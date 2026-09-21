Ultimul meci înainte de pauza prilejuită de meciurile „tricolorilor” din Liga Națiunilor se joacă la Ploiești. Luni, 21 septembrie, de la ora 21:00, Petrolul primește vizita celor de la Csikszereda. Partida de la Ploiești, de pe stadionul „Ilie Oană”, va fi transmisă de canalele Digi Sport și Prima Sport.
Petrolul vs Csikszereda este partida care pune față în față revelația primelor runde din SuperLiga și dezamăgirea. Echipa din Ploiești, antrenată de Ricardo Sousa (47 de ani) a înregistrat mai multe rezultate excelent. Printre ele: victorie cu Dinamo și U Cluj și remiză la FCSB. Dincolo, ciucanii nu au nimic cu ce să se laude, în afară de 1 punct din 27 posibile.
După 9 etape scurse din acest sezon, Petrolul emite pretenții pentru top 6. Rezultatele, dar mai ales jocul prahovenilor, dau speranțe fanilor. Echipa este pe locul 4 înainte de startul rundei a 10-a. De cealaltă parte, formația din Miercurea Ciuc pare deja condamnată, însă sezonul e lung și este timp să părăsească ultima poziție.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Dinamo
|10
|7
|2
|1
|23-7
|23
|2
|Rapid
|10
|6
|3
|1
|14-6
|21
|3▲
|Univ. Craiova
|10
|6
|2
|2
|24-9
|20
|4▼
|Petrolul
|9
|5
|1
|3
|11-12
|16
|5▲
|U Cluj
|9
|5
|0
|4
|14-13
|15
|6▼
|Farul
|10
|3
|5
|2
|14-14
|14
|7▲
|CFR Cluj
|9
|4
|1
|4
|15-14
|13
|8▲
|Sepsi OSK
|10
|3
|4
|3
|7-10
|13
|9▲
|UTA
|10
|3
|3
|4
|14-15
|12
|10▼
|FCSB
|10
|3
|3
|4
|13-17
|12
|11▼
|FC Botoşani
|10
|2
|5
|3
|14-12
|11
|12▼
|FC Argeș
|10
|3
|2
|5
|6-10
|11
|13▼
|Corvinul
|9
|2
|4
|3
|8-7
|10
|14▼
|Oțelul
|9
|2
|4
|3
|9-12
|10
|15
|FC Voluntari
|10
|2
|2
|6
|9-22
|8
|16
|Csikszereda
|9
|0
|1
|8
|6-21
|1
Statistica OPTA pe care o găsiți pe FANATIK oferă informații despre „actorii” implicați” în partida de la Ploiești. Mai jos sunt detalii despre fiecare fotbalist de câmp. Aflăm dacă a tras pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), dacă a încasat vreun cartonaș galben/roșu (CG / CR), câte faulturi a făcut (FC) și de câte ori a fost faultat (FP). Despre portari ne sunt furnizate informații despre paradele reușite (PAR) pe parcursul jocului. Casele de pariuri ofertă cote importante pe astfel de statistici: șuturi, cornere, cartonașe etc.
Statisticile nu sunt disponibile.
Statisticilor de mai sus li se adaugă un comentariu în timp real al partidei de la Ploiești. În această secțiune avem informații minut cu minut despre golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, intervențiile VAR și multe alte evenimente din partidă. Toate apar mai jos, extrem de detaliate, imediat cum se petrec.
Nu există comentarii disponibile.
Echipele de start pregătite de Ricardo Sousa și Istvan Szabo în Petrolul – Csikszereda Miercurea Ciuc vor apărea de îndată ce foile oficiale sunt disponibile presei. Ulterior, după startul meciului, toată secțiunea primește actualizări în timp real, cu marcatori, avertizați și alte informații-cheie.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
Echipă în mare formă în ultimele etape, Petrolul pleacă favorită în acest meci cu o cotă de 1,76, față de 4,70 cât primesc oaspeții de la Miercurea Ciuc. Cu siguranță că va fi un duel cu goluri, astfel că aici mai putem încerca și alte ponturi. Pariul ”peste 2,5 goluri în meci” are cota 1,97.