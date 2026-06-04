Sport

Petrolul Ploiești, prima reacție după intrarea din insolvență: „De cinci ani nu s-a mai primit un leu din bani publici!”. Planul de salvare al clubului

Cristian Fogarassy, vicepreședintele Petrolului, a explicat pentru FANATIK planul „lupilor galbeni” pentru a evita falimentul clubului, după ce „lupii galbeni” au depus cererea de intrare în insolvență
Ovidiu Minea
04.06.2026 | 11:35
Petrolul Ploiesti prima reactie dupa intrarea din insolventa De cinci ani nu sa mai primit un leu din bani publici Planul de salvare al clubului
EXCLUSIV FANATIK
Cristian Fogarassy, prima reacție după intrarea Petrolului în insolvență Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

De patru ori campioană a României, Petrolul Ploiești a cerut intrarea în insolvență, după ce fusese în concordat preventiv. FANATIK l-a contactat pe vicepreședintele clubului prahovean, Cristian Fogarassy, pentru a afla de ce s-a ajuns în acest punct și cum vor „lupii galbeni” să evite falimentul.

Conducerea Petrolului asigură că clubul nu va falimenta

Cristi, nu ați reușit să echilibrați clubul prin concordatul preventiv.

– Într-adevăr, am cerut intrarea în insolvență a clubului la Tribunalul Prahova.

ADVERTISEMENT

Falimentul bate la ușă?

– Sub nicio formă! Avem un plan bine gândit, aveam nevoie de a intra în insolvență pentru a-l putea pune în aplicare. Știu că lucrurile nu sună foarte bine, dar insolvența nu este un lucru negativ, este benefică pentru continuitatea clubului.

Datorii de 9 milioane de euro la Petrolul

Concret, cum vreți să evitați falimentul?

– Totul depinde de planul de insolvență care urmează să fie aprobat.

Practic, vizați tăierea unor datorii.

ADVERTISEMENT
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot
Digi24.ro
Lovitură pentru Donald Trump în Congres. Puterile sale au fost limitate prin vot

– Așteptăm decizia instanței legată de aceste datorii, după ce va fi prezentat planul de către specialiștii cu care lucrăm. Totul va fi făcut legal, nu sunt ipocrit, nu ascund că sperăm ca datoriile să se diminueze consistent.

ADVERTISEMENT
Lovitură pentru Gică Hagi! Decizia UEFA în privința României
Digisport.ro
Lovitură pentru Gică Hagi! Decizia UEFA în privința României

Despre ce datorii e vorba?

E o sumă în jurul valorii de 9 milioane de euro. Aproape jumătate din acești bani, circa 4,4 milioane de euro, sunt datorii către fisc. Această datorie provine însă și din penalitățile de circa 2 milioane apărute pentru cele 2,4 milioane de euro neachitați la timp.

ADVERTISEMENT

Reproș pentru autoritățile locale: „Dacă sprijineau Petrolul cu 1,5 milioane de euro pe an, acum eram pe profit!”

De ce s-a ajuns aici?

– Eu m-am alăturat proiectului Petrolul acum trei ani, când mi s-a spus că autoritățile locale vor sprijini echipa, așa cum se întâmplă în mai toate orașele din țară. Din păcate, în ultimii cinci ani, Petrolul, care e un simbol important al orașului, nu a primit un leu din bani publici.

Dacă gruparea de suflet a ploieștenilor beneficia de 1,5 milioane de euro anual de la autoritățile locale, acum nu numai că nu aveam probleme, ci eram pe profit! Alte orașe dau și 2, și 3 milioane de euro pe an echipelor de fotbal, sprijinind astfel comunitatea și atrăgând copii spre sport.

ADVERTISEMENT

Cum încercați redresarea?

– Vom pune accent pe jucători tineri, continuăm să încercăm să vindem fotbaliști, așa cum am făcut-o în ultimii ani, când am obținut fonduri importante din această sursă. Avem alături și câțiva oameni care au sprijinit mereu clubul, vom respecta fiecare pas din planul de insolvență.

Tatăl lui Erling Haaland și impresara fotbalistului au rupt tăcerea despre „înțelegerea” cu...
Fanatik
Tatăl lui Erling Haaland și impresara fotbalistului au rupt tăcerea despre „înțelegerea” cu Real Madrid!
Dezastru în SuperLiga: clubul de tradiție a cerut intrarea în insolvență!
Fanatik
Dezastru în SuperLiga: clubul de tradiție a cerut intrarea în insolvență!
Patru plecări dintr-un foc la echipa din SuperLiga! Fostul atacant de la FCSB...
Fanatik
Patru plecări dintr-un foc la echipa din SuperLiga! Fostul atacant de la FCSB e și el pe listă
Tags:
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
Parteneri
Bombă! 'Asta arată că Gică Popescu nu este adevăratul proprietar al Farului. Știți...
iamsport.ro
Bombă! 'Asta arată că Gică Popescu nu este adevăratul proprietar al Farului. Știți ce mi-au zis machidonii de pe lângă echipă?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!