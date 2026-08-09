Petrolul – Oțelul 1-0, în SuperLiga, etapa 4. Zima, îngerul păzitor al prahovenilor! Cum arată clasamentul

Petrolul și Oțelul se întâlnesc duminică, 9 august, la ora 18:30, în etapa cu numărul 4 din SuperLiga. Pe FANATIK aveți informații de ultimă oră, statistici OPTA și desfășurarea meciului de la Ploiești în timp real. Duelul de pe arena „Ilie Oană” este transmis de posturile Digi Sport și Prima Sport.
Petrolul vs Oțelul se anunță un meci extrem de echilibrat, în weekend, la Ploiești. În ultimele trei dispute dintre cele două formații, două s-au încheiat nedecis, scor 0-0. În acest sezon, ambele echipe au început cu dreptul și cu victorii de răsunet. Ploieștenii au trecut de Dinamo, scor 1-0, în timp ce echipa de la malul Dunării a învins locul 3 din sezonul trecut, CFR Cluj, cu 2-1.
După trei etape scurse din acest sezon, Oțelul este printre cele 3 echipe care încă nu au simțit gustul eșecului. Grație celor două remize și a unui succes, gălățenii sunt pe locul 6, cu 5 puncte. De cealaltă parte, Petrolul are în tolbă doar acele 3 puncte din meciul cu Dinamo. Ploieștenii au ajuns în subsol, pe locul 13.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|Rapid
|4
|2
|2
|0
|5-2
|8
|2▲
|Dinamo
|4
|2
|1
|1
|10-3
|7
|3▼
|FCSB
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|4▲
|Farul
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|5▲
|Univ. Craiova
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|6▲
|U Cluj
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|7▲
|FC Argeș
|3
|2
|0
|1
|2-2
|6
|8▲
|Petrolul
|4
|2
|0
|2
|2-5
|6
|9▼
|Oțelul
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|10▼
|Corvinul
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|11
|Sepsi OSK
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|12▲
|FC Voluntari
|4
|1
|1
|2
|3-11
|4
|13▼
|CFR Cluj
|3
|1
|0
|2
|7-5
|3
|14▼
|FC Botoşani
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|15▼
|UTA
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|16
|Csikszereda
|4
|0
|0
|4
|2-9
|0
Meciul Petrolul – Oțelul beneficiază de statistici OPTA avansate. Pe FANATIK, fanii au acces la toate datele esențiale: scor live, ora de start, brigada de arbitri, comentariu în timp real, formule de joc, statistici detaliate pentru jucători și clasamentul actualizat automat. Fanii au, astfel, un instrument util pentru a se bucura de fotbal. Statisticile sunt o armă importantă și pentru pariori. Casele de pariuri oferă cote pentru cornere, faulturi sau șuturi.
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|1 C. Dur-Bozoancă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2
|5 H. Sylla
|–
|–
|–
|1
|3
|1
|1
|–
|1
|–
|–
|2 M. Zhivkov Zhelev
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4
|–
|–
|8 J. Santos Lameira
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|–
|2
|–
|3 G. Christopoulos
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 P. Iacob
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|17 A. Ciobanu
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|–
|–
|2
|–
|27 P. Fernandes Ferreira
|–
|–
|–
|–
|–
|2
|2
|–
|2
|4
|–
|9 F. dos Reis dos Santos Fernandes
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|1
|1
|–
|24 D. Bordun
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 A. Pinto Lopes
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|–
|1
|3
|–
|13 M. Contra
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|39 T. Lungu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 J. Moreira Fernandes
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 M. Frunză
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 R. Olteanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|15 D. Neicu
|–
|–
|1
|–
|–
|–
|–
|–
|2
|–
|–
|77 A. Bălănică
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 G. Ursu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|16 D. Neicu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 D. Aftene
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|38 L. Zima
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|22 M. Țuțu
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|–
|–
|2
|1
|–
|2 A. Dumitrescu
|–
|–
|–
|1
|–
|2
|1
|–
|1
|2
|–
|20 S. Hanca
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|2
|1
|–
|4 P. Papp
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|–
|71 B. Sumbula Malula
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|19 L. dos Santos Teixeira
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|4
|–
|10 A. Bran Flores
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|1
|–
|–
|9 D. Nlundulu Konda
|1
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|1
|–
|1
|–
|99 O. Dele Israel
|–
|–
|–
|1
|2
|–
|–
|–
|2
|–
|–
|7 R. Forte Paes Martins
|–
|–
|–
|–
|–
|2
|1
|1
|1
|–
|–
|66 T. Căpușă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|29 K. Ludewig
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1 Ș. Rădulescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 R. Leescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 I. Tolea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|80 M. Ioniță
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|24 A. Zaian
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|–
|18 C. oğlu Hüseynov
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|1
|1
|–
|26 L. Argeșanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|98 R. Jerdea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 D. Paraschiv
|–
|–
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În secțiunea de mai jos, publicul nu va rata niciun eveniment important din meciul Petrolul – Oțelul. Aici apare desfășurarea meciului live text, fază cu fază, detaliat și cu cele mai importante momente evidențiate: fluierul de start / final, ocazii mari, goluri, cartonașe, accidentări, toate sunt bifate în statistică.
Înainte de startul partidei de pe „Ilie Oană”, echipele de start în meciul Petrolul – Oțelul vor apărea în tabelul de mai jos. Tot aici, fanii pot vedea și sistemul de joc ales de cei doi antrenori, dar și componența băncilor de rezerve. Imediat, pe parcursul jocului vor fi marcate și momentele-cheie ale partidei: cartonașe, goluri, schimbări, în dreptul fiecărui fotbalist.
Echilibrul în această partidă se observă și în cotele de la Superbet. Gazdele primesc 2,75, în timp ce oaspeții au 2,82. Un pariu recomandat de specialiștii ar fi ”Pauză sau final X” pentru o cotă de 1,62. Curajoșii pot încerca un ”X final” care are o cotă mult mai mare: 3,10.