Petrolul Ploiești, pe cale de dispariție! La ce datorii a ajuns clubul

În 10 Ianuarie 2025 Tribunalul Prahova a admis solicitarea de „Concordat preventiv” înaintată de Asociația Clubul Sportiv Petrolul 52. Motivul solicitării? La fel că și în cazul UTA, în special datorii către (foști) jucători și fisc.

Deși cu oarecare întârziere, Petrolul a publicat pe site-ul oficial rapoartele financiare pentru 2025, iar acestea surprind prin transparență. Complet neuzual (prin comparație cu restul competitoarelor), Petrolul publică pe lângă rapoartele standard (bilanț, cont profit și pierdere) și note explicative care ne ajuta să înțelegem mai bine cifrele publicate.

Din păcate, veștile bune se opresc aici, pentru că povestea pe care rapoartele o spun nu e deloc îmbucurătoare.

Venituri operaționale la Petrolul Ploiești

Concordatul preventiv (inițiat exact la începutul exercițiului financiar) a adus cu sine o ușoară creștere a veniturilor totale, de la 24.1 milioane lei în 2024, la 25.4 milioane în 2025. O creștere de aproximativ 1.3 milioane lei așadar. Cum însă clubul a încasat în 2025 subvenții de 2.4 milioane lei (zero încasări de acest tip în 2024), concluzia nu e deloc dătătoare de speranțe – veniturile operaționale au scăzut practic în 2025.

Veniturile din ticketing au rămas la același nivel – 12.8% din total venituri. Sponsorii contribuie cu 20% din veniturile clubului, în ușoară scădere față de anul anterior (5 milioane în 2025, față de 5.75 milioane în 2024), în timp ce activitățile comerciale au scăzut cu peste 0.5 milioane lei (doar 160k lei în 2025).

Cel mai important capitol de venit este ”alte venituri”; 13.2 milioane lei, adică 52% din venitul total. O sumă importanta comparativ cu alte cluburi din SuperLiga, însă notele nu ne ajută să înțelegem mai bine structura lor.

Per total, un ușor plus, insuficient însă pentru a acoperi nevoile clubului, așa cum vom vedea în continuare.

Cheltuieli operaționale la Petrolul Ploiești

În 2025 cheltuielile operaționale au crescut (surprinzător!) cu aproape 5.8 milioane lei față de 2024, ajungând la un total de 38.2 milioane lei (de la 32.5 milioane în 2024).

Cu cheltuielile de exploatare la nivelul anului precedent și cu costurile de achiziție reduse simțitor, creșterea se datorează cheltuielilor cu personalul – 28.3 milioane în 2025, față de 21.2 milioane în 2024 (creștere de aproape 7 milioane lei). Ceea ce a condus la un teribil raport de 112% intre salarii și venitul total al clubului.

Spuneam că notele publicate de clubul ploieștean oferă informații interesante. Avem o defalcare a cheltuielilor salariale; astfel, din totalul de 28.3 milioane lei, remunerația jucătorilor acoperă 79.5% – 22.5 milioane lei. Confirmând astfel faptul că 80%-85% din totalul salariilor plătite de un club de prima ligă reprezintă contractele fotbaliștilor.

Firesc, pierderea operațională a crescut și ea la aproape 13 milioane lei.

Transferuri la Petrolul Ploiești

Din păcate, nici zona sportivă nu ajută contabilitatea, Petrolul neraportând încasări sau cheltuieli la capitolul transferuri în ultimii doi ani.

Astfel, rezultatul net este negativ (pierdere); în creștere față de anul precedent datorită creșterii cheltuielilor.

Finanțarea clubului

Petrolul e un club fără acționariat privat relevant, iar asta se vede în capitalul social infim (1,300 lei) și în absența împrumuturilor de la acționari. Cu minus operațional constant și pe pierdere an de an, clubul are în mod evident nevoie de finanțare. Mai ales că datoriile totale au crescut în 2025 la 46.5 milioane de lei, de la 31.8 în 2024. Aceasta fiind o veste cu adevărat proastă pentru clubul ploieștean.

Dacă , cele față de Fisc s-au dublat practic în 2025, până la aproape 20 milioane lei (de la 10.5 milioane în 2024).

Soldul creditelor de la terți a crescut față de 2024 (cu aproximativ 1.8 milioane lei), în timp ce capitalul propriu (diferența dintre active și pasive) s-a scufundat și mai mult în zona negativă, minusul ajungând la aproape 43 de milioane (valoare foarte mare a pasivelor – principala cauză). Notele arată că lista creditorilor relevanți ai clubului ploieștean a rămas în linii mari aceeași ca și în 2024, singura modificare de substanță fiind reprezentată de lichidarea datoriei față de fostul oficial al clubului – Marian Copilu.

După un an de concordat preventiv rezolvarea situației financiare pare încă un deziderat greu de atins pentru Petrolul. Iar luminița nu se vede indiferent de direcția spre care privim. Veniturile operaționale par plafonate, cheltuielile în creștere, iar datoria față de Fisc apasă din ce în ce mai greu. În Ianuarie Petrolul a vândut, într-adevăr (Keita la CFR și respectiv ), dar aceste venituri sunt înregistrate în 2026.

Obiectivul vital pe termen scurt este, desigur, menținerea în prima ligă. Obiectiv fără de care soarta clubului ar fi pecetluită. Dar fără o creștere a veniturilor rezolvarea e departe, pentru că o scădere prea drastică a cheltuielilor ar pune în pericol menținerea în prima ligă.