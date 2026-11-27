ADVERTISEMENT

Petrolul – FC Argeș se joacă vineri, 27 noiembrie, de la ora 20:30, pe „Ilie Oană”. Este un duel extrem de important pentru ambele formații, gazdele dorind să continue seria foarte bună, în timp ce oaspeții caută evitarea zonei fierbinți din clasament. De la acest meci, FANATIK vă oferă informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real și tot ce se întâmplă important. Partida este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Petrolul – FC Argeș, în etapa 17 din SuperLiga României

„Lupii” sunt o adevărată revelație în acest sezon. , la Ploiești se simte miros de play-off. Chiar și așa, mai este destul de jucat până la momentul final în care echipa prahoveană își va cunoaște poziția finală după sezonul regular. nu aduce liniștea dorită la echipă, dar suportul fanilor poate conta enorm într-un nou meci în care Petrolul vrea alte 3 puncte. Adversara acestora este revelația de sezonul trecut, FC Argeș, aflată acum în plin picaj.

ADVERTISEMENT

Superliga · Sezon regulat · Etapa 17 Petrolul 2026-11-27T18:30:00Z FC Argeș Arbitri Arbitru centru: G. Roman Arbitru asistent 1: C. Bojan Arbitru asistent 2: R. Ghiciulescu Al patrulea oficial: C. Buşi VAR: A. Costreie Asistent VAR: S. Gheorghe

Clasament SuperLiga etapa 17, înainte și după Petrolul – FC Argeș

După 16 etape, Petrolul a strâns 30 de puncte și se află, după ani buni de zile, pe locul 4 în SuperLiga. FC Argeș nu se poate lăuda cu poziția din clasament, ocupând doar poziția a 13-a, cu 16 puncte. Un succes este binevenit în ambele părți, contribuind la acumularea de puncte cât mai multe până la final de sezon regular.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Univ. Craiova 16 11 3 2 40-12 36 2 ▲ Rapid 16 10 4 2 27-15 34 3 ▼ Dinamo 16 10 3 3 32-12 33 4 Petrolul 16 9 3 4 21-18 30 5 U Cluj 16 9 2 5 29-22 29 6 ▲ Corvinul 16 7 4 5 21-16 25 7 ▼ Farul 16 6 6 4 26-25 24 8 ▲ CFR Cluj 16 6 4 6 23-23 22 9 ▼ FCSB 16 6 4 6 20-21 22 10 UTA 16 5 3 8 18-26 18 11 Sepsi OSK 16 4 6 6 12-23 18 12 FC Botoşani 16 3 7 6 22-23 16 13 FC Argeș 16 4 4 8 10-17 16 14 Oțelul 16 2 7 7 19-26 13 15 FC Voluntari 16 2 3 11 18-36 9 16 Csikszereda 16 1 3 12 9-32 6

Statistici OPTA pentru pariuri la Petrolul – FC Argeș: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Fotbaliștii implicați în partida Petrolul – FC Argeș vor fi urmăriți pe toată durata celor 90 de minute. Meciul beneficiază de statistici avansate OPTA. Cititorii primesc informații minut cu minut despre fiecare jucător aflat în teren. Totul despre goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).

ADVERTISEMENT

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului Petrolul – FC Argeș, LIVE comentariul în timp real

Fază cu fază, gol cu gol, minut cu minut, întâlnirea Petrolul – FC Argeș este urmărită într-un comentariu în timp real. Absolut tot ceea ce se întâmplă pe gazonul de pe Cluj Arena apare în această secțiuni. Dacă ați ratat vreun moment la TV, nu e nicio problemă, aici găsiți toate detaliile. De la lovitura de start, trecând pe la ocazii, goluri, cartonașe, intervenții VAR, până la fluierul de final. Totul e aici!

ADVERTISEMENT

Echipele de start și schimbări la Petrolul – FC Argeș

După succesul cu Dinamo, ploieștenii au urcat pe podium în SuperLiga, prilej excelent pentru ca Ricardo Sousa să facă glume cu elevii săi. Atmosfera din vestiarul „lupilor” este una cât se poate de bună după ultimele rezultate. FC Argeș vine după un parcurs modest, suporterii cerând în repetate rânduri demisia lui Bogdan Andone. Remiza din etapa trecută cu FCSB poate fi punctul de plecare către mai bine pentru „alb-violeți”.

ADVERTISEMENT

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la Petrolul – FC Argeș

Petrolul este „favorită” să se impună în acest meci. Cota gazdelor pentru un succes este de 2,15. FC Argeș are o cotă de 3,55 pentru un succes, în timp ce remiza a primit cota de 3,40. Cei care preferă golurile pot opta fie pentru „peste 1,5 goluri”, cu o cotă de 1,33, sau pe varianta „ambele echipe marchează: Da”, cu o cotă de 1,82.