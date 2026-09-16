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Petrolul are un start de sezon excelent în SuperLiga, fiind pe locul 4 în clasament după primele 9 runde, însă ploieștenii se confruntă cu o mare problemă: suprafața de joc de pe „Ilie Oană”. Gazonul arată teribil după ce în weekend-ul precedent s-a organizat Cupa Diversității, însă chiar și în acest context, conducătorii clubului au ales ca meciul cu Csikszereda să se joace la Ploiești.

Cum arată gazonul de pe „Ilie Oană” înainte de Petrolul – Csikszereda

Stadionul „Ilie Oană” a găzduit pe 12 și 13 septembrie nu mai puțin de 20 de partide, organizate în cadrul Cupei Diversității, iar în imaginile surprinse luni, 14 septembrie, de cei de la se poate vedea că suprafața de joc se afla într-o stare deplorabilă. Pe 21 septembrie, de la ora 21:00, Petrolul o va întâlni pe Csikszereda în etapa a 10-a din SuperLiga.

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Deși s-a luat în calcul ca meciul să se dispute la Târgoviște, să organizeze partida tot pe „Ilie Oană”, în speranța că gazonul se va reface până la acel moment. Suprafața de joc de pe arena ploieșteană este neschimbată de 15 ani, iar autoritățile locale au promis că stadionul va avea un gazon nou doar în 2027.

Justin Ștefan, amenințare pentru Petrolul

Petrolul a fost avertizată de LPF după ce fundașul Rapidului, Daniel Graovac, s-a accidentat grav în meciul disputat pe 21 august, iar secretarul general al Ligii, , a anunțat recent că omologarea arenei ar putea fi retrasă în cazul în care situația nu se va îmbunătăți. „La Petrolul deja am făcut o notificare către club şi le-am atras atenţia că există riscul de a se retrage omologarea stadionului, în măsura în care, într-un termen rezonabil, nu-şi rezolvă problemele.

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Tocmai pentru a-i sprijini în relaţia cu primăria, că nu le arătăm pisica neagră. Nu. Oameni buni, au fost precedentele cu gazoane, există riscul să se accidenteze jucătorii. Ok, dacă nu vă pasă de ai voştri, nouă ne pasă de ceilalţi şi, ca atare, vă rugăm să vă rezolvaţi problema. Noi sperăm ca în baza acelei adrese şi pe baza riscului de a se ridica omologarea, cei de la primărie vor înţelege şi vor face demersul care trebuie”, a declarat oficialul la .