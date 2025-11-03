Petrolul a încurcat liderul Superligii, dar Eugen Neagoe nu e pe deplin mulțumit: „A fost o fază la limită în repriza a doua”

ADVERTISEMENT

Petrolul și FC Botoșani au dat-o la pace în meciul care a încheiat turul sezonului regulat din Superliga României. Partida de pe stadionul „Ilie Oană” s-a încheiat la egalitate, 0-0. Eugen Neagoe, antrenorul echipei prahovene, s-a declarat mulțumit de rezultat, dar mai ales de implicarea jucătorilor săi.

Meciul de la Ploiești a fost unul lipsit de ocazii. Pe final, FC Botoșani Mitrov a executat lamentabil, iar portarul advers a parat. Câteva minute mai târziu, Petrolul a marcat, dar reușita a fost anulată.

Eugen Neagoe, prima reacție după remiza albă cu liderul Superligii

Eugen Neagoe, s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi. Tehnicianul echipei prahovene e de părere că formația sa a făcut o partidă bună și chiar putea lua cele trei puncte, însă recunoaște că adversarul nu a fost deloc unul accesibil.

„A fost un joc încrâncenat, așa cum mă așteptam. Știam că întâlnim o echipă bună, una agresivă. Am încercat și noi, ne-am ridicat la nivelul adversarului și ne-am creat situații. Din păcate, nu am reușit să marcăm. A fost o fază la limită în repriza a doua, dar s-a anulat golul. Cred că e un rezultat echitabil. Și cei de la Botoșani au avut faze periculoase. Spun doar ce am văzut. Am avut și noi o fază identică cu cea a Botoșaniului. Eu cred că au fost foarte aproape identice.

Și în repriza a doua am avut ocazii foarte bune. Au fost faze de poartă. Cred, până la urmă, că e un rezultat echitabil. Avem nevoie de puncte, dar trebuie să ne mulțumim. Am discutat cu băieții în vestiar, i-am felicitat pentru efortul pe care l-au făcut. Paharul e plin doar pe jumătate.

Sunt mulțumit de felul în care au intrat pe teren. Au respectat ce am discutat. Nu am ce să le reproșez. Eu cred că am arătat ca o echipă solidă. Nu am arătat prea multe vulnerabilități. Una peste alta, cred că e un rezultat echitabil. Nu am teamă”, au fost cuvintele lui Eugen Neagoe, conform