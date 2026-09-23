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Petrolul Ploiești este echipa care a surprins în primele 10 etape din noul sezon de SuperLiga. Prahovenii se află în top 4, iar rezultatele obținute sub comanda lui Ricardo Sousa au fost peste așteptări. Claudiu Tudor, președintele clubului, a explicat cum a fost adus portughezul, dar și ce fel de antrenor este.

Claudiu Tudor a explicat cum a fost Ricardo Sousa la Petrolul și ce fel de antrenor este

Petrolul este fără doar și poate revelația startului de sezon din SuperLiga. Echipa care sezoanele trecute se chinuia să evite retrogradarea traversează acum o perioadă splendidă sub comanda lui Ricardo Sousa. Tehnicianul lusitan chiar după etapa a 9-a, iar Claudiu Tudor a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA cum a ajuns echipa din provincie să aibă un asemenea tehnician pe bancă.

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„Antrenorul fără jucători nu se poate, fără conducători nu se poate, cum și invers. Conducătorii fără antrenor sau jucătorii fără antrenor, iar nu se poate. La Ricardo am ajuns prin Mitrea, directorul sportiv. După ce, am spus și am recunoscut, am discutat prima oară cu Florin Pîrvu. El a decis să rămână la Voluntari. A venit cu această propunere de antrenor străin către conducere. Am stat și am analizat, am discutat cu el, ne-a prezentat modul în care vede lucrurile. Simțeam că trebuie să schimbăm liniile și vârsta și tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Riscul a fost și este destul de mare când schimbi 14-15 jucători și antrenor și tot ce a fost în trecut…

Am avut o discuție cu Gicu Grozav și a ales ă nu mai continue, unul dintre cei mai importanți jucători ai clubului. Nu a fost ușor, dar ne-a convins și faptul că Ricardo, pe unde a fost, a debutat mulți copii. A trebuit să revenim la un buget de 130.000 de euro la jucători pe lună, de la 190.000, cât am avut anul trecut. Am ales proiectul de a debuta copii și de a crește copii din academie ne-a dus către Ricardo, pentru că el acolo unde a fost a debutat copii și a știut să lucreze cu tineri. Și atunci am zis mergem pe mâna lui. Faptul că o plajă de jucători din Portugalia el îi cunoaște și ne-a ajutat să alegem mai bine pe jucătorii aduși din Portugalia ne-a făcut să mergem către el. Ne-a fost propus de Paul Pintilie și Mitrea.

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Sincer, sunt lucruri care ne-au surprins și pe noi. chiar nu le știam. Sunt top, din punctul meu de vedere. Se vede că nu falsează, ca să spun așa, pentru că noi avem discuții separate și aceleași lucruri ni le spune și nouă. Ceea ce aș accentua la el este că discută și acceptă să-i spui lucruri, să-i explici părerea. Nu este genul acela de antrenor, am câștigat, sunt pe locul patru, eu nu discut. Nu, stă și discută, analizăm împreună, ne spune ce are de gând și este o mare calitate ca el să asculte și să țină cont și de ceea ce îi spunem noi. Bineînțeles, deciziile îi aparțin, echipa o face, schimbările le face el în totalitate, dar cu siguranță strategia o facem noi și ascultă și ține cont și de părerile noastre!”, a spus inițial Claudiu Tudor.

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Claudiu Tudor arată cu degetul spre școala de antrenori români

Claudiu Tudor a vorbit despre situația generală din fotbalul românesc, subliniind cum antrenorii străini au demonstrat până acum că fac mai multe performanțe decât cei autohtoni. „Din păcate, pentru noi, știu că se vor supăra mulți… Am mai spus-o, important este ca fotbalul să crească de la copii, de la tot ce înseamnă academie, dar și de la antrenori. Secunzii lui Ricardo muncesc incredibil. În cantonament, în perioada de pregătire, aproape că nu dormeau la prânz. Chemau jucătorii, analizau antrenamentul. Eu nu am văzut la niciunul să cheme așa fotbaliștii și să le arate ce au făcut bine și ce nu”, a mai spus oficialul Petrolului.

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Cât câștigă Ricardo Sousa la Petrolul

Chestionat despre salariul antrenorului Ricardo Sousa la Petrolul, Claudiu Tudor nu a dezvăluit suma exactă, dar a precizat felul în care s-a făcut planul la început de sezon. „Ricardo Sousa, împreună cu staff-ul, a avut un buget în care el s-a încadrat. Asta a fost discuția de la început. A avut un buget, s-a încadrat în el. I-am explicat că asta este ceea ce putem plăti. Sunt cu banii la zi, ieri au primit salariile, și totul decurge normal. Salariul lui este puțin mai sus de 6.000”, a transmis Claudiu Tudor.

Planul Petrolului în privința bugetului alocat pentru salariile jucătorilor

Claudiu Tudor a mai vorbit și despre salariile jucătorilor, explicând cum s-au împărțit banii pentru fiecare post din echipă. „S-au scris multe lucruri. Deci noi am făcut un buget pe post de 6.000 de euro. OK, dacă un jucător are 10.000, cu siguranță am pus 2.000 acolo, dublura lui, ca să putem să rămânem în acest loc de 6.000. Deci, posturile în echipă sunt împărțite ca media să fie de 6.000 de euro. Asta am făcut ca să putem să ajungem la un buget de 130.000 de euro!”, a conchis Claudiu Tudor la FANATIK SUPERLIGA.

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19 puncte a strâns Petrolul după 10 etape în acest sezon

6 puncte aveau ploieștenii sezonul trecut după același număr de runde