Petrolul, aproape de faliment! Detalii exclusive de ultimă oră: ”Datorii de 9,3 milioane de euro! Poate pleca din liga a 5-a!”

ADVERTISEMENT

Petrolul s-a salvat de la retrogradare și a evitat în ultimul moment chiar și barajul, astfel că sportiv și-a câștigat dreptul de a juca și sezonul următor pe prima scenă a fotbalului românesc. Doar că Vivi Răchită a explicat la FANATIK SUPERLIGA că sunt șanse foarte mari să se ajungă la faliment.

Falimentul bate la ușa Petrolului

Fost jucător, antrenor și manager la Petrolul, Vivi Răchită (55 de ani) a dezvăluit că datoriile clubului au depășit 9 milioane de euro, iar după ce concordatul preventiv nu a fost prelungit se va ajunge ori la insolvență, ori la faliment.

ADVERTISEMENT

”Vin de la Ploiești, din Republică, unde lucrurile nu sunt așa cum ne-am dorit. Petrolul era în concordat preventiv, o umbrelă care ajuta clubul să respire, datoriile erau înghețate, doar la ANAF datoriile sunt în jur de 4 milioane de euro. Datoriile totale sunt peste 9 milioane, spre 10. Sunt zvonuri că și drepturile TV de la anul sunt cesionate către anumiți creditori.

Judecătoria a decis pe 14 mai că administratorii clubului nu și-au îndeplinit obligațiile concordatului preventiv și nu a mai fost acceptată o nouă perioadă în această formulă. Asta înseamnă că sunt două ipoteze: ori încearcă la judecătorie o insolvență ca să mai respire un an, ori se duce spre faliment.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Falimentul înseamnă și desființarea echipei?) Da, pentru că este ONG. Se desființează ONG-ul care deține licența. Bine că am avut noi o revelație în 2009 când am luat de la sindicaliști mărcile, emblemele. Tot ce înseamnă Petrolul aparține Primăriei Ploiești”, a declarat Răchită, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

O nouă formație Petrolul ar lua-o de jos

Răchită consideră că președintele Claudiu Tudor a fost depășit de această funcție și a precizat că în cazul în care se va ajunge la faliment se poate crea o nouă echipă la Ploiești care să o ia de la ligile inferioare.

ADVERTISEMENT

”(n.r. – Ăsta va fi și sfârșitul lui Claudiu Tudor?) Mie îmi pare rău de el, mi-a fost jucător, și știu că a încercat, dar l-a depășit funcția de președinte. A fost ceva de care nu s-a putut ține. E păcat, pentru că la Ploiești sunt suporteri, este un stadion, e o echipă de tradiție.

Fotbalul nu va muri la Ploiești. Dacă se va face o altă echipă, conform regulamentului, se va lua din ultima ligă, adică liga a 5-a. Nu știu dacă va mai exista entuziasm, dacă vor mai fi bani. Mie îmi e frică să nu pățim ca Rapidul lui Copos care avea datorii și le-a plătit Rapidul lui Angelescu. Îmi e să nu începem să facem o nouă echipă și peste 3-4 ani să ne trezim că trebuie să plătim datoriile acestui ONG.

ADVERTISEMENT

E o situație dificilă. Se pare că săptămâna asta se caută soluții. Am văzut că a ieșit Claudiu Tudor și a spus că . Din păcate, autoritățile locale nu pot ajuta pentru că acest ONG a ieșit din acea listă a fundațiilor care pot primi fonduri nerambursabile. E dezastru”, a spus el.

Petrolul, șanse mari să nu poată începe sezonul următor

În ciuda faptului președintele Petrolului, Claudiu Tudor, , Vivi Răchită a explicat la FANATIK SUPERLIGA că singura speranță în acest moment ca echipa să poată continua activitatea este insolvența sau apariția unor investitori.

”Realitatea este că sunt șanse mari ca Petrolul să nu fie la startul ediției viitoare din SuperLiga. Ce să mai mințim? Sunt 9,3 milioane de euro datorii. Patru milioane la ANAF, domnii care conduc acest ONG spun că 4 milioane la ei, deși niciunul nu este nici măcar vreo jumătate de Gigi Becali. Ar fi o minune să joace și la anul în SuperLiga. Doar să vină cineva cu bani care să plătească sau să ne accepte Judecătoria insolvența.

La ultimul meci toată lumea a strigat demisia, l-au înjurat pe Claudiu Tudor. De ce a trebuit să se ajungă aici? Acum 4 ani când i-am chemat la Primărie să facem acea asociere, cum e la Cluj, au spus că nu, că echipa lor e privată. Le-am spus că nu pot duce clubul și nici nu au cunoștințele manageriale.

Au luat echipa de la Veolia cu plus 500.000 în cont și au dus-o în patru ani la aproape minus 10 milioane. Ne-au spus un lucru incredibil la una dintre negocieri, să ne ducă la pușcărie, să facem două conturi, unul al lor și unul comun.

Adică noi băgam banii în contul ăla comun și ei puteau să-i ia de acolo și să-i ducă în contul lor. Nu se poate așa ceva, pentru că orice ban public este controlat de Curtea de Conturi. Păi dacă e o asociere nu băgăm toți banii în același cont?”, a afirmat Răchită.

Răchită, dezvăluiri fabuloase cu actuala conducere

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, dacă mai este interesat de crearea unei noi echipe la Ploiești, Răchită nu a părut foarte dornic și a povestit un episod de la o rundă de negocieri cu actuala conducere a clubului.

”Eu am făcut două echipe, iar suporterii vechi m-au sunat și mi-au zis: ‘Vivi, tot tu ești la rând’. Sâmbătă am fost la o sesiune de autografe și mulți suporteri au venit și au zis că trebuie să facem ceva pentru echipă. Eu când am tras semnale de alarmă și am vorbit de datorii, ei mi-au făcut comunicat pe site-ul clubului și au zis că bag bățul pein gard. (n.r. – Te-ai mai băga să o iei de capăt?) Nu cred.

S-au tras semnale de alarmă, au fost rugați de către entitățile publice să vină să facă asociere că nu se poate altfel. Pe Legea 350 fonduri nerambursabile, nu poți să iei mai mult de 500.000. Când nu erau scoși de pe lista entităților care putea lua fonduri au spus 500.000 de euro, s-a făcut un caiet de sarcini, 400.000 erau pentru ei.

Ce au făcut ei? Neștiind să facă dosarul au dat la o firmă din Galați să-l facă și ăia și-au pus comision și în loc de 500.000 au cerut 580.000 și, bineînțeles, Comisia i-a eliminat din prima fază. Mi-a zis cineva atunci: ‘Băi, ăștia sunt proști rău, ăștia nici banii nu știu să-i ia’”, a precizat Vivi Răchită.