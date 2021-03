Petrolul Ploieşti şi-a găsit antrenor! Cine vine în locul lui Viorel Moldovan. Exclusiv

Petrolul Ploiești tocmai și-a găsit un nou antrenor după demisia lui Viorel Moldovan. FANATIK vă prezintă în exclusivitate alegerea „lupilor galbeni”, iar alesul este Octavian Grigore.

Viorel Moldovan a plecat de la Petrolul Ploiești după înfrângerea cu CS Mioveni, 0-1, pentru că șansele calificării în play-off au scăzut drastic.

Octavian Grigore este o fostă legendă a clubului, care vine și speră să producă o minune la Petrolul, și anume să obțină calificarea în play-off-ul Ligii 2.

Cine este Octavian Grigore, noul antrenor de la Petrolul Ploiești

Octavian Grigore este o legendă a celor de la Petrolul Ploiești. La vârsta de 10 ani s-a legitimat în cadrul echipei de juniori ai „lupilor galbeni”, după care în 1981 și-a făcut debutul la echipa mare.

Octavian Grigore a jucat toată cariera sa de fotbalist doar pentru Petrolul Ploiești, iar în anul 2000 și-a agățat „ghetele în cui”, în uralele fanilor ploieșteni, care l-au respectat mereu.

În cariera de antrenor, Octavian Grigore și-a trecut în CV echipe precum: Dunărea Galați, Chimia Brazi, Unirea Urziceni, FCM Târgoviște, CFR Timișoara, Știința Bacău, dar și Petrolul Ploiești, clubul de suflet al său.

56 de ani este vârsta lui Octavian Grigore

Viorel Moldovan a explicat de ce a plecat de la Petrolul Ploiești

Viorel Moldovan a explicat motivul pentru care a plecat de la Petrolul Ploiești, dar susține că lotul este unul bun și încă se poate ajunge în play-off-ul din Liga 2.

„Aveam ca obiectiv play-off-ul și am considerat că am pierdut obiectivul, era normal să cer rezilierea. Știam că nu va fi ușor, că va fi nevoie de timp, dar am crezut că voi reuși, viața merge înainte. Mi-aș fi dorit să prindem play-off-ul.

Poate plecarea mea va debloca jucătorii. Poate vor câștiga la Cluj și se vor alinia toate planetele în favoarea Petrolului”, a spus Viorel Moldovan pentru digisport.ro.

