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Petrolul – Dinamo 0-0, în etapa 1 din SuperLiga. Debut pentru portughezii Ricardo Sousa și Nuno Campos

Urmărește Petrolul - Dinamo live video în etapa 1 din SuperLiga pe FANATIK! Află cine transmite la TV meciul, vezi declarațiile, statisticile, istoricul confruntărilor și cele mai importante cote la pariuri.
Mihai Dragomir
19.07.2026 | 19:27
Petrolul Dinamo 00 in etapa 1 din SuperLiga Debut pentru portughezii Ricardo Sousa si Nuno Campos
ULTIMA ORĂ
Raul Opruț va fi titular pentru Dinamo în duelul cu Petrolul. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu.
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Etapa 1 din SuperLiga vine încă de la început cu un derby pe cinste: Petrolul – Dinamo. Cele două formații au avut parcursuri diferite în stagiunea precedentă, dar acum au un numitor comun: sunt pregătite de tehnicieni portughezi care au absolvit împreună Licența UEFA. Rămâi pe site pentru toate detaliile despre această confruntare interesantă.

Petrolul – Dinamo LIVE în etapa 1 de SuperLiga

Urmărește în continuare cele mai importante faze, cu actualizări în timp real, de la meciul Petrolul – Dinamo din noul sezon de SuperLiga. Cele două formații de tradiție sunt gata de debutul în noua stagiune!

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 1
Petrolul
Dinamo
Arbitri
Arbitru centru: G. Roman Arbitru asistent 1: V. Avram Arbitru asistent 2: F. Vișan Al patrulea oficial: O. Robu VAR: I. Dima Asistent VAR: C. Marcu

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

În această secțiune puteți vedea atunci când una dintre echipe marchează, dacă arbitrul avertizează vreun jucător sau dacă antrenorii vor lua decizia de a înlocui un fotbalist de pe teren cu unul mai proaspăt de pe banca de rezerve.

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UPDATE: Momentul în care Dinamo a ajuns la stadion

Cu aproximativ o oră și jumătate înaintea meciului de pe „Ilie Oană”, autocarul lui Dinamo a ajuns la stadion. Karamoko, atacantul „câinilor”, a fost abordat de un puști pentru a primi un autograf, iar fotbalistul i-a oferit unul fără să stea pe gânduri.

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Dinamo a ajuns la stadion

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Aici veți putea urmări toate statisticile în timp real, de la echipa ce are posesia, până la șuturile pe poartă, cornere sau deposedări. Bineînțeles, fotbalul se joacă pe goluri, așa că nu întotdeauna cifrele spun totul despre o partidă.

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Toți
Petrolul
Dinamo
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
36 A. Bellaarouch
27 M. Sivis
31 R. Opruț
29 A. Soro Álvarez
44 M. Pascual Castillo
15 N. Stoinov
77 D. Armstrong
90 I. Mărginean
99 A. Pop
7 A. Musi
10 C. Cîrjan
9 M. Karamoko
30 M. Duțu
20 D. Irimia
98 D. Irimia
19 R. Radu
6 C. Licsandru
18 O. Endrias Hintsa
26 A. Mazilu
23 I. Târbă
21 C. Mihai
16 G. Udosen
1 D. Epassy Mboka
38 L. Zima
66 T. Căpușă
2 A. Dumitrescu
80 M. Ioniță
4 P. Papp
24 A. Zaian
29 K. Ludewig
20 S. Hanca
98 R. Jerdea
19 L. dos Santos Teixeira
7 R. Forte Paes Martins
30 R. Leescu
28 M. Costache
11 I. Tolea
26 L. Argeșanu
21 D. Paraschiv
12 Ș. Georgescu
9 A. Chică-Roșă
17 D. Nlundulu Konda
1 Ș. Rădulescu
40 R. Manolache
22 M. Țuțu
97 A. Dumitrache

Clasament SuperLiga

După primele meciuri jucate, Universitatea Craiova a ocupat deja prima poziție în clasament după ce a învins-o pe UTA cu 4-0. Deși scorul arată o victorie categorică, realitatea din teren nu a fost tocmai aceasta, deoarece oltenii s-au chinuit timp de 60 de minute până să înscrie primul gol.

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# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Univ. Craiova 1 1 0 0 4-0 3
2 FCSB 1 1 0 0 2-0 3
3 Oțelul 1 1 0 0 2-1 3
4 U Cluj 1 1 0 0 2-1 3
5 FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1
6 FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1
7 Corvinul 0 0 0 0 0-0 0
8 Csikszereda 0 0 0 0 0-0 0
9 Dinamo 0 0 0 0 0-0 0
10 Petrolul 0 0 0 0 0-0 0
11 Rapid 0 0 0 0 0-0 0
12 Sepsi OSK 0 0 0 0 0-0 0
13 CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0
14 Farul 1 0 0 1 1-2 0
15 FC Argeș 1 0 0 1 0-2 0
16 UTA 1 0 0 1 0-4 0

Echipe Petrolul – Dinamo

Suporterii celor două echipe așteaptă cu nerăbdare să vadă la treabă cum arată favoriții lor în noul sezon, dar și cum se descurcă noile transferuri.

Petrolul 4-4-2
38L. Zima
66T. Căpușă
2A. Dumitrescu
80M. Ioniță
4P. Papp(cpt)
24A. Zaian
29K. Ludewig
20S. Hanca
98R. Jerdea
19L. dos Santos Teixeira
7R. Forte Paes Martins
Rezerve
9A. Chică-Roșă
21D. Paraschiv
22M. Țuțu
11I. Tolea
30R. Leescu
28M. Costache
26L. Argeșanu
1Ș. Rădulescu
12Ș. Georgescu
40R. Manolache
17D. Nlundulu Konda
97A. Dumitrache
Antrenor
R. Pinho de Sousa
Dinamo 4-4-2
36A. Bellaarouch
27M. Sivis
31R. Opruț
29A. Soro Álvarez
44M. Pascual Castillo
15N. Stoinov
77D. Armstrong
90I. Mărginean
99A. Pop
7A. Musi
10C. Cîrjan(cpt)
Rezerve
20D. Irimia
16G. Udosen
18O. Endrias Hintsa
19R. Radu
98D. Irimia
9M. Karamoko
26A. Mazilu
6C. Licsandru
1D. Epassy Mboka
23I. Târbă
21C. Mihai
30M. Duțu
Antrenor
N. Carvalho Campos

Petrolul – Dinamo, live video în etapa 1 din SuperLiga

Duel portughez între Petrolul și Dinamo. Ambele echipe au numit în vara acestui an tehnicieni lusitani pe bancă. Nuno Campos, antrenorul „câinilor”, a spus înaintea meciului care este cel mai important obiectiv al echipei sale. Dincolo, Ricardo Sousa a preluat un club care a activat planul de insolvență. Rămâne de văzut cine se va impune.

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Rămâneți pe FANATIK pentru toate informațiile legate de confruntarea Petrolul – Dinamo, de la echipele oficiale și desfășurarea partidei până la reacțiile de după fluierul final.

Istoricul meciurilor Petrolul – Dinamo. Statistică oficială

Dinamo este favorită să se impună, însă Petrolul nu va ceda atât de ușor, mai ales în fața propriilor fani. Cea mai recentă victorie a bucureștenilor a fost cea din toamna anului trecut, 3-0 chiar la Ploiești. De partea „lupilor”, cel mai recent succes datează de la începutul anului 2024, 1-0, tot la Ploiești.

Cine transmite la TV meciul Petrolul – Dinamo

Partida Petrolul – Dinamo va fi transmisă în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Suporterii vor putea urmări meciul și online prin intermediul platformelor de streaming ale celor două trusturi, DigiOnline și PrimaPlay.

Cote pariuri Petrolul – Dinamo în SuperLiga

Dinamo este favorită, având o cotă de 2.15 la victorie. Un succes al gazdelor are cota de 3.75, în timp ce remiza este cotată cu 3.25. Cei care vor să mizeze pe goluri pot lua în calcul varianta „ambele echipe marchează”, care are o cotă de 2.00.

Urmărește în timp real Petrolul – Dinamo, live text pe Fanatik

Petrolul – Dinamo va fi live text și video pe FANATIK. Nu pierde nicio fază a confruntării din etapa 1 a SuperLigii. Pe parcursul meciului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la Ploiești. La final, FANATIK îți oferă reacțiile antrenorilor, declarațiile jucătorilor, analiza completă a partidei și clasamentul actualizat.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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