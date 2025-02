Petrolul rămâne fără atacant după ce a fost refuzată din Germania! Adrian Mutu vrea să dea lovitura cu Dugandzic

Adrian Mutu va trebui să se descurce, cel puțin în perioada următoare, cu un singur atacant în lot. Plecarea lui Alexandru Tudorie în China nu a fost suplinită de venirea unui alt vârf de atac.

Hansa Rostock a refuzat să-i dea drumul gratis lui Berisha

Petrolul a tratat intens cu Hansa Rostock, pentru a-l aduce înapoi pe Albin Berisha. Kosovarul a plecat în iarnă în liga a treia germane, dar nu s-a adaptat deloc. Fostul golgheter al Petrolului a vrut să se întoarcă la Ploiești, dar nemții i-au refuzat împrumutul.

Berisha e ținut în afara lotului de nemți și singura formație la care mai putea juca, în acest sezon, era Petrolul. Hansa a cerut însă o sumă de bani, pentru a-l lăsa înapoi la fosta sa echipă. Cum Petrolul nu-și permite aroganțe financiare, mutarea a căzut.

În aceste condiții, Adrian Mutu stă într-un singur atacant. Îl are pe Christian Irobiso, promovat titular, după plecarea lui Tudorie în China. Clubul încearcă să-i mai aducă un vârf de atac.

Croatul Dunganzic este liber de contract

Pe ultima sută de metri a apărut în discuție numele lui Dugandzic. Croatul de 30 de ani a fost pus pe liber de Al Tai, din Arabia Saudită. El a lucrat foarte bine cu Mutu la Rapid, unde a avut un sezon excelent.

Până să mai primească un atacant, Mutu s-a ales cu un mijlocaș de bandă. La Petrolul a venit Valentin Gheorghe, de la Politehnica Iași. Fotbalistul de 27 de ani a intrat în programul echipei și poate juca din etapa viitoare.

Petrolul i-a prelungit contractul lui Bălbărău

Portarul de 23 de ani a fost promovat titular de Mutu în 2025 și a apărat foarte bine. Ploieștenii i-au prelungit angajamentul pentru încă doi ani.

“Am început deja să mă implic pentru a aduce bani la club. Se poate face orice la Petrolul. E un stadion frumos, o conexiune și o legătură importantă cu suporterii.

Am fost impresionat și eu de ce am văzut la meciul cu Botoșani. Am văzut conexiunea dintre echipă și public. Publicul e dornic de fotbal, de performanță. Am fost alături de Claudiu Tudor la autorități și avem promisiuni că ne vor ajuta.

“Toată lumea așteaptă fapte”

Acum așteptăm să ne și ajute. Nu sunt suficiente vorbele, lumea așteaptă fapte. Eu cred că autoritățile o să vină alături de echipă.

Ne-ar ajuta foarte mult sprijinul lor. Eu nu știu acum cifrele, nu e treaba mea, dar am înțeles că ar ajuta extrem de mult orice sprijin din partea autorităților.

Au fost promisiuni spuse în fața mea și sper să se țină de cuvânt. Am fost la primar, la președintele consiliului local, la toată lumea. Au promis că se vor implica financiar”, a anunțat Adrian Mutu la emisiunea DON MUTU.

Petrolul închide etapa a 24-a a Superligii. Joacă luni la Constanța, contra Farului, de la ora 20.00. Apoi, joi, urmează partida de pe teren propriu, cu FCSB.