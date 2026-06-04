Petrolul Ploiești, prima reacție după intrarea din insolvență: „De cinci ani nu s-a mai primit un leu din bani publici!”. Planul de salvare al clubului

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De patru ori campioană a României, . FANATIK l-a contactat pe vicepreședintele clubului prahovean, Cristian Fogarassy, pentru a afla de ce s-a ajuns în acest punct și cum vor „lupii galbeni” să evite falimentul.

Conducerea Petrolului asigură că clubul nu va falimenta

Cristi, nu ați reușit să echilibrați clubul prin concordatul preventiv.

– Într-adevăr, am cerut intrarea în insolvență a clubului la Tribunalul Prahova.

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Falimentul bate la ușă?

– Sub nicio formă! Avem un plan bine gândit, aveam nevoie de a intra în insolvență pentru a-l putea pune în aplicare. Știu că lucrurile nu sună foarte bine, dar insolvența nu este un lucru negativ, este benefică pentru continuitatea clubului.

Datorii de 9 milioane de euro la Petrolul

Concret, cum vreți să evitați falimentul?

– Totul depinde de planul de insolvență care urmează să fie aprobat.

Practic, vizați tăierea unor datorii.

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– Așteptăm decizia instanței legată de aceste datorii, după ce va fi prezentat planul de către specialiștii cu care lucrăm. Totul va fi făcut legal, nu sunt ipocrit, nu ascund că sperăm ca datoriile să se diminueze consistent.

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Despre ce datorii e vorba?

– . Aproape jumătate din acești bani, circa 4,4 milioane de euro, sunt datorii către fisc. Această datorie provine însă și din penalitățile de circa 2 milioane apărute pentru cele 2,4 milioane de euro neachitați la timp.

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Reproș pentru autoritățile locale: „Dacă sprijineau Petrolul cu 1,5 milioane de euro pe an, acum eram pe profit!”

De ce s-a ajuns aici?

– Eu m-am alăturat proiectului Petrolul acum trei ani, când mi s-a spus că autoritățile locale vor sprijini echipa, așa cum se întâmplă în mai toate orașele din țară. Din păcate, în ultimii cinci ani, Petrolul, care e un simbol important al orașului, nu a primit un leu din bani publici.

Dacă gruparea de suflet a ploieștenilor beneficia de 1,5 milioane de euro anual de la autoritățile locale, acum nu numai că nu aveam probleme, ci eram pe profit! Alte orașe dau și 2, și 3 milioane de euro pe an echipelor de fotbal, sprijinind astfel comunitatea și atrăgând copii spre sport.

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Cum încercați redresarea?

– Vom pune accent pe jucători tineri, continuăm să încercăm să vindem fotbaliști, așa cum am făcut-o în ultimii ani, când am obținut fonduri importante din această sursă. Avem alături și câțiva oameni care au sprijinit mereu clubul, vom respecta fiecare pas din planul de insolvență.