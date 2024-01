Petrolul – Dinamo, ora 20:00 în etapa 22 din SuperLiga. Echipele de start

Meciul Petrolul – Dinamo are loc sâmbătă, 20 ianuarie, cu începere de la ora 20:00, în cadrul etapei a 22-a din SuperLiga. Este prima partidă din 2024 pentru ambele echipe,care au obiective diferite. Prahovenii, care ar putea curând să fie cu acționari majoritari din Turcia, ceea ce ar însemna o mare stabilitate financiară, iar obiectivul de a ataca un loc de play-off nu ar fi o himeră. La Dinamo s-au adus jucători tocmai înainte de startul sezonului, câinii având o misiune teribil de grea, de a evita mai întâi cele două locuri direct retrogradabile și apoi, pe cât posibil și pe cele de baraj.

Unde se joacă meciul Petrolul – Dinamo

Întâlnirea Petrolul – Dinamo se dispută sâmbătă, 20 ianuarie, de la ora 20:00, în etapa a 22-a din SuperLiga și va fi sigur nu doar un meci cu destui spectatori în tribune, chiar dacă vremea se va răci accentuat, dar și cu dispozitive numeroase ale forțelor de ordine, știute fiind raporturile deloc amiabile dintre galerii.

Vor veni mulți fani de la București, dar rămâne de văzut cum vor putea fi aceștia ținuți deoparte de cei prahoveni, deși, cu siguranță, vor exista locuri separate în tribune de o parte și de alta a stadionului, în așa fel încât să nu existe posibilitatea de a se afla față în față. Petrolul va trage clar la victorie, deși are probleme în atac, Dinamo vrea minim un punct.

Cine transmite la TV partida Petrolul – Dinamo

Partida Petrolul – Dinamo se joacă sâmbătă, 20 ianuarie, de la ora 20:00, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, în etapa a 22-a din SuperLiga și va fi transmisă în direct la TV pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Ploiești sâmbătă, 20 ianuarie, vor fi condiții dintre cele mai potrivnice fotbalului. Sunt șanse mari ca să ningă cel puțin în cursul dimineții, dacă nu cumva zăpada va continua să cadă până a doua zi. Va fi frig pentru meci, doar un grad la ora amiezii, în jur de minus 3-4 grade la startul partidei, deci terenul ar putea fi adversarul cel mai mare pentru ambele echipe.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Petrolul – Dinamo

Florin Pârvu, care și-a păstrat locul pe banca tehnică a prahovenilor, deși s-a vorbit mult despre intenția lui Marian Copilu de a schimba antrenorul cu Adrian Mutu. Petrolul a făcut un singur transfer până acum, atacantul Iștfan de la Universitatea Craiova, dar speră dacă turcii vor deveni patroni să facă de acum înainte.

La Dinamo au venit cinci jucători noi, s-a renunțat la spaniolul Larrucea, pentru că nu mai avea loc pe listă iar alt stranier, tocmai cel mai bun atacant, Goncalo Gregorio, e pe picior de plecare la Maritimo. La acest meci , fiind fără permis de muncă iar Dennis Politic este suspendat.

Cote la pariuri la jocul Petrolul – Dinamo

Când una dintre echipe, care mai este și cea oaspete, este penultima clasată, este normal ca gazdele partidei, au 16 puncte peste adversar te aștepti la o cotă mult diferențiată. Dar casele de pariuri văd astfel acest meci. Victoria Petrolului, echipa net superioară în clasament, are cotă între 2,10 și 2,2o iar cea a lui Dinamo, pe care o vedeai pe la un 5 și ceva are 3,20-3,30. Semn că Dinamo are altă față și poate obține ceva. Șansă dublă 1X are cotă de 1,25 iar șansă dublă X2 1,45. Gol marcat de gazde are cotă de 1,25 și Dinamo 1,40.

Sunt foarte mult disputele dintre cele două echipe de-a lungul anilor atât la Ploiești cât și la București. Cele mai multe au revenit câinilor roșii, inclusiv în orașul aurului negru. Ultimul succes pentru lupii galbeni datează din 2012, un an mai târziu consemnându-se și ultimul egal, este vorba, firește, doar de meciurile directe de la Ploiești.