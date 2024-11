Petrolul, în criză! Investitorul turc regretă implicarea la club și acuză managementul de la Ploiești. „Mentalitate de amatori”

Nici în acest sezon de Superligă paradoxurile nu lipsesc. Situația prahovenilor este una delicată, iar Serhan Cetinsaya, afaceristul turc care a investit bani la club în vară, a oferit câteva informații interesante.

Ce se întâmplă la Petrolul Ploiești. De ce au plecat investitorii turci

În luna august, Cetinsaya a devenit președinte al Comitetului Director de la Petrolul Ploiești. El, împreună cu colaboratorii săi, a decis să investească la un club de tradiție din Superligă și promitea să facă din gruparea prahoveană un nume mare, care în viitor să ajungă în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Totuși, turcii s-au lovit de realitatea fotbalului românesc. Cetinsaya, fost oficial la Beșiktaș, a declarat că organizarea de la Petrolul era una cu totul deficitară. Omul de afaceri consideră că ploieștenii nu l-au tratat cu respect și îi vede pe Claudiu Tudor și Paul Pintilie drept principalii vinovați.

Serhan Cetinsaya: „Nu ne-am primit banii investiți înapoi. Respectul nu a fost reciproc”

„Managementul clubului are o mentalitate de amatori. A durat ceva până am primit răspunsuri la întrebările pe care le-am avut. Clubul a fost administrat într-un mod amator. Aș descrie mediul de acolo ca fiind unul haotic și confuz.

ADVERTISEMENT

Impactul nostru cred că a fost evident. Deși bugetul a rămas același, cu mutările pe care le-am făcut, clubul a urcat până pe 4. Petrolul are al doilea cel mai mic buget din Superliga României. Noi am respectat pe toată lumea, dar respectul nu a fost reciproc. Clubul este într-o situație foarte rea din punct de vedere financiar. Noi n-am avut legătură cu plecarea lui Copilu. Aveam planuri solide pentru perioada de transferuri și pentru viitor, dar nu ni s-a oferit mediul unde să putem face ca totul să fie dus la îndeplinire. Cred că cei responsabili pentru eșecul proiectului nostru de la Petrolul sunt Claudiu Tudor și Paul Pintilie.

Nu ne-am primit banii investiți înapoi. Clubul este într-o situație foarte proastă din punct de vedere financiar. Regret că ne-am implicat la Petrolul, ca să fiu sincer. Rețineți că am avut al doilea cel mai mic buget din Liga 1. Petrolul a făcut un progres important în rezultate, acum a ajuns să fie și pe locul 2 în anumite momente. Am făcut o politică de transferuri pe bani puțini. Poate pe unii i-a deranjat că am făcut noi transferurile și că nu au putut să profite de pe urma lor”, a mărturisit Serhan Cetinsaya, fostul acționar al celor de la Petrolul Ploiești.

ADVERTISEMENT

Turcii puteau investi la liderul Superligii. De ce nu s-au înțeles cu U Cluj

Turcul a încercat prima dată să investească bani la . El vedea gruparea din Ardeal ca fiind mult mai profesionistă, însă părțile nu s-au înțeles din punct de vedere financiar. Acesta nu exclude însă o posibilă revenire în Superliga României.

„Ne-am concentrat mai întâi pe U Cluj pentru că arăta mai mult ca o corporație. Nu am reușit acolo, apoi Petrolul ne-a contactat și așa ne-am îndreptat spre ei. Cu U Cluj nu ne-am înțeles asupra unor detalii financiare. În momentul în care a apărut o oportunitate rezonabilă de investiție, ne-am îndreptat atenția spre Petrolul. Am vrut să lucrăm în România pentru că echipele din Superligă au acces mai ușor la pozițiile care trimit în Europa.

ADVERTISEMENT

Poate vom mai lucra în România, mă voi gândi la asta în viitor. Și autoritățile locale ne-au tot pasat. Au fost multe promisiuni, dar nu s-a întâmplat nimic la Ploiești. La Cluj, U primește 4 milioane pe an de la oficialitățile locale. La Ploiești, au dat 100.000 și 65.000 au mers înapoi la ei drept chirie pentru stadion”, a mai spus omul de afaceri turc, conform .