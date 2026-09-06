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Petrolul Ploiești și Corvinul Hunedoara se întâlnesc în etapa a 8-a a SuperLigii, într-un meci care aduce față în față două formații revelație pentru startul acestui sezon competițional.

Petrolul – Corvinul, în etapa 8 din SuperLiga României

Meciul de pe stadionul „Ilie Oană” dintre Petrolul și Corvinul se joacă duminică, 6 septembrie, de la ora 15:00. Duelul aduce față în față două echipe de tradiție care au început actuala stagiune entuziasmant. Ricardo Sousa, , are deja câteva rezultate bune spre foarte bune pe banca „lupilor”, în timp ce Florin Maxim din România. Rămâne de văzut cine se va impune în duelul de la Ploiești.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 8 Petrolul 2026-09-06T12:00:00Z Corvinul

Echipele de start şi schimbări la Petrolul – Corvinul

Primul „11” ales de fiecare antrenor poate spune multe despre strategia pregătită pentru această confruntare. Petrolul și Corvinul au fost foarte active în mercato de vară și au loturi ofertante. Mario Bratu, crescut de prahoveni, își va întâlni fostul club, iar ambițiile de a demonstra că merita păstrat sunt cu siguranță mari.

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Desfășurarea meciului Petrolul – Corvinul. LIVE VIDEO, comentariul în timp real

FANATIK vă oferă comentariul LIVE TEXT al confruntării dintre Petrolul și Corvinul. Toate fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două echipe vor fi prezentate în timp real. Rămâneți alături de noi pentru a urmări minut cu minut desfășurarea partidei din etapa 8 din SuperLiga.

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Statistici OPTA pentru pariuri la Petrolul – Corvinul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe

Cititorii FANATIK beneficiază de statistici OPTA pentru meciul Petrolul – Corvinul. Mai jos vor apărea, în timp real, informații despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR).

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Actualizarea constantă a datelor pe tot parcursul partidei oferă o imagine completă asupra evoluției fiecărui jucător aflat pe teren. În plus, statisticile OPTA reprezintă un instrument important pentru iubitorii pariurilor sportive, în condițiile în care majoritatea caselor de pariuri au în ofertă numeroase piețe speciale pentru șuturi, cornere, cartonașe, faulturi sau alte performanțe individuale și colective din timpul meciului.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Clasamentul înainte și după meciul Petrolul – Corvinul

Vă prezentăm clasamentul SuperLigii înaintea și după finalizarea meciului dintre Petrolul și Corvinul. Înainte de acest duel, Petrolul avea 12 puncte, iar Corvinul 10, diferența dintre cele două fiind de 2 puncte.