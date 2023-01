Petrolul – Chindia Târgoviște LIVE stream ora 17:00 în etapa 23 din SuperLiga. Gazon impracticabil și la Ploiești. Echipele de start

Meciul Petrolul – Chindia Târgoviște are loc sâmbătă, 28 ianuarie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei 23 din SuperLiga. Este episodul al doilea din straniul film al unei confruntări mai rar întâlnite, între echipa ploieșteană care joacă la ea acasă și cea dâmbovițeană, care din cauza faptului că nici acum stadionul propriu nu a fost dat în folosință joacă partidele așa zise acasă tot pe stadionul prahovenilor!

Unde se joacă meciul Petrolul – Chindia Târgoviște

Confruntarea Petrolul – Chindia Târgoviște se desfășoară sâmbătă, 28 ianuarie, de la ora 17:00, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, în etapa 23 din SuperLiga. La meci vor fi prezenți și aproximativ două mii de suporteri dâmbovițeni, cei care sunt de regulă la datorie și la partidele în care echipa lor joacă pe acest stadion meciurile de acasă, în așteptarea punerii în folosință a stadionului Eugen Popescu din Târgoviște.

La fel au stat lucrurile și în tur, când tot pe stadionul Ilie Oană Chindia a fost gazdă acasă la petroliști, dar din fericire nu au existat incidente între suporteri, cei prahoveni parcă adoptându-i pe târgovișteni, după trei sezoane în care aceștia și-au jucat, cu mici excepții, partidele considerate acasă.

Cine transmite la TV partida Petrolul – Chindia Târgoviște

Partida Petrolul – Chindia Târgoviște se joacă sâmbătă, 28 ianuarie, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, în etapa 23 din SuperLiga și va fi transmisă în direct pe canalele de specialitate care difuzează SuperLiga: Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona dacă intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Nu e nici un secret faptul că din acest weekend și România a intrat sub dominația ciclonului polar care a lovit puternic toată Europa. Prin urmare, sâmbătă, 28 ianuarie, va fi foarte frig și sunt șanse de peste 90 la sută să ningă destul de consistent. Temperatura maximă a zilei, la ora amiezii, abia va ajunge la un grad. Viorel Flueran din Craiova va conduce acest meci.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea Petrolul – Chindia Târgoviște

La Petrolul nu mai de fotbal nu se mai vorbeşte în vestiar ca urmare a gravelor probleme financiare nerezolvate care pot duce curând la depunerea de memorii din partea jucătorilor pentru a deveni liberi. Singura salvare ar fi vânzarea unuia sau a doi dintre cei mai buni jucători, Ţicu fiind în atenţia lui Standard Liege, dar nu poate pleca sub suma de 400.000 de euro. La partida cu vecina de stadion va lipsi alt jucător care ar putea fi vândut,

Chindia nu are aceste probleme, dar se află în zona locurilor de baraj de supravieţuire, unde fiecare punct contează. Şi la meciul ciudat pe care îl joacă în deplasare dar ca acasă are trei jucători out. Sunt suspendaţi fundaşul central Orozco şi mijlocaşul Chammed iar alt mijlocaş, Grubac, este accidentat.

Cote la pariuri la jocul Petrolul – Chindia Târgovişte

Foarte echilibrat este pentru casele de pariuri meciul de la Ploieşti. Victoria Petrolului are o cotă imensă, 2,70 în timp ce succesul echipei care împarte acelaşi stadion de trei ani are cotă 3,00, la fel ca şi un rezultat de egalitate. Şansă dublă are cotă 1,50 iar şansă dublă X2 are cotă puţin mai mare, 1,55. Un gol marcat de Petrolul ajunge la 1,50 iar o reuşită a dâmboviţenilor la 1,55.

Sunt foarte multe meciuri amicale între cele două echipe dar extrem de puţine oficiale. Unul singur s-a jucat acum patru ani în Liga 2 la Ploieşti şi a revenit lupilor galbeni cu scorul de 2-0. Turul acestui sezon a oferit un spectacol absolut atipic pentru două echipe defensive, un meci cu nu mai puţin de cinci goluri, unele superbe, cu răsturnări de scor şi încheiat cu victoria Petrolului cu scorul de 3-2.