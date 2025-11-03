Sport

Petrolul a încurcat liderul Superligii, dar Eugen Neagoe nu e pe deplin mulțumit: „A fost o fază la limită în repriza a doua”

Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, a analizat remiza cu FC Botoșani, scor 0-0, și s-a declarat doar pe jumătate mulțumit de rezultat. Ce a spus la finalul partidei.
Alex Bodnariu
03.11.2025 | 23:26
Petrolul a incurcat liderul Superligii dar Eugen Neagoe nu e pe deplin multumit A fost o faza la limita in repriza a doua
ULTIMA ORĂ
Prima reacție a lui Eugen Neagoe după remiza cu liderul Superligii, FC Botoșani. Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

Petrolul și FC Botoșani au dat-o la pace în meciul care a încheiat turul sezonului regulat din Superliga României. Partida de pe stadionul „Ilie Oană” s-a încheiat la egalitate, 0-0. Eugen Neagoe, antrenorul echipei prahovene, s-a declarat mulțumit de rezultat, dar mai ales de implicarea jucătorilor săi.

Turul sezonului regulat din Superliga României s-a încheiat cu un 0-0 între Petrolul și FC Botoșani

Meciul de la Ploiești a fost unul lipsit de ocazii. Pe final, FC Botoșani a ratat o lovitură de la 11 metri. Mitrov a executat lamentabil, iar portarul advers a parat. Câteva minute mai târziu, Petrolul a marcat, dar reușita a fost anulată.

ADVERTISEMENT

Eugen Neagoe, prima reacție după remiza albă cu liderul Superligii

Antrenorul celor de la Petrolul, Eugen Neagoe, s-a declarat mulțumit de atitudinea elevilor săi. Tehnicianul echipei prahovene e de părere că formația sa a făcut o partidă bună și chiar putea lua cele trei puncte, însă recunoaște că adversarul nu a fost deloc unul accesibil.

„A fost un joc încrâncenat, așa cum mă așteptam. Știam că întâlnim o echipă bună, una agresivă. Am încercat și noi, ne-am ridicat la nivelul adversarului și ne-am creat situații. Din păcate, nu am reușit să marcăm. A fost o fază la limită în repriza a doua, dar s-a anulat golul. Cred că e un rezultat echitabil. Și cei de la Botoșani au avut faze periculoase. Spun doar ce am văzut. Am avut și noi o fază identică cu cea a Botoșaniului. Eu cred că au fost foarte aproape identice.

ADVERTISEMENT
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Digi24.ro
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați

Și în repriza a doua am avut ocazii foarte bune. Au fost faze de poartă. Cred, până la urmă, că e un rezultat echitabil. Avem nevoie de puncte, dar trebuie să ne mulțumim. Am discutat cu băieții în vestiar, i-am felicitat pentru efortul pe care l-au făcut. Paharul e plin doar pe jumătate.

ADVERTISEMENT
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea...
Digisport.ro
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea doar 44 de ani

Sunt mulțumit de felul în care au intrat pe teren. Au respectat ce am discutat. Nu am ce să le reproșez. Eu cred că am arătat ca o echipă solidă. Nu am arătat prea multe vulnerabilități. Una peste alta, cred că e un rezultat echitabil. Nu am teamă”, au fost cuvintele lui Eugen Neagoe, conform Digi Sport.

Alex Musi sau Dennis Politic? Zeljko Kopic s-a convins după 15 etape: „Jucător...
Fanatik
Alex Musi sau Dennis Politic? Zeljko Kopic s-a convins după 15 etape: „Jucător de națională”
Sârbii sunt în stare de șoc! Antrenorul a murit la doar 44 de...
Fanatik
Sârbii sunt în stare de șoc! Antrenorul a murit la doar 44 de ani, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului
Rezultate SuperLiga, etapa 15. Petrolul – Botoșani 0-0. Moldovenii încheie turul pe primul...
Fanatik
Rezultate SuperLiga, etapa 15. Petrolul – Botoșani 0-0. Moldovenii încheie turul pe primul loc. Cum arată clasamentul
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
BREAKING | Transferuri-șoc la Craiova: își vinde titularul și aduce jucătorul dorit insistent...
iamsport.ro
BREAKING | Transferuri-șoc la Craiova: își vinde titularul și aduce jucătorul dorit insistent de FCSB! Ce alt fotbalist va pleca din Bănie
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!