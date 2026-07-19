Petrolul – Dinamo 0-0, în etapa 1 din SuperLiga. Debut pentru portughezii Ricardo Sousa și Nuno Campos

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Etapa 1 din SuperLiga vine încă de la început cu un derby pe cinste: Petrolul – Dinamo. Cele două formații au avut parcursuri diferite în stagiunea precedentă, dar acum au un numitor comun: sunt pregătite de tehnicieni portughezi care au absolvit împreună Licența UEFA. Rămâi pe site pentru toate detaliile despre această confruntare interesantă.

Petrolul – Dinamo LIVE în etapa 1 de SuperLiga

Urmărește în continuare cele mai importante faze, cu actualizări în timp real, de la meciul Petrolul – Dinamo din noul sezon de SuperLiga. Cele două formații de tradiție sunt gata de debutul în noua stagiune!

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 1 Petrolul 2026-07-19T16:30:00Z Dinamo Arbitri Arbitru centru: G. Roman Arbitru asistent 1: V. Avram Arbitru asistent 2: F. Vișan Al patrulea oficial: O. Robu VAR: I. Dima Asistent VAR: C. Marcu

Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

În această secțiune puteți vedea atunci când una dintre echipe marchează, dacă arbitrul avertizează vreun jucător sau dacă antrenorii vor lua decizia de a înlocui un fotbalist de pe teren cu unul mai proaspăt de pe banca de rezerve.

Cu aproximativ o oră și jumătate înaintea meciului de pe „Ilie Oană”, autocarul lui Dinamo a ajuns la stadion. Karamoko, atacantul „câinilor”, a fost abordat de un puști pentru a primi un autograf, iar fotbalistul i-a oferit unul fără să stea pe gânduri.

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Dinamo a ajuns la stadion

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Aici veți putea urmări toate statisticile în timp real, de la echipa ce are posesia, până la șuturile pe poartă, cornere sau deposedări. Bineînțeles, fotbalul se joacă pe goluri, așa că nu întotdeauna cifrele spun totul despre o partidă.

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Toți Petrolul Dinamo Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 36 A. Bellaarouch – – – – – – – – – – – 27 M. Sivis – – – – – – – – – – – 31 R. Opruț – – – – – – – – – – – 29 A. Soro Álvarez – – – – – – – – – – – 44 M. Pascual Castillo – – – – – – – – – – – 15 N. Stoinov – – – – – – – – – – – 77 D. Armstrong – – – – – – – – – – – 90 I. Mărginean – – – – – – – – – – – 99 A. Pop – – – – – – – – – – – 7 A. Musi – – – – – – – – – – – 10 C. Cîrjan – – – – – – – – – – – 9 M. Karamoko – – – – – – – – – – – 30 M. Duțu – – – – – – – – – – – 20 D. Irimia – – – – – – – – – – – 98 D. Irimia – – – – – – – – – – – 19 R. Radu – – – – – – – – – – – 6 C. Licsandru – – – – – – – – – – – 18 O. Endrias Hintsa – – – – – – – – – – – 26 A. Mazilu – – – – – – – – – – – 23 I. Târbă – – – – – – – – – – – 21 C. Mihai – – – – – – – – – – – 16 G. Udosen – – – – – – – – – – – 1 D. Epassy Mboka – – – – – – – – – – – 38 L. Zima – – – – – – – – – – – 66 T. Căpușă – – – – – – – – – – – 2 A. Dumitrescu – – – – – – – – – – – 80 M. Ioniță – – – – – – – – – – – 4 P. Papp – – – – – – – – – – – 24 A. Zaian – – – – – – – – – – – 29 K. Ludewig – – – – – – – – – – – 20 S. Hanca – – – – – – – – – – – 98 R. Jerdea – – – – – – – – – – – 19 L. dos Santos Teixeira – – – – – – – – – – – 7 R. Forte Paes Martins – – – – – – – – – – – 30 R. Leescu – – – – – – – – – – – 28 M. Costache – – – – – – – – – – – 11 I. Tolea – – – – – – – – – – – 26 L. Argeșanu – – – – – – – – – – – 21 D. Paraschiv – – – – – – – – – – – 12 Ș. Georgescu – – – – – – – – – – – 9 A. Chică-Roșă – – – – – – – – – – – 17 D. Nlundulu Konda – – – – – – – – – – – 1 Ș. Rădulescu – – – – – – – – – – – 40 R. Manolache – – – – – – – – – – – 22 M. Țuțu – – – – – – – – – – – 97 A. Dumitrache – – – – – – – – – – –

Clasament SuperLiga

După primele meciuri jucate, Universitatea Craiova a ocupat deja prima poziție în clasament după ce a învins-o pe UTA cu 4-0. Deși scorul arată o victorie categorică, realitatea din teren nu a fost tocmai aceasta, deoarece oltenii s-au chinuit timp de 60 de minute până să înscrie primul gol.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▼ Univ. Craiova 1 1 0 0 4-0 3 2 ▼ FCSB 1 1 0 0 2-0 3 3 ▼ Oțelul 1 1 0 0 2-1 3 4 ▼ U Cluj 1 1 0 0 2-1 3 5 ▼ FC Botoşani 1 0 1 0 2-2 1 6 ▼ FC Voluntari 1 0 1 0 2-2 1 7 ▼ Corvinul 0 0 0 0 0-0 0 8 ▼ Csikszereda 0 0 0 0 0-0 0 9 ▼ Dinamo 0 0 0 0 0-0 0 10 ▼ Petrolul 0 0 0 0 0-0 0 11 ▼ Rapid 0 0 0 0 0-0 0 12 ▼ Sepsi OSK 0 0 0 0 0-0 0 13 ▼ CFR Cluj 1 0 0 1 1-2 0 14 ▼ Farul 1 0 0 1 1-2 0 15 ▼ FC Argeș 1 0 0 1 0-2 0 16 ▼ UTA 1 0 0 1 0-4 0

Echipe Petrolul – Dinamo

Suporterii celor două echipe așteaptă cu nerăbdare să vadă la treabă cum arată favoriții lor în noul sezon, dar și cum se descurcă noile transferuri.

Petrolul 4-4-2 38 L. Zima 66 T. Căpușă 2 A. Dumitrescu 80 M. Ioniță 4 P. Papp(cpt) 24 A. Zaian 29 K. Ludewig 20 S. Hanca 98 R. Jerdea 19 L. dos Santos Teixeira 7 R. Forte Paes Martins Rezerve 9 A. Chică-Roșă 21 D. Paraschiv 22 M. Țuțu 11 I. Tolea 30 R. Leescu 28 M. Costache 26 L. Argeșanu 1 Ș. Rădulescu 12 Ș. Georgescu 40 R. Manolache 17 D. Nlundulu Konda 97 A. Dumitrache Antrenor R. Pinho de Sousa Dinamo 4-4-2 36 A. Bellaarouch 27 M. Sivis 31 R. Opruț 29 A. Soro Álvarez 44 M. Pascual Castillo 15 N. Stoinov 77 D. Armstrong 90 I. Mărginean 99 A. Pop 7 A. Musi 10 C. Cîrjan(cpt) Rezerve 20 D. Irimia 16 G. Udosen 18 O. Endrias Hintsa 19 R. Radu 98 D. Irimia 9 M. Karamoko 26 A. Mazilu 6 C. Licsandru 1 D. Epassy Mboka 23 I. Târbă 21 C. Mihai 30 M. Duțu Antrenor N. Carvalho Campos

Petrolul – Dinamo, live video în etapa 1 din SuperLiga

Duel portughez între Petrolul și Dinamo. Ambele echipe au numit în vara acestui an tehnicieni lusitani pe bancă. Dincolo, Ricardo Sousa a preluat . Rămâne de văzut cine se va impune.

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Rămâneți pe FANATIK pentru toate informațiile legate de confruntarea Petrolul – Dinamo, de la echipele oficiale și desfășurarea partidei până la reacțiile de după fluierul final.

Istoricul meciurilor Petrolul – Dinamo. Statistică oficială

Dinamo este favorită să se impună, însă Petrolul nu va ceda atât de ușor, mai ales în fața propriilor fani. Cea mai recentă victorie a bucureștenilor a fost cea din toamna anului trecut, 3-0 chiar la Ploiești. De partea „lupilor”, cel mai recent succes datează de la începutul anului 2024, 1-0, tot la Ploiești.

Cine transmite la TV meciul Petrolul – Dinamo

Partida Petrolul – Dinamo va fi transmisă în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Suporterii vor putea urmări meciul și online prin intermediul platformelor de streaming ale celor două trusturi, DigiOnline și PrimaPlay.

Cote pariuri Petrolul – Dinamo în SuperLiga

Dinamo este favorită, având o cotă de 2.15 la victorie. Un succes al gazdelor are cota de 3.75, în timp ce remiza este cotată cu 3.25. Cei care vor să mizeze pe goluri pot lua în calcul varianta „ambele echipe marchează”, care are o cotă de 2.00.

Urmărește în timp real Petrolul – Dinamo, live text pe Fanatik

Petrolul – Dinamo va fi live text și video pe FANATIK. Nu pierde nicio fază a confruntării din etapa 1 a SuperLigii. Pe parcursul meciului vei găsi în timp real echipele oficiale, marcatorii, schimbările, cartonașele și toate momentele importante ale duelului de la Ploiești. La final, FANATIK îți oferă reacțiile antrenorilor, declarațiile jucătorilor, analiza completă a partidei și clasamentul actualizat.