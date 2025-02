Petrolul, reacţie fără precedent după arbitrajul lui Sebastian Colţescu! “Lupii” strâng semnături ca doi arbitri să nu mai fie delegaţi

Petrolul – UTA Arad 0-1 a fost umbrit de . Centralul a anulat două goluri ale lui Gicu Grozav, ambele după intervenţia VAR, spre disperarea gazdelor.

Petrolul, reacţie fără precedent după arbitrajul lui Sebastian Colţescu!

La o zi după meci, oficialii Petrolului au avut o reacţie fără precedent şi au pornit o petiţie prin care strâng semnături ca Sebastian Colţescu şi Andrei Antonie (arbitrul VAR) să nu mai conducă meciurile echipei:

“FC Petrolul Ploiești solicită ca arbitrii Sebastian Colțescu și Andrei Antonie să nu mai fie delegați la meciurile echipei noastre! FC Petrolul Ploiești solicită arbitraje corecte, ca urmare a celor întâmplate la meciul dintre Petrolul Ploiești și UTA Arad, din data de 15.02.2025.

Considerăm că scorul de 1:0 în favoarea arădenilor a fost influențat de către deciziile arbitrului de centru, Sebastian Colțescu și arbitrului din camera VAR, Andrei Antonie. Prin prezenta petiție online ne dorim ca acești doi arbitrii, Sebastian Colțescu și Andrei Antonie, să nu mai fie delegați la meciurile echipei noastre, Petrolul Ploiești.

“Colțescu a văzut ce n-a văzut pe viu! Fault și gol anulat!”

În minutele 48 și 90+3, Petrolul Ploiești a înscris în poarta adversă, iar arbitrul Sebastian Colțescu a arătat centrul terenului, dar, de fiecare dată, și-a schimbat decizia, după ce, din camera VAR, colegul său Andrei Antonie l-a chemat să revadă fazele.

Ce am văzut noi, spectatorii și telespectatorii:

* minutul 48: Grozav trimite mingea în plasă și pare să restabilească egalitatea. VAR-ul intervine, însă, întoarce faza la originile ei și analizează un duel între Jyry și Hrezdac, petrecut undeva la 20 de metri de buturile petroliste. Pe imagini se vede cum Hrezdac bagă mâna pe sub brațul lui Jyry, iar din dinamica mișcării finlandezul ajunge să-și „mângâie”, ușor, adversarul, peste față. Nimic intenționat, nimic violent! Dar, Colțescu a văzut ce n-a văzut pe viu! Fault și gol anulat!

* minutul 90+3: o ultimă tentativă a Petrolului să restabilească egalitatea, cu o minge lungă aruncată de către Roche către poarta adversă. Poulolo sare la cap cu Irobiso, fundașul arădean îl și împinge pe atacantul „lupilor” în tentativa de a obține o poziție favorabilă, dar lovește defectuos mingea, cu capul, și are un „assist” perfect pentru Gicu Grozav, aflat în spatele ultimului apărător al Aradului. „Căpitanul” face ceea ce trebuie, înscrie, însă Colțescu se duce să vadă la VAR o fază suspectă de ofsaid (!). Și, deloc surprizător am spune dacă am fi răutacioși, decide să anuleze și acest gol!!!

“În alte vremuri am fi vorbit, probabil, de o „execuție în direct”!”

Să mai amintim de cartonașul galben, văzut absolut gratuit, de către Roche, al patrulea al său al sezonului și, automat, cel care îi aduce suspendarea etapa următoare? Sau despre cel roșu primit, din două „galbene”, ?

Ori despre cornerul pe care Colțescu a refuzat să-l mai lase și a fluierat grăbit finalul meciului? Cu toate acestea puse într-un singur tablou, pentru că deciziile au fost luate într-o singură direcție, în alte vremuri am fi vorbit, probabil, de o „execuție în direct”! Dacă susții această cauză, semnează petiția!”, se arată în comunicatul ploieştenilor.

La aproximativ două ore de la lansarea petiţiei, s-au strâns aproximativ 800 de semnături. Petrolul Ploieşti se află în lupta pentru play-off, iar odată cu această înfrângere s-ar putea depărta la cinci puncte de locul 6, dacă Rapid va câştiga împotriva Botoşaniului.