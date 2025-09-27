Petrolul – Rapid, derby infernal: “O să îşi dea viaţa! Dacă pierzi 2-3 meciuri la rând, ieşi din play-off”

În etapa 11 din SuperLiga, Rapid va face deplasarea la Petrolul pentru un alt derby de tradiție care se anunță a fi unul infernal. Marius Șumudică a analizat meciul dintre cele două și prevede un duel greu pe Ilie Oană pentru Giuleșteni.

Petrolul – Rapid, derby analizat complet de Marius Șumudică

pentru giuleșteni înaintea duelului din etapa a 11-a. Fostul antrenor de la Rapid susține că fosta sa echipă nu va avea un derby ușor cu Petrolul.

Motivul ține de faptul că de rezultate în campionat pentru a scoate capul din zona roșie. Totodată, Șumudică susține că va fi o presiune uriașă în ambele părți. Lucru care îi poate încurca și pe cei de la Rapid care pot avea parte de un nou eșec în campionat.

„O să fie un meci extraordinar de greu pentru Rapid. Asta pentru că Petrolul este într-o perioadă delicată. Suporterii de la Petrolul i-au rugat pe jucători să își dea viața în acest derby.

Asta trebuie să facă pentru ei ca să se salveze de la retrogradare. Petrolul e într-o situație delicată, vor juca acasă, va și fi presiune din partea publicului. O să fie și presiunea rezultatului negativ care apasă pe umeri ambele echipe.

Rapid, în pericol să iasă din play-off?!

Ferească Dumnezeu să piardă 2-3 meciuri la rând că poate se trezesc că ies din play-off. La ce rezultate sunt, există această șansă. Petrolul dacă mai leagă câteva rezultate negative, e greu să mai ieși din zona aia.

Pentru oricare dintre echipe este greu la cum e campionatul acum. Uitați-vă la Dinamo, care poate să urce pe primul loc dacă leagă 2 victorii”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.