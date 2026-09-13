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Etapa a 9-a din SuperLiga se încheie luni, 14 septembrie, de la ora 21:00. Pe Arena Națională, FCSB încearcă să oprească seria de trei eșecuri consecutive. Elevii lui Marius Baciu (51 de ani) au o misiune grea, cu Petrolul Ploiești, echipă aflată pe podiumul campionatului înainte de această rundă. De la acest duel am ale să jucăm, la pontul zile, un pariu de tip Bet Builder cu o cotă de 3,00 la SUPERBET.

Pontul zilei de luni, 14 septembrie 2026, din SuperLiga. FCSB, obligată să învingă Petrolul

În urma jocului rezultatelor, FCSB a căzut sub linia de play-off. Echipa roș-albastră este pe un loc care amintește de „performanța” din sezonul trecut, când fosta campioană a ratat prezența în top 6. Pentru a reveni în zona „bună”, trupa din Capitală trebuie să învingă pe Petrolul Ploiești, în ultimul meci al rundei.

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este mare favorită cu echipa prahoveană. Cota la SUPERBET pentru „1 solist” este de 1,44. În ultimul meci jucat cu „Lupii Galbeni”, roș-albaștrii” s-au impus cu 3-1. Se întâmpla în luna aprilie a acestui an, în sezonul regular al SuperLigii.

Ofensiva FCSB ne poate aduce cote importante pe pariul Bet Builder

, într-un meci în care, deși în inferioritate, a dat semne de „viață”, FCSB ar trebui să aibă acum o foame de victorie și de goluri. Am ales pe același Bet Builder și pariul „peste 1,5 goluri FCSB”, la o cotă de 1,53 în oferta SUPERBET. Nu trebuie să uităm faptul că rivala celor de la FCSB, Petrolul, vine cu 5 goluri marcate cu U Cluj (3-2) și Corvinul (2-0).

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Dat fiind acest aspect, ales să mizăm și pe pariul „GG sau peste 2,5 goluri” în FCSB – Petrolul la o cotă de 1,45. În fine, ultimul pariu de pe acest Bet Builder este legat de cornere. Cu siguranță că un meci deschis înseamnă și multe astfel de faze fixe, de ambele părți. Cota pentru „peste 8,5 cornere în meci” este de 1,45.

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Pontul zilei de luni, 14 septembrie: Bet Builder la FCSB – Petrolul:

1 – cotă 1,44

FCSB înscrie peste 0,5 goluri – cotă 1,53

GG sau peste 2,5 goluri – cotă 1,45

Peste 8,5 cornere în meci – cotă 1,45

Cotă finală: 3,00