Petrolul îl acuză pe Bîrsan de viciere de rezultat! “Ne-a transmis că a greșit!”. Șumudică a intervenit abrupt în direct: “Grozav a părut neimplicat!”

Derby-ul etapei cu numărul 11 a SuperLigii a adus și controverse după fluierul final. Ploieștenii acuză că faza golului înscris de Rapid a venit după o greșeală mare de arbitraj.

Șefii Petrolului, acuze în direct la Fanatik Superliga: “Bîrsan ne-a transmis că a greșit. A fost viciere de rezultat”

Concret, Claudiu Tudor a intervenit EXCLUSIV la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit despre mai multe faze în care

„Nu știu dacă am arătat atât de rău, eu cred că nu meritam să pierdem aseară. A fost un meci echilibrat, decis de o fază în care arbitrul ia o decizie împotriva echipei noastre. Un meci închis, era normal, ca împotriva celor de la Rapid, să nu fie un mare spectacol. Este clar că avem de muncă și dacă am spune că arătăm foarte bine înseamnă că ne mințim. Eu am văzut un plus, față de alte meciuri, la nivel de organizare.

Rapid nu a avut ocazii, e o bază de plecare pentru noi. Trebuie să muncim, nu suntem într-un moment bun, dar am mare încredere în Eugen Neagoe că o să o scoată la capăt și o să arătăm din ce în ce mai bine. Dacă nu era acel henț, Rapid nu avea nicio ocazie de gol. Nu te poți lupta cu aceste decizii. Trebuie să facem și analiza corectă, ok, avem probleme în a marca”, a declarat Claudiu Tudor, la FANATIK SUPERLIGA.

Horia Ivanovici l-a întrebat direct pe Tudor: „Considerați că arbitrul a viciat rezultatul?”, iar răspunsul a venit imediat: „Prin acea decizie, da. Sută la sută. Au mai fost două faulturi, am înțeles că la unul i-a spus lui Grozav că a greșit. De ce ai dat fault că nu a fost, Roche dă în minge. Plus că la Chică Roșă, o intervenție pe 16 metri, când se pregătește să tragă, este fault clar și nu-l dă”.

Marius Șumudică l-a contrazis pe Claudiu Tudor: “Ați jucat foarte prost! Nu v-a băgat–n ațe, a fost o lovitură liberă, nu penalty”

După ce a auzit declarația lui Tudor, atât cu privire la arbitraj, cât și cu privire la jocul pe care cei de la Petrolul l-au prestat.

„În primul rând, nu e ok ceea ce spui, că ați arătat bine. Ați jucat foarte prost. Nu, ați arătat mai prost față de meciurile trecute. Îți spune un antrenor care are o oarecare experiență. Nu am văzut în viața mea să joci un derby și să arăți în halul ăsta. Ai perfectă dreptate, nu este henț, dar Rapid este privată până acum de 7 penalty-uri. La un moment, în fotbal, balanța se înclină. Într-un final nu ți-a dat un penalty, nu ați luat gol din ofsaid, a fost o lovitură liberă de la 17 metri, nu v-a băgat-o în ațe. Consider că nu este henț, e cel puțin discutabil”, a intervenit Marius Șumudică.

“La Ploiești nu se vrea fotbal. Nimeni nu ajută Petrolul. Riscăm retrogradarea”

Oficialul Petrolului a continuat și a subliniat că echipa sa nu ar fi trebuit să piardă: „Petrolul nu merita să piardă. O să arătăm și mai bine. Este clar că nu suntem într-un moment bun. Anii trecuți, am stat pe locul 6, și era să ajungem la baraj. Aceste fluctuații de formă o să apară și la alte echipe. Ai nevoie și de un punct de plecare, e greu să crezi că de mâine joci precum Barcelona. Mergem la Pitești, încercăm să ne agățăm de fiecare meci.

Din păcate nu se vrea fotbal la Ploiești. Asta este concluzia mea din ultimii 5 ani. Absolut nimeni nu ajută Petrolul. Toată lumea vorbește, dar nu aduce o apă la echipă. Ar vrea să vină un Șucu sau un Becali, din păcate, la Ploiești, nu este. Această echipă nu este ajutată de absolut nimeni. Sută la sută ne este frică de retrogradare. Ne este teamă. Trebuie să conștientizăm momentul. Lumea parcă s-a plictisit de SuperLiga, numai reproșuri, nu ne mai convine că jucăm cu Rapid. Sunt un om care iubește acest club și am făcut tot posibilul să-l mențină în prima ligă. Să nu dăm verdicte, că încă nu am retrogradat”.

Mai poate Gicu Grozav? “Îmbătrânește și asta se vede și-n jocul Petrolului”

Horia Ivanovici a remarcat evoluția slabă a celui mai important fotbalist de la Petrolul: „Mai e un lucru. Am văzut jucători, care din punct de vedere valoric sunt discutabili. Îmbătrânește Gicu Grozav și se vede și-n jocul Petrolului. E un jucător foarte talentat, știm, dar aseară, mă uitam, mi s-a părut că anii lui Gicu Grozav s-au văzut”.

Șumudică îl critică pe Grozav: „A părut neimplicat! Parcă așteptau să se termine meciul!”

„Mi s-a părut ieri foarte detașat, neimplicat în joc. Să nu-ți dorești, să faci. Eu înțeleg, ok, joc cu Rapid, îi respect, sunt mai sus, au un patron foarte capabil, sunt altfel față de noi. Parcă așteptau să se termine meciul. Ești căpitanul echipei, tu dai tonul. Mă uit la Papp, își dorește, vine la interviuri, spune că arbitrii au ceva cu ei, se enervează”, a spus Marius Șumudică.

„Gicu Grozav este altfel de om, cine îl cunoaște, știe. Eu vă asigur că o să mai vedeți goluri de la el și anul acesta. Este un jucător de execuție, spuneți-mi când l-ați văzut pe el să bage alunecări? Eu sunt convins că o să ajungă din nou la 10 goluri. Cred că am făcut minuni și anii trecuți. În acest moment ne trebuie în jur de 2 milioane de euro, pentru că deficitul este de 1,5 milioane de euro. Pentru a fi pe 0 și pentru a salva de la retrogradare, să spunem”, a concluzionat Claudiu Tudor.