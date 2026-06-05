Sport

Petrolul Ploiești se transformă în pașalâc! Trei jucători ar putea pleca în Turcia

Doi fotbaliști de bază de la Petrolul Ploiești și unul care a confirmat în acest an în Turcia pot aduce bani frumoși clubului aflat în insolvență
Ovidiu Minea
05.06.2026 | 09:00
Petrolul Ploiesti se transforma in pasalac Trei jucatori ar putea pleca in Turcia
EXCLUSIV FANATIK
Petrolul Ploiești s-ar putea despărți de mai mulți jucători. Viitoarea destinație: Turcia! Foto: sport.pictures.eu.
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Petrolul Ploiești a scos la vânzare toți jucătorii importanți ai echipei, după ce a evitat retrogradarea directă din SuperLiga cu emoții. Una dintre mutările anticipate de FANATIK, trecerea lui Tommi Jyry la un club din Finlanda, s-a concretizat, după cum v-am informat în exclusivitate.

O mutare surpriză, care poate aduce bani frumoși Petrolului

La această oră, prahovenii sunt în discuții cu echipe din Turcia pentru cedările mijlocașilor Marco Dulca și Danel Dongmo, din informațiile FANATIK. Cei doi fuseseră recomandați în țara care ne-a oprit drumul spre Mondiale de antrenorul Mehmet Topal, care a antrenat în două rânduri pe „Ilie Oană”, ultima dată pe finalul sezonului trecut.

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Până la concretizarea tratativelor legate de Dulca și Dongmo, oameni de bază la Petrolul în campionatul recent încheiat, ploieștenii pot da lovitura cu un alt transfer. Este vorba de cedarea lui Denis Radu, care a fost împrumutat în prima jumătate a acestui an la Eyupspor Istanbul, în prima ligă turcă.

Radu a lăsat o impresie bună la gruparea care a evitat retrogradarea după ce s-a situat pe locul 15 în campionat. Românul a jucat în 15 partide în prima divizie din Turcia și două de Cupă. A ratat doar două meciuri ale acestui an, într-unul dintre ele fiind rezervă neutilizată, în celălalt nejucând din cauza unei accidentări.

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Denis Radu e curtat de mai multe cluburi

Drept urmare, Eyupspor vrea să-l cumpere pe Radu, care de pe 1 iunie a revenit la Ploiești. Pe adresa Petrolului, care are și probleme financiare, fiind în insolvență, au mai apărut însă și alte oferte din Turcia pentru Radu, prahovenii urmând să ia o decizie în zilele următoare.

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Născut la Caransebeș, Denis Radu are 23 de ani și a ajuns la Ploiești în vara lui 2024, de la SSU Poli Timișoara. Fotbalistul care poate evolua pe ambele benzi ale terenului are mai multe selecții la naționalele de juniori și tineret ale României.

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Ovidiu Minea
Ovidiu Minea
Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
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