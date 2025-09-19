Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Petrolul încearcă marea lovitură! Fostul antrenor de la Rapid şi FCSB negociază preluarea "lupilor": "A cerut câteva zile de gândire". Exclusiv

Petrolul Ploiești vrea să dea o adevărată lovitură după plecarea lui Liviu Ciobotariu. „Găzarii” i-au făcut o ofertă fostului antrenor de la Rapid și FCSB.
Răzvan Rădulescu
19.09.2025 | 14:32
Petrolul Ploiești i-a făcut ofertă fostului antrenor de la FCSB și Rapid. Foto: colaj Fanatik.

Petrolul Ploiești îi caută un înlocuitor lui Liviu Ciobotariu, demis de pe bancă după seria de rezultate slabe înregistrate de prahoveni. Cristi Coste a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că „lupii galbeni” i-au făcut o oferă lui Cristiano Bergodi.

Lovitură de imagine! Petrolul Ploiești vrea să-l aducă pe Cristiano Bergodi

Petrolul Ploiești ocupă locul 14 în clasamentul din SuperLiga, cu doar 6 puncte după 9 etape. Criza de rezultate i-a fost fatală lui Liviu Ciobotariu, demis de pe banca „lupilor galbeni”. Conducerea „găzarilor” lucrează din greu pentru aducerea unui antrenor care să redreseze corabia.

Cristi Coste a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că Petrolul i-a făcut deja o ofertă lui Cristiano Bergodi. Mingea este în terenul antrenorului italian, care este așteptat să ofere un răspuns.

Fost antrenor la FCSB și Rapid, Cristiano Bergodi este liber de contract din 16 aprilie 2024. „S-a oprit din fașă plecarea lui Pârvu de la Voluntari la Petrolul. Claudiu Tudor și-a cerut acceptul de a negocia și a vorbi cu Pârvu, dar știu că aseară a fost o ultimă ședință între Florin Pârvu, Bogdan Bălănescu și Pandele.

„I s-a făcut o ofertă lui Bergodi. A cerut câteva zile de gândire”

Au ajuns la concluzia că Pârvu va continua la Voluntari. Dacă tot vrea în SuperLiga, să promoveze Voluntariul și va antrena în SuperLiga. Apropo de Petrolul, ultimele informații care vin de acolo sunt că cei de la Petrolul așteaptă răspunsul lui Cristiano Bergodi pentru a prelua echipa.

I s-a făcut o ofertă lui Bergodi. Nu s-a ajuns la mai multe detalii, pentru că Bergodi a cerut câteva zile de gândire, după care va oferi un răspuns în sensul că e disponibil sau nu e disponibil și să preia Petrolul. 

Până atunci, Petrolul va aborda această rundă la Clinceni cu o bancă interimară, ceea ce le permite și regulamentul”, a dezvăluit Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

Cristiano Bergodi nu este străin de România. O bună parte a carierei, antrenorul în vârstă de 60 de ani a antrenat în țara noastră la echipe, precum Național FC, CFR Cluj, Rapid, Poli Iași, FCSB, ASA Tg. Mureș, Voluntari, Universitatea Craiova sau Sepsi.

  • Gheorghe „Bebe” Bărbulescu, Vali Bădoi, Laurențiu Marinescu și Cătălin Grigore sunt oamenii care se ocupă de Petrolul până la venirea unui „principal”. 

Petrolul încearcă o lovitură de imagine după plecarea lui Liviu Ciobotariu. Ce antrenor a ofertat

