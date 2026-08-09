Sport

Petrolul – Oțelul 1-0, în SuperLiga, etapa 4. Zima, îngerul păzitor al prahovenilor! Cum arată clasamentul

Petrolul - Oțelul, SuperLiga, etapa 4. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.
Adrian Baciu
09.08.2026 | 20:33
Petrolul Otelul 10 in SuperLiga etapa 4 Zima ingerul pazitor al prahovenilor Cum arata clasamentul
SPECIAL FANATIK
Petrolul - Oțelul s-a jucat în etapa a 4-a din SuperLiga României. Foto: Sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

Petrolul și Oțelul se întâlnesc duminică, 9 august, la ora 18:30, în etapa cu numărul 4 din SuperLiga. Pe FANATIK aveți informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului de la Ploiești în timp real. Duelul de pe arena „Ilie Oană” este transmis de posturile Digi Sport și Prima Sport.

Petrolul – Oțelul în etapa 4 din SuperLiga României

Petrolul vs Oțelul se anunță un meci extrem de echilibrat, în weekend, la Ploiești. În ultimele trei dispute dintre cele două formații, două s-au încheiat nedecis, scor 0-0. În acest sezon, ambele echipe au început cu dreptul și cu victorii de răsunet. Ploieștenii au trecut de Dinamo, scor 1-0, în timp ce echipa de la malul Dunării a învins locul 3 din sezonul trecut, CFR Cluj, cu 2-1.

ADVERTISEMENT
Superliga
Petrolul
1 0
Final (1–0)
Oțelul
Țuțu 14' 17' ⚽ Nlundulu Konda 34' Dele Israel 67' Dumitrescu 90+4'
Sylla 45+1' Neicu 77' Moreira Fernandes 90+6'
Arbitri
Arbitru centru: A. Chivulete Arbitru asistent 1: R. Bîrdeș Arbitru asistent 2: C. Bojan Al patrulea oficial: M. Lăstun VAR: I. Dima Asistent VAR: L. Ruşandu

Clasament SuperLiga etapa 4, înainte și după Petrolul – Oțelul

După trei etape scurse din acest sezon, Oțelul este printre cele 3 echipe care încă nu au simțit gustul eșecului. Grație celor două remize și a unui succes, gălățenii sunt pe locul 6, cu 5 puncte. De cealaltă parte, Petrolul are în tolbă doar acele 3 puncte din meciul cu Dinamo. Ploieștenii au ajuns în subsol, pe locul 13.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Rapid 4 2 2 0 5-2 8
2 Dinamo 4 2 1 1 10-3 7
3 FCSB 3 2 1 0 6-2 7
4 Farul 4 2 1 1 8-6 7
5 Univ. Craiova 3 2 0 1 9-5 6
6 U Cluj 3 2 0 1 4-3 6
7 FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6
8 Petrolul 4 2 0 2 2-5 6
9 Oțelul 4 1 2 1 5-5 5
10 Corvinul 3 1 1 1 4-3 4
11 Sepsi OSK 3 1 1 1 2-2 4
12 FC Voluntari 4 1 1 2 3-11 4
13 CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3
14 FC Botoşani 3 0 2 1 4-5 2
15 UTA 4 0 2 2 2-7 2
16 Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0

Statistici OPTA pentru pariuri la Petrolul – Oțelul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Meciul Petrolul – Oțelul beneficiază de statistici OPTA avansate. Pe FANATIK, fanii au acces la toate datele esențiale: scor live, ora de start, brigada de arbitri, comentariu în timp real, formule de joc, statistici detaliate pentru jucători și clasamentul actualizat automat. Fanii au, astfel, un instrument util pentru a se bucura de fotbal. Statisticile sunt o armă importantă și pentru pariori. Casele de pariuri oferă cote pentru cornere, faulturi sau șuturi.

ADVERTISEMENT
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți...
Digi24.ro
Cum funcționează Sovintern, noua rețea internațională a „socialiștilor” cu care Kremlinul atrage recruți din Occident în armata Rusiei
Toți
Petrolul
Oțelul
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
1 C. Dur-Bozoancă 2
5 H. Sylla 1 3 1 1 1
2 M. Zhivkov Zhelev 4
8 J. Santos Lameira 1 2
3 G. Christopoulos
6 P. Iacob 1 1
17 A. Ciobanu 1 1 2
27 P. Fernandes Ferreira 2 2 2 4
9 F. dos Reis dos Santos Fernandes 1 1 1
24 D. Bordun
10 A. Pinto Lopes 1 1 3
13 M. Contra
39 T. Lungu
7 J. Moreira Fernandes 1
30 M. Frunză
20 R. Olteanu
15 D. Neicu 1 2
77 A. Bălănică
22 G. Ursu
16 D. Neicu
18 D. Aftene
38 L. Zima 1
22 M. Țuțu 1 1 2 1
2 A. Dumitrescu 1 2 1 1 2
20 S. Hanca 1 1 2 1
4 P. Papp 1
71 B. Sumbula Malula 1 1
19 L. dos Santos Teixeira 1 4
10 A. Bran Flores 1 1 1
9 D. Nlundulu Konda 1 1 1 1 1
99 O. Dele Israel 1 2 2
7 R. Forte Paes Martins 2 1 1 1
66 T. Căpușă 1 1
29 K. Ludewig
1 Ș. Rădulescu
30 R. Leescu
11 I. Tolea
80 M. Ioniță
24 A. Zaian 1
18 C. oğlu Hüseynov 1 1
26 L. Argeșanu
98 R. Jerdea
21 D. Paraschiv

Desfășurarea meciului Petrolul – Oțelul LIVE VIDEO comentariul în timp real

În secțiunea de mai jos, publicul nu va rata niciun eveniment important din meciul Petrolul – Oțelul. Aici apare desfășurarea meciului live text, fază cu fază, detaliat și cu cele mai importante momente evidențiate: fluierul de start / final, ocazii mari, goluri, cartonașe, accidentări, toate sunt bifate în statistică.

ADVERTISEMENT
Interzis: Leo Messi, decizie radicală la înmormântarea tatălui său! Cum a fost surprins...
Digisport.ro
Interzis: Leo Messi, decizie radicală la înmormântarea tatălui său! Cum a fost surprins la cimitir
🔴 Final de meci, Petrolul 52 1, Oțelul Galați 0.
90'+10' 🔴 Fluier final, Petrolul 52 1, Otelul Galati 0.
90'+9' Adam Zaian (Petrolul 52) obține o lovitură liberă în propria jumătate.
90'+9' Fault comis de Patrick Fernandes (Otelul Galati).
90'+6' João Paulino (Otelul Galati) primește cartonașul galben pentru un fault dur.
90'+6' Paul Iacob (Otelul Galati) obține o lovitură liberă pe flancul stâng.
90'+6' Fault comis de Tiberiu Căpușă (Petrolul 52).
90'+4' Andres Dumitrescu (Petrolul 52) primește cartonașul galben pentru un fault dur.
90'+4' 🚩 Corner, Otelul Galati. Acordat de Andres Dumitrescu.
90'+2' Șut ratat. Léo Teixeira (Petrolul 52) a șutat cu piciorul drept din afara careului, mult peste poartă.
90'+2' ↕️ Schimbare la Petrolul 52. Rareș Leescu îl înlocuiește pe Dan Nlundulu.
90'+1' ↕️ Schimbare la Petrolul 52. Adam Zaian îl înlocuiește pe Mark Țuțu.
90'+1' ↕️ Schimbare la Petrolul 52. Tiberiu Căpușă îl înlocuiește pe Ola Dele.
90'+1' Arbitrul de rezervă a anunțat 9 minute de prelungiri.
87' Ocazie ratată. Liviu Argeșanu (Petrolul 52) șutează cu piciorul stâng din afara careului, dar mingea trece puțin peste poartă.
86' ↕️ Schimbare, Petrolul 52. Liviu Argeșanu îl înlocuiește pe Alejandro Bran.
84' 🚩 Corner, Petrolul 52. Acordat de Cosmin Dur-Bozoancă.
84' 🧤 Paradă a portarului. Șut cu piciorul drept al lui Dan Nlundulu (Petrolul 52), dintr-un unghi dificil, din partea stângă, parat în colțul stânga sus de Cosmin Dur-Bozoancă (Otelul Galati). Asistat de Andres Dumitrescu.
82' ↕️ Schimbare la Otelul Galati. Alexandru Bălănică îl înlocuiește pe Pedro Nuno.
82' Joc periculos comis de Pedro Nuno (Otelul Galati).
82' Calal Hüseynov (Petrolul 52) obține o lovitură liberă în propria jumătate.
81' Fault comis de Calal Hüseynov (Petrolul 52).
81' Pedro Nuno (Otelul Galati) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
79' ↕️ Schimbare la Oțelul Galați. Teodor Lungu îl înlocuiește pe Andrei Ciobanu.
79' Întreruperea s-a încheiat. Jocul poate continua.
78' Întrerupere în joc din cauza unei accidentări a lui Breston Malula (Petrolul 52).
77' Fault comis de Dan-Cristian Neicu (Otelul Galati).
77' Breston Malula (Petrolul 52) obține o lovitură liberă în propria jumătate.
77' Dan-Cristian Neicu (Oțelul Galați) primește cartonașul roșu pentru comportament violent.
75' ↕️ Schimbare la Petrolul 52. Calal Hüseynov îl înlocuiește pe Sergiu Hanca.
74' Ocazie ratată! Lovitură de cap a lui Dan Nlundulu (Petrolul 52) din centrul careului, trimisă mult peste poartă și pe lângă, în dreapta. Asistat de Rodrigo Martins cu o centrare.
73' Fault comis de Dan-Cristian Neicu (Otelul Galati).
73' Andres Dumitrescu (Petrolul 52) obține o lovitură liberă în propria jumătate.
72' Andrei Ciobanu (Otelul Galati) obține o lovitură liberă în propria jumătate.
72' Fault comis de Léo Teixeira (Petrolul 52).
71' ↕️ Schimbare, Otelul Galati. Dan-Cristian Neicu îl înlocuiește pe Denis Bordun.
71' ↕️ Schimbare, Otelul Galati. João Paulino îl înlocuiește pe Andrézinho.
70' Fault comis de Rodrigo Martins (Petrolul 52).
70' Andrei Ciobanu (Otelul Galati) obține o lovitură liberă în flancul drept.
69' Ocazie ratată. João Lameira (Otelul Galati) șutează cu piciorul drept din centrul careului, dar trimite mult peste poartă și pe lângă, în stânga. Asistat de Andrei Ciobanu, după o centrare venită dintr-un corner.
69' 🚩 Corner, Oțelul Galați. Acordat de Rodrigo Martins.
67' Cartonaș galben pentru Ola Dele (Petrolul 52).
67' Ola Dele (Petrolul 52) a căzut, dar arbitrul consideră că a simulat.
64' João Lameira (Otelul Galati) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
64' Fault comis de Andres Dumitrescu (Petrolul 52).
63' Penalty apărat! Șutul lui Pedro Nuno (Oțelul Galați) cu piciorul drept a fost parat în colțul din stânga jos de Lukás Zima (Petrolul 52).
54' Penalty acordat de Paul Papp (Petrolul 52) după un fault în suprafața de pedeapsă.
54' 🎯 Penalty pentru Oțelul Galați. Andrézinho obține o lovitură de pedeapsă în careu.
54' Șut blocat. Andrei Ciobanu (Oțelul Galați) a șutat cu piciorul drept din afara careului, dar mingea a fost blocată.
54' Șut blocat. Șutul cu piciorul drept al lui Milen Zhelev (Oțelul Galați) din afara careului este blocat. Asistat de Patrick Fernandes.
54' Ocazie ratată. Lovitura de cap a lui Patrick Fernandes (Oțelul Galați) din imediata apropiere ratează poarta, trimițând mingea pe lângă stâlpul din stânga. Asistat de João Lameira.
53' Întreruperea s-a încheiat. Sunt gata să continue.
53' S-a încheiat întreruperea. Sunt gata să continue.
52' Jocul este întrerupt din cauza unei accidentări suferite de Sergiu Hanca (Petrolul 52).
51' Șut ratat. Denis Bordun (Otelul Galati) a șutat cu piciorul stâng din afara careului, dar mingea a trecut pe lângă poartă, în dreapta. Asistat de Pedro Nuno.
49' Léo Teixeira (Petrolul 52) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
49' Fault comis de Milen Zhelev (Otelul Galati).
48' Șut ratat. Andres Dumitrescu (Petrolul 52) trimite cu piciorul stâng din afara careului, mingea trece mult peste și pe lângă poartă, în stânga. Asistat de Sergiu Hanca, în urma unei lovituri de colț.
48' 🚩 Corner, Petrolul 52. Acordat de Paul Iacob.
45' 🟢 Începe repriza a doua! Petrolul 52 1, Otelul Galati 0.
45'+2' 🔔 Finalul primei reprize, Petrolul 52 1, Otelul Galati 0.
45'+1' Cartonaș galben pentru Habib Sylla (Otelul Galati) pentru un fault dur.
45'+1' Arbitrul de rezervă a anunțat un minut de prelungiri.
45'+1' Andres Dumitrescu (Petrolul 52) obține o lovitură liberă în propria jumătate.
45'+1' Fault comis de Habib Sylla (Otelul Galati).
44' Pedro Nuno (Otelul Galati) obține o lovitură liberă pe flancul stâng.
44' Fault comis de Sergiu Hanca (Petrolul 52).
41' 🚩 Corner, Oțelul Galați. Acordat de Breston Malula.
39' Fault comis de Breston Malula (Petrolul 52).
39' Patrick Fernandes (Otelul Galati) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
38' Fault comis de Milen Zhelev (Otelul Galati).
38' Mark Țuțu (Petrolul 52) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
38' Fault comis de Sergiu Hanca (Petrolul 52).
38' Pedro Nuno (Otelul Galati) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
36' 🚩 Corner pentru Oțelul Galați. Acordat de Sergiu Hanca.
36' 🚩 Corner pentru Petrolul 52. Acordat de Cosmin Dur-Bozoancă.
36' 🧤 Paradă a portarului. Ola Dele (Petrolul 52) a șutat cu piciorul drept din centrul careului, iar șutul a fost parat în colțul din dreapta jos de Cosmin Dur-Bozoancă (Oțelul Galați). Asistat de Rodrigo Martins.
35' Fault comis de Milen Zhelev (Otelul Galati).
35' Dan Nlundulu (Petrolul 52) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
34' ⚽🎯 GOL! Petrolul 52 1, Otelul Galati 0. Dan Nlundulu (Petrolul 52) transformă lovitura de pedeapsă cu un șut cu piciorul drept, în colțul din dreapta jos.
32' Penalty comis de Milen Zhelev (Otelul Galati) în urma unui fault în careu.
32' 🎯 Penalty pentru Petrolul 52. Léo Teixeira scoate un fault în careu.
30' 🏳️ Offside la Petrolul 52. Rodrigo Martins este prins în offside.
28' Pedro Nuno (Otelul Galati) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
28' Fault comis de Ola Dele (Petrolul 52).
28' Tentativă ratată. João Lameira (Otelul Galati) reia cu capul din partea dreaptă a careului mic, dar mingea trece puțin peste poartă. Asistat de Pedro Nuno cu o centrare în urma unui corner.
27' 🚩 Corner pentru Otelul Galati. Acordat de Sergiu Hanca.
26' S-a încheiat întreruperea. Suntem gata de reluare.
25' Pauza s-a încheiat. Sunt gata să continue.
25' Întrerupere în joc pentru o pauză de hidratare.
24' Ocazie ratată! Dan Nlundulu (Petrolul 52) reia cu capul din centrul careului, mingea trece aproape de poartă, dar ratează ținta, în partea dreaptă. Asistat de Alejandro Bran cu o centrare venită în urma unui corner.
23' 🚩 Corner pentru Petrolul 52. Acordat de Milen Zhelev.
23' Șut blocat. Mark Țuțu (Petrolul 52) șutează cu piciorul stâng din partea dreaptă a careului, dar șutul este blocat. Asistat de Dan Nlundulu.
21' Fault comis de Andrézinho (Otelul Galati).
21' Sergiu Hanca (Petrolul 52) obține o lovitură liberă în jumătatea proprie de teren.
16' Fault comis de Pedro Nuno (Otelul Galati).
16' Léo Teixeira (Petrolul 52) obține o lovitură liberă în propria jumătate.
16' João Lameira (Otelul Galati) obține o lovitură liberă în jumătatea adversă.
16' Fault comis de Alejandro Bran (Petrolul 52).
14' Cartonaș galben pentru Mark Țuțu (Petrolul 52) în urma unui fault dur.
14' Fault comis de Mark Țuțu (Petrolul 52).
14' Andrézinho (Otelul Galati) obține o lovitură liberă pe flancul stâng.
11' 🏳️ Offside, Petrolul 52. Dan Nlundulu este prins în offside.
9' Ocazie ratată! Rodrigo Martins (Petrolul 52) a șutat cu piciorul drept, din partea stângă a careului, dar mingea a trecut mult peste poartă. Asistat de Andres Dumitrescu, în urma unei faze de contraatac.
5' Fault comis de Paul Iacob (Otelul Galati).
5' Léo Teixeira (Petrolul 52) obține o lovitură liberă în propria jumătate de teren.
3' Andrézinho (Otelul Galati) obține o lovitură liberă pe flancul stâng.
3' Fault comis de Mark Țuțu (Petrolul 52).
2' Șut blocat. Patrick Fernandes (Otelul Galati) a șutat cu piciorul drept din partea dreaptă a careului, dar mingea a fost blocată. Asistat de Habib Sylla.
🟢 A început prima repriză!

Echipele de start și schimbări la Petrolul – Oțelul

Înainte de startul partidei de pe „Ilie Oană”, echipele de start în meciul Petrolul – Oțelul vor apărea în tabelul de mai jos. Tot aici, fanii pot vedea și sistemul de joc ales de cei doi antrenori, dar și componența băncilor de rezerve. Imediat, pe parcursul jocului vor fi marcate și momentele-cheie ale partidei: cartonașe, goluri, schimbări, în dreptul fiecărui fotbalist.

ADVERTISEMENT
Petrolul 4-1-4-1
38L. Zima
22M. Țuțu▼91'
2A. Dumitrescu
20S. Hanca▼75'
4P. Papp(cpt)
71B. Sumbula Malula
19L. dos Santos Teixeira
10A. Bran Flores▼86'
9D. Nlundulu Konda▼92'
99O. Dele Israel▼91'
7R. Forte Paes Martins
Rezerve
26L. Argeșanu▲86'
80M. Ioniță
24A. Zaian▲91'
18C. oğlu Hüseynov▲75'
11I. Tolea
98R. Jerdea
29K. Ludewig
1Ș. Rădulescu
66T. Căpușă▲91'
30R. Leescu▲92'
21D. Paraschiv
Antrenor
R. Pinho de Sousa
Oțelul 4-3-3
1C. Dur-Bozoancă
5H. Sylla
2M. Zhivkov Zhelev
8J. Santos Lameira(cpt)
3G. Christopoulos
6P. Iacob
17A. Ciobanu▼79'
27P. Fernandes Ferreira▼82'
9F. dos Reis dos Santos Fernandes
24D. Bordun▼71'
10A. Pinto Lopes▼71'
Rezerve
30M. Frunză
15D. Neicu▲71'
18D. Aftene
39T. Lungu▲79'
13M. Contra
7J. Moreira Fernandes▲71'
22G. Ursu
20R. Olteanu
77A. Bălănică▲82'
16D. Neicu
Antrenor
S. Tomas

Cele mai tari cote la pariuri în Petrolul – Oțelul

Echilibrul în această partidă se observă și în cotele de la Superbet. Gazdele primesc 2,75, în timp ce oaspeții au 2,82. Un pariu recomandat de specialiștii ar fi ”Pauză sau final X” pentru o cotă de 1,62. Curajoșii pot încerca un ”X final” care are o cotă mult mai mare: 3,10.

Fostul jucător al FCSB-ului a revenit pe teren la 40 de ani! Nu...
Fanatik
Fostul jucător al FCSB-ului a revenit pe teren la 40 de ani! Nu mai jucase un meci oficial de un an
Lionel Messi și-a condus tatăl pe ultimul drum! Cum a fost surprins starul...
Fanatik
Lionel Messi și-a condus tatăl pe ultimul drum! Cum a fost surprins starul argentinian la înmormântare. Video
Cel mai nebun meci din startul de sezon! S-a terminat 5-5 după ce...
Fanatik
Cel mai nebun meci din startul de sezon! S-a terminat 5-5 după ce oaspeții au condus cu 3-0. Video
Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Atac devastator la Cătălin Moroșanu: 'Eu mi-am făcut numele în ring, tu la...
iamsport.ro
Atac devastator la Cătălin Moroșanu: 'Eu mi-am făcut numele în ring, tu la TV, pe chiloțăreală! Nu te compari cu mine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!