Sport

Petrolul a primit prima ofertă pentru „perla” de 16 ani! Rareș Manolache e dorit de AC Milan, Sevilla și Slavia Praga

Un fotbalist din Superliga a atras atenția unor echipe de top din Europa, cu toate că are doar 16 ani. Slavia Praga a pus deja banii pe masă, timp ce AC Milan pregătește și ea o ofertă.
Flaviu Popa
02.08.2026 | 22:41
Petrolul a primit prima oferta pentru perla de 16 ani Rares Manolache e dorit de AC Milan Sevilla si Slavia Praga
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Rares Manolache discuta cu Alexandru Mateiu la intrarea pe teren la meciul amical de fotbal dintre Petrolul Ploiesti si Vitesse Arnhem, prilejuit de celebrarea centenarului clubului ploiestean, desfasurat pe Stadionul Ilie Oana din Ploiesti, sambata 12 octombrie 2024.
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Rareș Manolache, puștiul de 16 ani al lui Petrolul Ploiești, poate prinde astfel transferul carierei. Prahovenii simt că pot să dea lovitura prin vânzarea lui Manolache, astfel că au declinat pentru moment oferta celor de la Slavia Praga, arătând că joacă tare.

Rareș Manolache este dorit de Slavia Praga, Sevilla sau AC Milan

Claudiu Tudor, președintele Petrolului, spune că pentru moment Rareș Manolache este un jucător esențial pentru club. Ploieștenii se confruntă cu probleme financiare în ultima perioadă, lucru care nu e secret pentru nimeni. În aceste condiții, rămâne de văzut cât de mult se vor întinde negocierile pentru Manolache.

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De altfel, oficialii echipei par conștienți că singura șansă ca echipa să își salveze prezentul și viitorul e să se bazeze pe tinerii din pepinieră. Vom arăta din ce în ce mai bine, vor apărea relațiile de joc, îi vom aduce pe toți la același nivel și, cu siguranță, vom rămâne în prima ligă. Majoritatea copiilor din lot sunt produși ai academiei noastre și mai avem jucători tineri buni care vin din spate. Petrolul a avut mereu o pepinieră și a promovat jucători din localitate, vreau să reintroduc asta.

Din spate avem generații bune, îi avem pe Rădulescu, portar născut în 2010, pe Manolache, la fel, și pe Argeșeanu, tot născut în 2010. Trei copii titulari la echipa națională de 2010. Pentru Manolache ne-a căutat și ne-a făcut o ofertă Slavia Praga, dar am respins-o. Noi, conducerea, credem că acesta este viitorul clubului pe termen mediu”, a declarat Claudiu Tudor la Sport Total FM.

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Petrolul Ploiești a refuzat momentan toate ofertele pentru Rareș Manolache

Așadar, fanii celor de la Petrolul Ploiești trebuie să se aștepte ca echipa lor să titularizeze tot mai mulți „copii” de 16-18 ani. De altfel, Claudiu Tudor a criticat salariile ridicate din Superligă, considerând că mulți jucători nu își merită banii: „Se plătesc bani care nu se justifică. Și noi am avut un jucător, nu dau nume, care ne cerea 10.000 de euro salariu, apoi a venit pe 6.000, după două luni. Un salariu corect”.

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Pe lângă Slavia Praga, de Rareș Manolache ar mai fi interesate cluburi precum PSV Eindhoven, Sevilla și AC Milan. Rareș Manolache face parte deja din lotul echipei de seniori a Petrolului, cu toate că nu a debutat oficial în acest sezon.

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Despre Rareș Manolache s-a auzit prima oară în urmă cu un an, când atacantul începea să impresioneze pe toată lumea cu prestațiile sale de la juniori. A suferit o accidentare gravă la genunchi în 2025, care l-a ținut departe de gazon mai multe luni, însă revenirea se anunță de pe acum spectaculoasă.

Rareș Manolache nu are momentan nicio cotă de piață conform Transfermarkt.de

Deși diagnosticul medicilor din acel moment era unul cumplit, anume ruptură de menisc, Rareș Manolache își anunța fanii că „vor veni și zile mai bune”. Născut pe 11 ianuarie 2010, Rareș Manolache este considerat lider de generație și a debutat în Liga a III-a la nici 14 ani pentru Petrolul 2.

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Interesant, cu toate că este considerat „perla” fotbalului din Ploiești, Rareș Manolache nu are momentan nicio cotă de piață. Cu toate acestea, marile cluburi din Europa par să fie deja convinse că un eventual transfer al lui Manolache ar putea să le asigure un profit frumos în anii ce vor urma.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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