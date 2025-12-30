Petrolul, răspuns acid pentru Gino Iorgulescu: ”A fost neinspirat. LPF nu ne-a dat avans din drepturile TV”

ADVERTISEMENT

Gino Iorgulescu a admis că sunt grupări care au probleme financiare și ar putea să intre în insolvență. Printre acestea și Petrolul, dar conducătorii prahovenilor i-au dat imediat replica președintelui LPF.

Gino Iorgulescu, pus la zid de oficialii de la Petrolul

Deranjat de , conform cărora situația financiară de la Petrolul nu este deloc una roz, președintele clubului ploieștean, Claudiu Tudor, l-a contrat pe președintele LPF și a precizat că ”lupii galbeni” nu au luat niciun ban în avans din drepturile TV în ultimii ani.

”Cu tot respectul, Petrolul nu prea a intrat într-un schimb de replici. Vom continua acest lucru. (n.r. – LPF) Nu ne-a dat avans din drepturile TV. În ultimii 5 ani nu ne-a fost dat niciun avans.

(n.r. – Gino Iorgulescu) Probabil a fost neinspirat cu această declarație pe final de an. Ce vă pot garanta este că la Petrolul nu se va întâmpla asta. Nicio echipă nu cred că va fi în situația asta”, a spus Tudor, la emisiunea Fotbal Club de la .

Promisiunea făcută de președintele Petrolului

În ciuda tuturor problemelor cu care se confruntă clubul, președintele Petrolului a promis că echipa va încheia campionatul și este convins și de faptul că antrenorul Eugen Neagoe va reuși salvarea de la retrogradare.

”Cu siguranță va fi o luptă crâncenă la campionat și la retrogradare. Este o luptă incorectă cu echipele care iau bani de la buget. În ultimii 5 ani am găsit soluții să o scoatem la liman.

Petrolul nu va muri și asta vă pot garanta. Nu stă în ADN-ul nostru să facem circ. Petrolul va termina campionatul și se va salva și sportiv”, a mai spus Claudiu Tudor.

Datoriile de la Petrolul au ajuns la 9 milioane de euro

Problemele financiare cu care se confruntă Petrolul au fost puse pe tapet prima dată de Vivi Răchită. La FANATIK SUPERLIGA, fostul fundaș a anunțat că .

”Am vorbit în weekend-ul trecut cu un antrenor de copii și juniori care mi-a spus că datoriile au ajuns la 8 milioane de euro. I-am zis că nu cred, că sunt doar 6 milioane. Și el mi-a spus: ‘6 milioane sunt pe concordatul preventiv în luna mai. S-au dus la 8 milioane’.

Îmi cer scuze că am spus că sunt 8 milioane datorie, sunt 9. Doar la ANAF sunt 19 milioane de lei, aproape 4 milioane de euro. N-au spus, deși ar fi trebuit să o facă, dar au modificat concordatul preventiv. Ei tot spuneau că nu pot să se transforme în SA. Ei în concordatul ăsta preventiv spun că trebuie să transforme ONG-ul în SA.

Din luna mai până în noiembrie, aproximativ 3 milioane în plus la datorii față de concordatul preventiv. Nu sunt datorii făcute în ultimele luni, dar sunt datorii ale unor firme care nu au fost trecute în prima fază în tabelul de datorii către terți”, a afirmat Răchită.