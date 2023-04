Petrolul – FC Botoșani 0-0, în etapa 6 din play-out SuperLiga. Moldovenii au zguduit bara transversală. Video

Meciul Petrolul – FC Botoșani are loc sâmbătă, 29 aprilie, cu începere de la ora 17:00, în cadrul etapei 6 din play-out. Este o întâlnire foarte importantă între două dintre echipele care trag pentru a se clasa pe unul dintre primele două locuri din play-off și a juca astfel baraj pentru calificarea în Europa. Este o partidă foarte echilibrată, moldovenii venind după o perioadă excelentă.

Unde se joacă meciul Petrolul – FC Botoșani

Întâlnirea Petrolul – FC Botoșani se dispută sâmbătă, 29 aprilie, de la ora 17:00, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, în etapa 6 din play-out-ul SuperLigii. În mod normal ar trebui ca un astfel de meci să atragă un număr destul de mare de spectatori, în jur de cel puțin 4-5 mii, pentru că prahovenii vor juca în compania unui rival direct la unul dintre primele două locuri din play-out.

Ultimul meci jucat acasă de gâzari nu a este tocmai o amintire plăcută, pentru câ au fost învinși fără să miște de Universitatea Cluj, cu scorul de 2-0. Acum au în față un adversar care se presupune că este de calibru superior Șepcilor roșii, dar care runda precedentă, după o serie bună, a scăpat ca prin urechile acului de la eșecul acasă cu FC U Craiova 1948, salvând un punct nesperat.

Cine transmite la TV partida Petrolul – FC Botoșani

Partida Petrolul – FC Botoșani se joacă sâmbătă, 29 aprilie, de la ora 17:00, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, în etapa 6 din play-off-ul SuperLigii și va fi transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Ploiești, sâmbătă, 29 aprilie, va fi una dintre puținele zile din ultimele două săptămâni înn care în locul ploilor, care se întorc de duminică, va fi un cer senin, cu mult soare. Să nu plouă deloc pe parcursul a 24 de ore este o invitație câtre toți suporterii Petrolului. Maxima zilei va fi de 18 grade, deci extrem de plăcut pentru fotbal. Arbitru va fi Szabolcs Kovacs din Carei, fratele lui Istvan Kovacs.

Ce absențe sunt în întâlnirea Petrolul – FC Botoșani

Ambii tehnicieni, şi Flavius Stoican, vor fi foarte prudenţi, pentru că este o partidă foarte importantă pentru calificarea în finala play-out-ului. La egalitate de puncte cele două doresc la fel de mult să termine în primele două locuri. La Petrolul doar fundaşul Huja nu e bun de joc, Budescu revenind la antrenamente şi fiind inclus în lot.

, deşi a jucat acasă în meciul cu FC U Craiova 1948, care a ratat şi un penalty şi alte ocazii mari. Stoican are absolut aceleaşi trei absenţe ca şi până acum, adică Zabou în atac, Mutombo şi Tallo în apărare, dar a demonstrat că înlocuitorii au fost OK.

Cote la pariuri la jocul Petrolul – FC Botoșani

Și pentru casele de pariuri acest meci le pune în mare dificultate, pentru că se anunță a fi unul foarte echilibrat. Cota la victorie a celor două echipe are diferențe foarte mici. Petrolul are 2,70 pentru cele trei puncte, moldovenii au 3,00. Echilibrul continuă peste tot: 1,40 cu 1,45 la șansă dublă, 1,40 cu 1,45 la goluri marcate. Over 1,5 ajunge la 1,50.

În acest sezon prahovenii s-au impus cu norc acasă, scor 2-1 și au fost căsăpiți în Moldova, unde în februarie au plecat cu sacul plin de cele cinci goluri încasate, fără a fi dat înapoi vreunul. Până în 2015 dacă ne întoarcem găsim trei succese ale Botoșanilor la Ploiești, dar din 2015 înapoi Petrolul a comandat destul de autoritar.