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Ultimul meci înainte de pauza prilejuită de meciurile „tricolorilor” din Liga Națiunilor se joacă la Ploiești. Luni, 21 septembrie, de la ora 21:00, Petrolul primește vizita celor de la Csikszereda. Partida de la Ploiești, de pe stadionul „Ilie Oană”, va fi transmisă de canalele Digi Sport și Prima Sport.

Petrolul – Csikszereda în etapa 10 din SuperLiga României

Petrolul vs Csikszereda este partida care pune față în față revelația primelor runde din SuperLiga și dezamăgirea. Echipa din Ploiești, antrenată de Ricardo Sousa (47 de ani) a înregistrat mai multe rezultate excelent. Printre ele: victorie cu Dinamo și U Cluj și remiză la FCSB. Dincolo, ciucanii nu au nimic cu ce să se laude, în afară de 1 punct din 27 posibile.

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Superliga Petrolul 2026-09-21T18:00:00Z Csikszereda

Clasament SuperLiga etapa 10, înainte și după Petrolul – Csikszereda

După 9 etape scurse din acest sezon, pentru top 6. Rezultatele, dar mai ales jocul prahovenilor, dau speranțe fanilor. Echipa este pe locul 4 înainte de startul rundei a 10-a. De cealaltă parte, formația din Miercurea Ciuc pare deja condamnată, însă sezonul e lung și este timp să părăsească ultima poziție.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 10 7 2 1 23-7 23 2 Rapid 10 6 3 1 14-6 21 3 ▲ Univ. Craiova 10 6 2 2 24-9 20 4 ▼ Petrolul 9 5 1 3 11-12 16 5 ▲ U Cluj 9 5 0 4 14-13 15 6 ▼ Farul 10 3 5 2 14-14 14 7 ▲ CFR Cluj 9 4 1 4 15-14 13 8 ▲ Sepsi OSK 10 3 4 3 7-10 13 9 ▲ UTA 10 3 3 4 14-15 12 10 ▼ FCSB 10 3 3 4 13-17 12 11 ▼ FC Botoşani 10 2 5 3 14-12 11 12 ▼ FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11 13 ▼ Corvinul 9 2 4 3 8-7 10 14 ▼ Oțelul 9 2 4 3 9-12 10 15 FC Voluntari 10 2 2 6 9-22 8 16 Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1

Statistici OPTA pentru pariuri la Petrolul – Csikszereda: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Statistica OPTA pe care o găsiți pe FANATIK oferă informații despre „actorii” implicați” în partida de la Ploiești. Mai jos sunt detalii despre fiecare fotbalist de câmp. Aflăm dacă a tras pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), dacă a încasat vreun cartonaș galben/roșu (CG / CR), câte faulturi a făcut (FC) și de câte ori a fost faultat (FP). Despre portari ne sunt furnizate informații despre paradele reușite (PAR) pe parcursul jocului. Casele de pariuri ofertă cote importante pe astfel de statistici: șuturi, cornere, cartonașe etc.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Petrolul – Csikszereda LIVE VIDEO comentariul în timp real

Statisticilor de mai sus li se adaugă un comentariu în timp real al partidei de la Ploiești. În această secțiune avem informații minut cu minut despre golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, intervențiile VAR și multe alte evenimente din partidă. Toate apar mai jos, extrem de detaliate, imediat cum se petrec.

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Echipele de start și schimbări la Petrolul – Csikszereda

și Istvan Szabo în Petrolul – Csikszereda Miercurea Ciuc vor apărea de îndată ce foile oficiale sunt disponibile presei. Ulterior, după startul meciului, toată secțiunea primește actualizări în timp real, cu marcatori, avertizați și alte informații-cheie.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Petrolul – Csikszereda

Echipă în mare formă în ultimele etape, Petrolul pleacă favorită în acest meci cu o cotă de 1,76, față de 4,70 cât primesc oaspeții de la Miercurea Ciuc. Cu siguranță că va fi un duel cu goluri, astfel că aici mai putem încerca și alte ponturi. Pariul ”peste 2,5 goluri în meci” are cota 1,97.