24 de ani a marcat la prima apariției

Partida amicală s-a terminat cu victoria ploieștenilor, scor 3-2, prin golurile marcate de Nlundulu (penalty), Dumitrescu și Fanama. Ricardo Sousa a început în formula Radulescu – Țuțu, Papp, Argeșanu, Ludewig – Hanca, Ioniță – Teixeira, Bran, Manolache – Leescu. După pauză, Petrolul a arătat astfel: Georgescu – Căpușă, Zaian, Malula, Dumitrescu – Hanca, Vega – Paraschiv, Fanama, Rodrigo – Nlundulu. Fanama va fi testat și mâine, când Petrolul va juca un alt amical, în deplasare, la Chindia Târgoviște, de la ora 11.00.

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Ricardo Sousa e și el uimit de progresul Petrolului

„De la începutul sezonului ştiam că va fi foarte dificil pentru noi, mai ales când schimbi mult. Am schimbat paroape toată echipa şi începutul acestei călătorii urma să fie dificil. În primul rând, jucătorii trebuie să aibă încredere în proces şi în ceea ce fac pe teren. Încercăm să dăm o identitate echipei, iar genul acesta de muncă necesită timp.

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Este şi pentru mine o surpriză cum a mers echipa până acum, fiindcă au înţeles foarte repede ceea ce ne dorim şi cel mai important este că luptăm pentru acest club împreună. Iar când se întămplă aşa lucrurile, este dificil să ne învingi, aşa că sunt foarte mândru”, a explicat antrenorul portughez pentru PrimaSport.