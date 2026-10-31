Petrolul – CFR Cluj, LIVE în SuperLiga, etapa 14. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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Al doilea meci de sâmbătă, 31 octombrie, din etapa a 14-a de SuperLiga se joacă la Ploiești. Pe arena „Ilie Oană” se duelează Petrolul și CFR Cluj, formații care țintesc să rămână, respectiv să se apropie de zona de play-off. Disputa echipelor antrenate de Ricardo Sousa (47 de ani) și Marius Șumudică (55 de ani) începe la ora 19:00 și se vede pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Petrolul – CFR Cluj în etapa 14 din SuperLiga României

Petrolul și CFR Cluj au înregistrat fiecare câte un eșec, o remiză și un succes în ultimele trei runde de campionat. Ploieștenii vin după o victorie clară și spectaculoasă obținută pe un teren greu, la FC Botoșani. A fost 3-1 pentru trupa lusitanului Sousa. Dincolo, CFR-ul a condus 2-0 pe Dinamo până spre final, însă a fost egalată și s-a mulțumit cu o remiză.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 14 Petrolul 2026-10-31T17:00:00Z CFR Cluj Arbitri Arbitru centru: A. Cojocaru Arbitru asistent 1: R. Bîrdeș Arbitru asistent 2: R. Ghiciulescu Al patrulea oficial: G. Găman VAR: C. Popa Asistent VAR: B. Dumitrache

Clasament SuperLiga etapa 14, înainte și după Petrolul – CFR Cluj

De runde bune, Petrolul este o echipă aflată în top 6. Prahovenii sunt pe locul 4, cu 23 de puncte, peste echipe cu pretenții, ca Universitatea Cluj și FCSB. De cealaltă parte, din zona nisipurilor mișcătoare, iar acum este pe locul 9, la 4 puncte distanță de zona care duce în play-off. Ambele joacă la victorie, în această rundă.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 13 9 3 1 29-9 30 2 Rapid 14 9 3 2 23-13 30 3 Univ. Craiova 13 9 2 2 32-9 29 4 Petrolul 13 7 2 4 18-17 23 5 U Cluj 13 7 1 5 25-20 22 6 FCSB 13 6 3 4 20-19 21 7 Farul 13 5 5 3 21-20 20 8 ▲ UTA 13 5 3 5 16-17 18 9 CFR Cluj 13 5 2 6 19-20 17 10 ▼ Corvinul 13 4 4 5 14-16 16 11 FC Botoşani 13 3 5 5 17-17 14 12 Sepsi OSK 13 3 5 5 8-18 14 13 FC Argeș 13 3 3 7 8-14 12 14 Oțelul 13 2 5 6 15-21 11 15 FC Voluntari 13 2 2 9 13-29 8 16 Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

Statistici OPTA pentru pariuri la Petrolul – CFR Cluj: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Pe FANATIK găsiți statistici OPTA de la Petrolul – CFR Cluj. Pe tot parcursul meciului, mai jos sunt prezentate informații despre fiecare jucător în parte. Aflați aici date legate de golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). În prezent, toate casele de pariuri oferă cote mari pe șuturi, cornere, faulturi sau cartonașe.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Petrolul – CFR Cluj LIVE comentariul în timp real

În secțiunea de mai jos FANATIK vă oferă un comentariu în timp real de la meciul Petrolul – CFR Cluj. Aici sunt trecute în revistă momentele importante ale întâlnirii de la Ploiești. Vin informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări și eventuale intervenții VAR. În plus, comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile. Fanii celor două formații vor putea urmări evoluția scorului și momentele decisive ale duelului din etapa a 14-a, într-o partidă care poate influența lupta pentru Top 6.

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Echipele de start și schimbări la Petrolul – CFR Cluj

Va fi extrem de interesant de urmărit și duelul celor două bănci tehnice: un portughez vs un român. Cu siguranță, Sousa și și vor trimite în teren cele mai bune garnituri. Formulele de start din Petrolul – CFR Cluj va apărea în această secțiune a materialului. Aici putem analiza și așezarea în teren a celor două echipe.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Petrolul – CFR Cluj

Bookmakerii anticipează un duel Petrolul – CFR Cluj unde va domni echilibrul. Cota gazdelor la victorie este de 2,65, în timp ce oaspeții au 2,77. Nu vorbim neapărat de două echipe spectaculoase, însă s-ar putea ca în acest meci să vedem goluri de ambele părți. Cota pentru „ambele marchează (GG) este foarte bună: 1,80.