Petrolul i-a stabilit prețul lui Lukas Zima, portarul dorit de Gigi Becali: ”Nu se poate vinde sub această sumă”. Reacția oficială de la FCSB

Deși este încântat de prestațiile lui Ștefan Târnovanu, patronul de la FCSB vrea să creeze concurență pe post și din acest motiv .

Cât trebuie să plătească Gigi Becali pentru transferul lui Lukas Zima de la Petrolul

Faptul că Gigi Becali și-a exprimat interesul pentru achiziționarea lui Lukas Zima l-a făcut pe Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul, să iasă și să precizeze că portarul ceh va pleca în perioada de mercato din iarnă doar pentru suma corectă.

ADVERTISEMENT

”În primul rând, ne bucură interesul pentru un jucător de la Petrolul. Interesul unei echipe care joacă în Europa nu are cum să nu ne bucure. Asta înseamnă că e un jucător valoros. Locul în clasament i se datorează și lui, ca și celorlalți jucători. Dar e clar că i se datorează și lui faptul că am luat puține goluri.

Din punctul meu de vedere, Zima este cel mai bun portar din România. O spun cu toată modestia și tot respectul pentru Târnovanu. Zima are un plus de experiență, ceea ce e normal. Și Târnovanu va avea experiență la vârsta lui Zima. Dar acum, Lukas e numărul 1!

ADVERTISEMENT

M-am uitat și la ceilalți portari, iar Zima este peste. Nu greșește, nu a făcut nicio greșeală personală. În acest moment, nu doar FCSB se interesează de Zima. Discuții mai sunt și cu alte cluburi din străinătate. Pentru prețul corect, orice jucător e de vânzare.

Uitați-vă cum e la Farul. Hagi vinde orice jucător pentru suma corectă. Din asta trăim și îl vom vinde dacă prețul e corect. Pot spune că Zima nu se poate vinde sub 500.000 de euro. El mai are contract cu noi un an și 8 luni. Și e un băiat de caracter, nu vor fi probleme”, a declarat Tudor, pentru .

ADVERTISEMENT

Zima este dorit și de Neluțu Varga la CFR Cluj

În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a anunțat că , formație care suferă la acest capitol, după plecarea lui Răzvan Sava.

Cu toate acestea, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a precizat faptul că ”roș-albaștrii” vor face în zilele următoare o ofertă oficială pentru jucătorul de la Petrolul.

ADVERTISEMENT

”Zilele astea vom face o ofertă Petrolului pentru Zima. Ne place de el, atât mie, cât și antrenorilor și antrenorilor de portari. E un portar bun al campionatului. Căutăm un portar pentru că Andrei Vlad e la final de contract. Nu s-a pus problema prelungirii contractului.

Vlad are 25 de ani, a debutat deja la echipa națională. A fost cel mai bun jucător al nostru la ultimul turneu final al naționalei U21. Ștefan Târnovanu este titularul echipei”, a spus Stoica, la .