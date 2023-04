Petrolul – CS Mioveni, Live stream ora 17:30 în etapa 3 din play-out-ul SuperLigii. Ultima șansă pentru „lanterna roșie”

Meciul Petrolul – CS Mioveni are loc luni, 10 aprilie, cu începere de la ora 17:30, în cadrul etapei 3 din play-out-ul SuperLigii. Prahovenii, cu moralul ridicat după precum și de cele două succese înregistrate în play-out, sunt pe primul loc și întâlnesc ultima clasată, cu șanse minime de a mai se salva. Un nou eșec îi apropie și mai tare pe elevii lui Nicolae Dică de Liga 2.

Unde se joacă meciul Petrolul – CS Mioveni, în etapa 3 din play-out-ul SuperLigii

Întâlnirea Petrolul – CS Mioveni se dispută luni, 10 aprilie, de la ora 17:30, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, în etapa 3 din play-out-ul SuperLigii. Va fi al doilea meci găzduit de arena prahoveană la interval de 24 de ore, duminică jucându-se aici tot din play-out. Va conta mult care va fi starea gazonului, în funcție de existența sau nu a precipitațiilor.

Un meci între Petrolul și CS Mioveni nu este unul de top și din acest motiv oficialii prahoveni nu sunt foarte optimiști privind numărul spectatorilor care vor lua loc în tribune, mai ales că din partea oaspeților sunt șanse spre zero de a vedea vreun fan la meci. Așa încât o prezență a aproximativ 3.000 de spectatori ar fi considerată până la urmă acceptabilă de oficialii Petrolului, echipa având ca obiectiv cele trei puncte, pentru a rămâne prima în play-out.

Cine transmite la TV partida Petrolul – CS Mioveni

Partida Petrolul – CS Mioveni se joacă luni, 10 aprilie, de la ora 17:30, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești, în etapa a 3-a din play-out-ul SuperLigii. Ea va fi transmisă pe micile ecrane pe posturile TV Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Nu sunt vești prea plăcute pentru fanii Petrolului, care ar dori să meargă luni, 10 aprilie, la meci, pentru că după o duminică însorită vremea se va strica din nou, chiar dacă din punct de vedere termic nu va fi rău, în jur de 13 grade la ora amiezii, ceva cu un grad mai puțin când începe jocul. Problema e că se anunță o zi ploioasă, precipitațiile urmând a cădea și marți, în mai multe reprize. Arbitrul partidei este Ionuț Coza din Cernica.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Petrolul – CS Mioveni

de la primele două meciuri din play-out, care au însemnat șase puncte și locul 1. Chiar dacă, la prima vedere, Mioveni pare a fi cel mai slab adversar, aproape retrogradat, meciul nu e câștigat dinainte, deoarece acum e cam ultima șansă a „lanternei” de a se salva. Prahovenii îl au absent pe fundașul Marian Huja, dar venirea lui Paul Papp a soluționat perfect această problemă.

Nici nu se poate plânge că problemele de efectiv au împiedicat echipa să obțină puncte în play-out. Problema este că argeșenii au multe momente când joacă destul de bine, dar ajung greu la finalizare, iar în apărare, punctul forte al „galben-verzilor” până acum, a gafat mai mult decât în sezonul regulat.

Cote la pariuri la jocul Petrolul – CS Mioveni

Era de așteptat o diferență mai mare la nivelul cotele în favoarea echipei ploieștene, dar aceasta a primit 2,10 pentru a obține victoria, iar codașa din play-out are 2,90. Șansă dublă „1X” are cotă de 1,28, iar șansă dublă „X2” are cotă de 1,75. Cum sunt două echipe care înscriu greu goluri, cota pentru o reușită a Petrolului este de 1,35, iar pentru argeșeni de 1,65.

La nivel de SuperLiga, avem doar cele două partide disputate în actualul sezon regulat și ele nu sunt un motiv de bucurie pentru „lupii galbeni”, pentru că au pierdut cu 0-1 la Mioveni, gol Bogdan Rusu, și au făcut 0-0 pe teren propriu. În Liga 2, unde au avut loc destule confruntări, Mioveni a reușit două succese, Petrolul are trei și alte trei meciuri au fost remize.