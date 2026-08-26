Petrolul încearcă o nouă „șmecherie” în dosarul de insolvență. Miza e de 5 milioane de euro!

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Petrolul Ploiești este cu certitudine un brand de tradiție al fotbalului românesc dar, începând cu acest sezon, este și unul dintre

Cronologia unei insolvențe anunțate la Petrolul

30 Decembrie 2024 – Petrolul înregistrează la Tribunalul Prahova dosarul 5348/105/2024, solicitând deschiderea procedurii de concordat preventiv.

10 Ianuarie 2025 – Tribunalul Prahova a pronunțat o încheiere în dosarul sus-menționat prin care adoptă și confirmă planul de restructurare.

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14 Mai 2026 – În dosarul concordatului, Tribunalul Prahova a admis cererea administratorului concordatar T&A Insolvency și a dispus deschiderea insolvenței.

3 Iunie 2026 – Petrolul formulează propria cerere de insolvență; este înregistrat noul dosar 2658/105/2026, având obiect „deschiderea procedurii la cererea debitorului”.

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8 iunie 2026 – Deschiderea efectivă a actualei proceduri generale de insolvență

4 august 2026 – Tabelul preliminar este întocmit și publicat ulterior în BPI nr. 20040/10.08.2026.

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Eșecul concordatului preventiv a condus așadar la intrarea în insolvență, iar – etapă importantă a procedurii. Tabelul preliminar al creanțelor este documentul prin care administratorul judiciar stabilește, într-o primă etapă a procedurii de insolvență, cine sunt creditorii clubului, ce sume au solicitat aceștia și ce sume sunt recunoscute pentru a fi înscrise la masa credală.

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Creanțe salariale de 7,883 milioane de lei la Petrolul

Tabelul preliminar al creanțelor Documentul nu reprezintă însă forma finală, definitivă a datoriilor clubului. Administratorul judiciar verifică fiecare declarație de creanță și poate să o accepte integral, să o accepte doar parțial, să o înscrie sub condiție sau să o respingă. De exemplu, în tabelul Petrolului, Brahima Doukansy a solicitat 1,925 milioane de lei, din care 241.620,43 lei au fost acceptați cu drept de vot, iar 1,683 milioane de lei au fost înscriși sub condiție, în funcție de soluționarea unui dosar la FIFA. În alte cazuri, precum cele ale lui Adi Chică-Roșă, Bogdan Marian sau Valentin Țicu, administratorul judiciar a respins integral sumele solicitate.

Un alt rol important al tabelului este acela de a încadra creditorii pe categorii, iar această clasificare poate deveni esențială pentru cât vor recupera efectiv. În tabelul preliminar al Petrolului, creditorii sunt grupați în creanțe salariale, creanțe cu drept de preferință, creanțe bugetare și creanțe chirografare. Creanțele salariale înscrise cu drept de vot însumează 7,883 milioane de lei, iar separat există 1,683 milioane de lei înscriși sub condiție. Creanțele bugetare ajung la 23,9 milioane de lei, cea mai mare parte fiind reprezentată de datoria către ANAF.

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Votul este proporțional cu suma pe care respectivul creditor o are de recuperat, dar importanța votului depinde de categoria în care respectiva datorie este înregistrată. Categoriile de creditori sunt la rândul lor importante, întrucât în cazul falimentului legea stabilește o ierarhie clară: se plătește mai întâi categoria cu rang superior, iar categoria următoare primește bani doar dacă mai rămân sume disponibile. Reglementarea este importantă, întrucât prin planul de reorganizare o categorie nu poate primi mai puțin decât în cazul lichidării prin faliment. De reținut faptul că datoriile de tip salarial au o poziție foarte bună în ierarhia de rambursare (având un rang superior chiar și față de creanțele bugetare).

La acest moment însă tabelul are caracterul „preliminar”; asta înseamnă că atât creditorii, cât și debitorul pot contesta tabelul. Abia după soluționarea contestațiilor și efectuarea eventualelor modificări se ajunge la tabelul definitiv al creanțelor.

Petrolul a contestat tabelul preliminar de creanțe în dosarul de insolvență

Ei bine, în acest moment al cronologiei intervine un element important. În data de 21 august, conform informațiilor publicate pe portal (just.ro), clubul Petrolul a contestat tabelul preliminar de creanțe. FANATIK a încercat să ia legătura cu Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul, pentru a obține un punct de vedere lămuritor cu privire la această contestație, dar până la momentul publicării materialului acesta nu a răspuns apelurilor și mesajelor noastre.

Așadar, nu cunoaștem obiectul contestației, iar în absența unui punct de vedere din partea clubului (contetestatarul), putem identifica două posibile explicații.

Prima posibilă explicație – se contestă cuantumul sumelor

În tabelul preliminar există 145 de creanțe salariale. Depuse, nu acceptate. De exemplu, printre cele neacceptate se află și creanța lui Valentin Țicu (peste 600.000 lei), creanță contestată acum de club. În total, clubul a contestat 50 dintre cele 145 de creanțe salariale din tabelul preliminar. Mai mult, lista celor 50 este un amestec foarte interesant de foști jucători cu creanțe foarte mari, jucători actuali, tineri/juniori, persoane din staff, jucătoare ale echipei feminine, unele cu creanțe de numai câteva sute sau mii de lei și Valentin Țicu, a cărui creanță a fost deja respinsă integral.

Petrolul a inițiat contestația împotriva unui grup de 50 de persoane care au solicitat 8,287 milioane lei în categoria salarială și cărora administratorul judiciar le-a recunoscut 6,733 milioane lei, dintre care 5,05 milioane cu drept de vot și 1,683 milioane sub condiție fără drept de vot. Cei 50 însumează așadar aproximativ 70% din valoarea întregii grupe salariale, cu tot cu creanța condiționată. Cuantumul sumei totale ar susține ideea contestării creanțelor; câteva detalii pun însă sub semnul întrebării această ipoteză.

Clubul contestă creanța lui Valentin Țicu (neacceptată în tabelul preliminar), dar și câteva sume absolut irelevante din punct de vedere economic, în contextul procedurii: Ioana Floricica – 53 lei, Vanessa Coman – 1.200 lei, Tenescu – 1.500 lei, Stanciu – 1.600 lei, Timiraș – 1.600 lei, Toma – 1.600 lei. De ce ar contesta clubul o creanță respinsă și alte câteva irelevante valoric? Ei bine, această întrebare ne conduce care a doua posibilă explicație.

A doua posibilă explicație – acțiunea urmărește o chestiune de principiu, comună tuturor: natura juridică a contractelor din care provin creanțele

Dacă Petrolul ar contesta exclusiv sumele acceptate, nu ar avea aparent nimic de contestat față de persoane cărora administratorul le-a înscris zero lei. Sau sume fără relevanță economică. Faptul că ele fac totuși obiectul contestației sugerează că dosarul ar putea privi o chestiune mai largă legată de poziția juridică a acestui grup de creditori și/sau natura juridică a creanțelor lor.

Dacă presupunerea noastră este corectă și Petrolul solicită reclasificarea tuturor creanțelor admise ale acestor persoane provenite din CAS (Contracte de Activități Sportive), miza ar putea fi mutarea a aproximativ 5 milioane de lei din categoria creanțelor salariale, în categoria creanțelor chirografare. Adică o categorie de creanțe cu probabilitate mai mică de recuperare.

Desigur, în absența detaliilor, solicitarea (contestația) clubului și fără un punct de vedere al contestatarului (Petrolul), toate acestea rămân la nivelul presupunerilor. Tocmai de aceea subiectul este important de urmărit, pentru că în cazul celei de-a doua variante, demersul afectează inclusiv jucători încă prezenți în lotul Petrolului în acest sezon.