Petrolul Ploiești se transformă în pașalâc! Trei jucători ar putea pleca în Turcia

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Petrolul Ploiești a scos la vânzare toți jucătorii importanți ai echipei, după ce a evitat retrogradarea directă din SuperLiga cu emoții. Una dintre mutările anticipate de , s-a concretizat, după cum v-am informat în exclusivitate.

O mutare surpriză, care poate aduce bani frumoși Petrolului

La această oră, prahovenii sunt în discuții cu echipe din Turcia pentru cedările mijlocașilor Marco Dulca și Danel Dongmo, din informațiile FANATIK. Cei doi fuseseră recomandați în țara care ne-a oprit drumul spre Mondiale de antrenorul Mehmet Topal, care a antrenat în două rânduri pe „Ilie Oană”, ultima dată pe finalul sezonului trecut.

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Până la concretizarea tratativelor legate de Dulca și Dongmo, oameni de bază la Petrolul în campionatul recent încheiat, ploieștenii pot da lovitura cu un alt transfer. , care a fost împrumutat în prima jumătate a acestui an la Eyupspor Istanbul, în prima ligă turcă.

Radu a lăsat o impresie bună la gruparea care a evitat retrogradarea după ce s-a situat pe locul 15 în campionat. Românul a jucat în 15 partide în prima divizie din Turcia și două de Cupă. A ratat doar două meciuri ale acestui an, într-unul dintre ele fiind rezervă neutilizată, în celălalt nejucând din cauza unei accidentări.

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Denis Radu e curtat de mai multe cluburi

Drept urmare, Eyupspor vrea să-l cumpere pe Radu, care de pe 1 iunie a revenit la Ploiești. Pe adresa , au mai apărut însă și alte oferte din Turcia pentru Radu, prahovenii urmând să ia o decizie în zilele următoare.

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Născut la Caransebeș, Denis Radu are 23 de ani și a ajuns la Ploiești în vara lui 2024, de la SSU Poli Timișoara. Fotbalistul care poate evolua pe ambele benzi ale terenului are mai multe selecții la naționalele de juniori și tineret ale României.