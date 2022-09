Petrolul – FC Botoșani, Live stream ora 21:30 în etapa a 9-a din SuperLiga. Echipele de start

Partida Petrolul – FC Botoșani se joacă duminică, 4 septembrie, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 9-a din SuperLiga. Se întâlnesc două echipe situate în prima jumătate a clasamentului, locul 3 pentru ”lupii galbeni”, locul 7 moldovenii lui Mihai Teja. Și diferența de puncte dintre cele două oponente este una care ne îndreptățește să credem că va fi un duel disputat.

Unde se joacă Petrolul – FC Botoșani, din etapa a 9-a a SuperLigii

Meciul Petrolul – FC Botoșani, programat duminică, 4 septembrie, cu începere de la ora 21:30, se va disputa pe stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești, în etapa a 9-a din SuperLiga. Istoric vorbind este prima confruntare între cele două de la reorganizarea prahovenilor din 2016 când societatea care administra clubul a intrat în faliment iar Petrolul s-a resetat, pornind într-o nouă aventură fotbalistică din liga a patra.

Dacă de obicei cochetul stadion din Ploiești este un mic vulcan atunci când ”lupii” evoluează pe teren propriu. Indiferent de numele adversarului fanii ploieșteni sunt mai mereu la datorie pentru a-și susține favoriții. Însă, acest lucru nu înseamnă că organizatorii ar trebui să ia măsuri speciale la acest joc, între Petrolul și FC Botoșani neexistând o rivalitate în adevăratul sens.

Cine transmite la tv partida Petrolul – FC Botoșani

Partida Petrolul – FC Botoșani de sâmbătă seara, de la ora 21:30, găzduită de arena ”Ilie Oană” din localitatea reședință a județului Prahova, din etapa a 9-a din SuperLiga va fi televizată în direct pe canalele Orange Sport 1, Prima Sport1 și Digi Sport 1. Înfruntarea poate fi urmărită și pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Ploiești, vremea se anunță ideală pentru fotbal, chiar dacă un plafon consistent de nori va acoperi cerul. Maxima zilei atinge 20 de grade, iar la ora jocului cu FC Botoșani, în termometre vor fi aproximativ 18 rade celsius. Conform ANM nu există nici cea mai mică probabilitate ca în intervalul în care se va disputa partida să cadă precipitații. Acest meci va fi condus la centru de arbitrul Marian Barbu.Ce jucători lipsesc din întâlnirea Petrolul – FC Botoșani

Cei doi antrenori nu au probleme deosebite de lot, dar există absențe de ambele părți. În ceea ce îl privește pe Nae Constantin, acesta nu va putea miza în confruntarea cu FC Botoșani pe Mirko Ivanovski și Constantin Budescu. Nord-macedoneanul a primit cartonaș roșu în duelul din etapa precedentă, cu Chindia Târgoviște, și este suspendat, în timp ce Budescu este în continuare accidentat. Este interesant . Fostul internațional și-a anunțat plecarea de la Petrolul, după meciul cu Chindia, nemulțumit de problemele financiare cu care se confruntă gruparea prahoveană.

Nici în tabăra moldoveană nu se poate vorbi de probleme grave de efectiv. Mihai Teja știe sigur că nu va conta pe serviciile lui Mihai Roman II, care este accidentat. În ceea ce îi privește pe Kevin Boli și Eduard Florescu, tehnicianul așteaptă verdictul final al staff-ului medical pentru a ști dacă se poate sau nu baza pe ei.

Cote la pariuri la jocul Petrolul – FC Botoșani

Casele de pariuri văd un joc echilibrat cu o șansă în plus pentru victoria Petrolului, la o cotă de 2,55, în timp ce moldovenii au primit cota de 3,45 pentru a părăsi învingători arena din Ploiești. Şansă dublă ”X2” are o cotă de 1,62, în timp ce o victorie a gazdelor, sau o remiză, combinat într-o singură opțiune – ”1X”, are o cotă de 1,42.

Cele două echipe s-au întâlnit de-a lungul anilor de 12 ori, dar vorbim de meciuri care s-au disputat până în 2016 când Petrolul s-a reorganizat. Chiar și așa, istoricul este favorabil prahovenilor care au adunat în timp 7 victorii în fața celor de la FC Botoșani. Un meci s-a terminat remiză, în alte patru rânduri câștig de cauză având echipa din nordul Moldovei.