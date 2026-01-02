Sport

Petrolul mai renunță la un fotbalist! Două echipe din SuperLiga sunt gata să-l transfere

Lotul Petrolului va suferi transformări importante în această iarnă, în încercarea de a revitaliza echipa, care a terminat anul pe loc de baraj
Catalin Oprea
02.01.2026 | 10:59
Denis Radu a marcat golul victoriei Petrolului în meciul cu CFR Cluj
După ce a reziliat contractul cu Valentin Țicu, ajuns imediat pe lista de achiziții a lui Dinamo, conducerea Petrolului vizează și alte mișcări de trupe. Pe de o parte pentru a revitaliza echipa aflată pe loc de baraj în SuperLiga, pe de altă parte pentru a micșora și bugetul.

Petrolul vrea să-l împrumute pe Denis Radu

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Cătălin Tolea a fost împrumutat până în vară la FC Voluntari. Un alt fotbalist este vizat pentru o mișcare similară. Ploieștenii vor să-l dea sub formă de împrumut și pe Denis Radu.

Fotbalistul de 22 ani, fost internațional de tineret, a fost accidentat în ultima parte a sezonului și nu a mai jucat de pe 30 octombrie. El a adus victoria ploieștenilor în meciul cu CFR Cluj, scor 1-0, primul succes pe teren propriu, după mai bine de patru luni.

Denis Radu este vizat pentru un împrumut până la vară, iar prima echipă care l-ar vrea este Hermannstadt. Dorinel Munteanu este interesat de serviciile lui, dingura problemă fiind că Petrolul și echipa sibiană sunt în luptă directă pentru evitarea retrogradării.

Și Metaloglobus și-a manifestat dorința de a-l lua pe Denis Radu, dar și CSM Reșița. Fotbalistul originar din Caransebeș are contract cu Petrolul până în vara anului viitor. El a jucat pentru ploieșteni în 57 de meciuri, marcând un gol.

Vine Diogo Rodrigues, de la Zimbru Chișinău

Petrolul vrea să-l împrumute pe Denis Radu și pentru că l-a achiziționat pe portughezul Diogo Rodrigues. Acesta a evoluat ultima dată la Zimbru Chișinău și poate juca atât ca fundaș dreapta, cât și ca fundaș stânga.

Rodrigues este liber de contract și a mai jucat la UTA, înainte de a pleca în Moldova. Are 26 de ani și a terminat junioratul la Sporting Lisabona, formație de la care s-a lansat în fotbalul mare Cristiano Ronaldo.

Ploieștenii se vor reuni pe 3 ianuarie, dată la care vor pleca direct într-un cantonament în Antalya. Nu vor face deplasarea nici Lucian Dumitriu, Brahima Doukansy, Iustin Răducan (contract reziliat), Mihai Eșanu (în curs de reziliere) și nici Denis Radu.

Trei amicale pentru Neagoe înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Atacantul Daniel Popa, curtat insistent de Petrolul, nu a decis încă dacă va accepta oferta ploieștenilor, dorind să-și continue cariera în străinătate. Nici Valentin Robu, golgheterul Metalului Buzău, nu are șanse foarte mari de a ajunge sub comanda lui Neagoe, din cauza prețului cerut de conducerea divizionarei secunde.

În Antalya, Petrolul va susține trei amicale, după următorul program:  6 ianuarie vs FK Gaziantep, 09 ianuarie vs SK Fatih Karagumruk, 11 ianuarie vs GKS Katowice. Primul meci oficial din 2026 este pe 19 ianuarie, pe teren propriu, cu Universitatea Craiova.

