Petrolul – Oțelul 1-0, în SuperLiga, etapa 4. Zima, îngerul păzitor al prahovenilor! Cum arată clasamentul

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Petrolul și Oțelul se întâlnesc duminică, 9 august, la ora 18:30, în etapa cu numărul 4 din SuperLiga. Pe FANATIK aveți informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului de la Ploiești în timp real. Duelul de pe arena „Ilie Oană” este transmis de posturile Digi Sport și Prima Sport.

Petrolul – Oțelul în etapa 4 din SuperLiga României

Petrolul vs Oțelul se anunță un meci extrem de echilibrat, în weekend, la Ploiești. În ultimele trei dispute dintre cele două formații, două s-au încheiat nedecis, scor 0-0. În acest sezon, ambele echipe au început cu dreptul și cu victorii de răsunet. Ploieștenii au trecut de Dinamo, scor 1-0, în timp ce echipa de la malul Dunării a învins locul 3 din sezonul trecut, CFR Cluj, cu 2-1.

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Superliga Petrolul 1 – 0 Final (1–0) Oțelul Țuțu 14' – 17' ⚽ Nlundulu Konda 34' Dele Israel 67' Dumitrescu 90+4' Sylla 45+1' Neicu 77' Moreira Fernandes 90+6' Arbitri Arbitru centru: A. Chivulete Arbitru asistent 1: R. Bîrdeș Arbitru asistent 2: C. Bojan Al patrulea oficial: M. Lăstun VAR: I. Dima Asistent VAR: L. Ruşandu

Clasament SuperLiga etapa 4, înainte și după Petrolul – Oțelul

După trei etape scurse din acest sezon, care încă nu au simțit gustul eșecului. Grație celor două remize și a unui succes, gălățenii sunt pe locul 6, cu 5 puncte. De cealaltă parte, Petrolul are în tolbă doar acele 3 puncte din meciul cu Dinamo. Ploieștenii au ajuns în subsol, pe locul 13.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ Rapid 4 2 2 0 5-2 8 2 ▲ Dinamo 4 2 1 1 10-3 7 3 ▼ FCSB 3 2 1 0 6-2 7 4 ▲ Farul 4 2 1 1 8-6 7 5 ▲ Univ. Craiova 3 2 0 1 9-5 6 6 ▲ U Cluj 3 2 0 1 4-3 6 7 ▲ FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6 8 ▲ Petrolul 4 2 0 2 2-5 6 9 ▼ Oțelul 4 1 2 1 5-5 5 10 ▼ Corvinul 3 1 1 1 4-3 4 11 Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4 12 ▲ FC Voluntari 4 1 1 2 3-11 4 13 ▼ CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3 14 ▼ FC Botoşani 3 0 2 1 4-5 2 15 ▼ UTA 4 0 2 2 2-7 2 16 Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0

Statistici OPTA pentru pariuri la Petrolul – Oțelul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Meciul Petrolul – Oțelul beneficiază de statistici OPTA avansate. Pe FANATIK, fanii au acces la toate datele esențiale: scor live, ora de start, brigada de arbitri, comentariu în timp real, formule de joc, statistici detaliate pentru jucători și clasamentul actualizat automat. Fanii au, astfel, un instrument util pentru a se bucura de fotbal. Statisticile sunt o armă importantă și pentru pariori. Casele de pariuri oferă cote pentru cornere, faulturi sau șuturi.

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Toți Petrolul Oțelul Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 1 C. Dur-Bozoancă – – – – – – – – – – 2 5 H. Sylla – – – 1 3 1 1 – 1 – – 2 M. Zhivkov Zhelev – – – – – – – – 4 – – 8 J. Santos Lameira – – – – – 1 – – – 2 – 3 G. Christopoulos – – – – – – – – – – – 6 P. Iacob – – – – – – – – 1 1 – 17 A. Ciobanu – – – – 1 1 – – – 2 – 27 P. Fernandes Ferreira – – – – – 2 2 – 2 4 – 9 F. dos Reis dos Santos Fernandes – – – – – 1 – – 1 1 – 24 D. Bordun – – – – – – – – – – – 10 A. Pinto Lopes – – – – 1 – – – 1 3 – 13 M. Contra – – – – – – – – – – – 39 T. Lungu – – – – – – – – – – – 7 J. Moreira Fernandes – – – 1 – – – – – – – 30 M. Frunză – – – – – – – – – – – 20 R. Olteanu – – – – – – – – – – – 15 D. Neicu – – 1 – – – – – 2 – – 77 A. Bălănică – – – – – – – – – – – 22 G. Ursu – – – – – – – – – – – 16 D. Neicu – – – – – – – – – – – 18 D. Aftene – – – – – – – – – – – 38 L. Zima – – – – – – – – – – 1 22 M. Țuțu – – – 1 1 – – – 2 1 – 2 A. Dumitrescu – – – 1 – 2 1 – 1 2 – 20 S. Hanca – – – – – 1 1 – 2 1 – 4 P. Papp – – – – – – – – 1 – – 71 B. Sumbula Malula – – – – – – – – 1 1 – 19 L. dos Santos Teixeira – – – – – – – – 1 4 – 10 A. Bran Flores – – – – – 1 1 – 1 – – 9 D. Nlundulu Konda 1 – – – 1 1 – 1 – 1 – 99 O. Dele Israel – – – 1 2 – – – 2 – – 7 R. Forte Paes Martins – – – – – 2 1 1 1 – – 66 T. Căpușă – – – – – – – – 1 1 – 29 K. Ludewig – – – – – – – – – – – 1 Ș. Rădulescu – – – – – – – – – – – 30 R. Leescu – – – – – – – – – – – 11 I. Tolea – – – – – – – – – – – 80 M. Ioniță – – – – – – – – – – – 24 A. Zaian – – – – – – – – – 1 – 18 C. oğlu Hüseynov – – – – – – – – 1 1 – 26 L. Argeșanu – – – – – – – – – – – 98 R. Jerdea – – – – – – – – – – – 21 D. Paraschiv – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului Petrolul – Oțelul LIVE VIDEO comentariul în timp real

În secțiunea de mai jos, publicul nu va rata niciun eveniment important din meciul Petrolul – Oțelul. Aici apare desfășurarea meciului live text, fază cu fază, detaliat și cu cele mai importante momente evidențiate: fluierul de start / final, ocazii mari, goluri, cartonașe, accidentări, toate sunt bifate în statistică.

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Echipele de start și schimbări la Petrolul – Oțelul

Înainte de startul partidei de pe „Ilie Oană”, – Oțelul vor apărea în tabelul de mai jos. Tot aici, fanii pot vedea și sistemul de joc ales de cei doi antrenori, dar și componența băncilor de rezerve. Imediat, pe parcursul jocului vor fi marcate și momentele-cheie ale partidei: cartonașe, goluri, schimbări, în dreptul fiecărui fotbalist.

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Petrolul 4-1-4-1 38 L. Zima 22 M. Țuțu ▼91' 2 A. Dumitrescu 20 S. Hanca ▼75' 4 P. Papp(cpt) 71 B. Sumbula Malula 19 L. dos Santos Teixeira 10 A. Bran Flores ▼86' 9 D. Nlundulu Konda ⚽ ▼92' 99 O. Dele Israel ▼91' 7 R. Forte Paes Martins Rezerve 26 L. Argeșanu ▲86' 80 M. Ioniță 24 A. Zaian ▲91' 18 C. oğlu Hüseynov ▲75' 11 I. Tolea 98 R. Jerdea 29 K. Ludewig 1 Ș. Rădulescu 66 T. Căpușă ▲91' 30 R. Leescu ▲92' 21 D. Paraschiv Antrenor R. Pinho de Sousa Oțelul 4-3-3 1 C. Dur-Bozoancă 5 H. Sylla 2 M. Zhivkov Zhelev 8 J. Santos Lameira(cpt) 3 G. Christopoulos 6 P. Iacob 17 A. Ciobanu ▼79' 27 P. Fernandes Ferreira ▼82' 9 F. dos Reis dos Santos Fernandes 24 D. Bordun ▼71' 10 A. Pinto Lopes ▼71' Rezerve 30 M. Frunză 15 D. Neicu ▲71' 18 D. Aftene 39 T. Lungu ▲79' 13 M. Contra 7 J. Moreira Fernandes ▲71' 22 G. Ursu 20 R. Olteanu 77 A. Bălănică ▲82' 16 D. Neicu Antrenor S. Tomas

Cele mai tari cote la pariuri în Petrolul – Oțelul

Echilibrul în această partidă se observă și în cotele de la Superbet. Gazdele primesc 2,75, în timp ce oaspeții au 2,82. Un pariu recomandat de specialiștii ar fi ”Pauză sau final X” pentru o cotă de 1,62. Curajoșii pot încerca un ”X final” care are o cotă mult mai mare: 3,10.