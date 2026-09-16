Sport

Clubul din SuperLiga, în pericol! Anunț de ultimă oră al LPF: „Există riscul de a se retrage omologarea”

Justin Ștefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre problemele stadionului „Ilie Oană” din Ploiești, arena utilizată de Petrolul Ploiești la meciurile de acasă.
Mihai Dragomir
16.09.2026 | 06:09
Clubul din SuperLiga in pericol Anunt de ultima ora al LPF Exista riscul de a se retrage omologarea
ULTIMA ORĂ
LPF amenință Petrolul. Ce riscă revelația SuperLigii din cauza gazonului de pe „Ilie Oană”. Foto: Colaj sport.pictures.eu.
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Petrolul este una dintre surprizele plăcute ale noului sezon din SuperLiga. Însă ploieștenii au multe probleme pe cap, de la datorii la un teren de joc precar, care a atras atenția autorităților din fotbalul românesc. Justin Ștefan, secretarul general al LPF, a vorbit despre consecințele pe care le pot suporta „lupii” dacă nu remediază problemele.

LPF nu are milă de Petrolul. Ce se întâmplă cu stadionul „Ilie Oană”

Stadionul „Ilie Oană”, renovat și inaugurat în forma actuală în anul 2011, are probleme serioase cu suprafaţa de joc, iar autorităţile locale promit un gazon nou abia în 2027, după ani în care terenul a fost doar reparat și cosmetizat superficial. După ce mai multe cluburi din Superliga s-au plâns de terenul de la Ploieşti, LPF a reacţionat prin vocea lui Justin Ștefan, secretarul general.

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„La Petrolul deja am făcut o notificare către club şi le-am atras atenţia că există riscul de a se retrage omologarea stadionului, în măsura în care, într-un termen rezonabil, nu-şi rezolvă problemele. Tocmai pentru a-i sprijini în relaţia cu primăria, că nu le arătăm pisica neagră. Nu. Oameni buni, au fost precedentele cu gazoane, există riscul să se accidenteze jucătorii.

Ok, dacă nu vă pasă de ai voştri, nouă ne pasă de ceilalţi şi, ca atare, vă rugăm să vă rezolvaţi problema. Noi sperăm ca în baza acelei adrese şi pe baza riscului de a se ridica omologarea, cei de la primărie vor înţeleg şi că vor face demersul care trebuie”, a declarat Justin Ştefan, la TV Prima Sport.

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Unde se va juca meciul Petrolul – Csikszereda

Petrolul traversează o perioadă bună din punct de vedere al rezultatelor. Amenințați în privința stadionului propriu, prahovenii au fost aproape să mute partida din etapa a 10-a cu Csikszereda la Târgoviște, având chiar acceptul „ciucanilor”. După meciul cu FCSB, încheiat 2-2 pe Arena Națională, conducerea clubului a decis ca meciul să se joace însă tot pe stadionul Ilie Oană.

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Campionatul se va întrerupe trei săptămâni în curând, pentru meciurile echipei naționale, iar în prima etapă de la reluare, Petrolul are meci în deplasare, la Farul. „Lupii” se întorc acasă abia după 17 octombrie, la meciul cu Sepsi. În tot acest timp, gazonul de pe „Ilie Oană” va intra într-un amplu proces de refacere.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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